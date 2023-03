Splashtop Enterprise Brochure

Splashtop Enterprise is een voordelige remote computer access en supporttool. Gebruik onbeheerde computeraccess op elk moment om werknemers en studenten in staat te stellen thuis te werken, of IT computers te laten beheren en ondersteuning te bieden. Deze software bevat ook on-demand quick supporttools voor Windows, Mac, Linux en Android devices plus real-time iOS remote schermweergaved, SSO/SAML integratie en mogelijkheden voor remote computerbeheer.

Ontdek de voordelen van het gebruik van Splashtop Enterprise als remote access en supportoplossing van uw organisatie. Lees meer hierover in onze productbrochure.