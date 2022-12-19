Yamaha Motor’s Robotic Division gebruikt Splashtop om IoT-apparaten op afstand te ondersteunen
De tijd voor het oplossen van problemen verkorten en IoT-apparaten onderhouden met Splashtop On-Prem
Samenvatting
Een topprioriteit van Yamaha's klanten in de Surface Mount Technology (SMT)-industrie is het verhogen van de productie. Dit betekent dat het team van Yamaha' SMT vaak verzoeken krijgt om dingen aan te passen en dat ze snel moeten kunnen beslissen of de verzoeken van de klant kunnen worden gerealiseerd.
Yamaha's SMT-bedrijf commercialiseert en produceert in eigen beheer en onder één merk, alle surface mounting equipment, die nodig is voor IoT-elektronica. Hierdoor kunnen ze alle producten en onderdelen effectief koppelen en hebben ze een geïntegreerd technisch, productie- en salesproces. Als gevolg hiervan kan Yamaha's SMT-bedrijf tegemoet komen aan de aanpassingsverzoeken van hun klanten, en het geeft hen een voorsprong op hun concurrenten.
Naast industriële machines introduceerde hun SMT-bedrijf onderhoudsservice op afstand door een klantspecifiek ondersteuningscontactnummer te verstrekken voor productvragen en problemen. Sinds hun SMT-bedrijf Splashtop remote support implementeerde, konden hun technici sneller reageren en problemen oplossen, tot grote vreugde van hun klanten.
Masanobu Miyamoto, Chief of Development, Development Group, en Miharu Masui, Chief of Information Services, SMT Group vertellen hun verhaal over Splashtop.
Van Yamaha SMT Group
Het gebruik van Splashtop On-Prem voor remote support heeft de last voor onze technici en klanten aanzienlijk verminderd.
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
Van Yamaha SMT Group
Met de introductie van Splashtop denken we een omgeving te hebben gecreëerd die het gemakkelijk maakt om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onderhoudsdiensten op afstand te verlenen.
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
De uitdaging: Tijden verkorten en problemen van klanten snel oplossen
Yamaha's SMT-bedrijf commercialiseert en produceert in eigen beheer en onder één merk, alle surface mounting equipment, die nodig is voor IoT-elektronica. Hierdoor kunnen ze alle producten en onderdelen effectief koppelen en hebben ze een geïntegreerd technisch, productie- en salesproces. Als gevolg hiervan kan Yamaha's SMT-bedrijf voldoen aan verzoeken om maatwerk, waardoor ze een voorsprong hebben op concurrenten.
Voordat ze Splashtop gebruikten, indentificeerden de heer Miharu Masui, Chief Information Services, SMT Group en zijn IT-team de oorzaak van technische problemen door informatie te verzamelen van hun op Windows gebaseerde SMT-apparatuur en informatie uit te wisselen met klanten via bestanden, e-mails en foto's.
Naast industriële machines heeft hun SMT-bedrijf een remote maintenance service geïntroduceerd. Ze hebben klantspecifieke supportnummers aangemaakt voor vragen over producten en problemen.
Masui zegt: "Wanneer zich een probleem voordeed, was het verkorten van de tijd voor reparatie en herstel een belangrijk punt. Om problemen op te lossen werden vaak onderdelen van apparatuur vervangen. Servicemonteurs moesten fysiek langskomen en reparaties uitvoeren. Gezien dat proces was het vrij moeilijk om de reistijd en werktijd van servicemonteurs drastisch te verminderen.”
Omdat de werktijden van servicemonteurs niet konden worden verkort, besloten de heer Masui en zijn team de tijd voordat de monteur werd gestuurd, te verkorten. Vanaf het moment dat de klant contact met hen opnam tot het vaststellen van de oorzaak. Hiervoor kozen ze Splashtop On-Prem.
De oplossing: Yamaha's SMT-bedrijf gebruikt Splashtop's On-Premise oplossing voor het op afstand ondersteunen van hun IoT-apparaten
Met Splashtop verkrijgt de remote onderhoudsdienst van Yamaha's SMT-bedrijf eerst nauwkeurige en snelle informatie over de hoofdoorzaak van het probleem door rechtstreeks op afstand in te loggen op de SMT IoT-apparaten.
Masui: "Tot nu toe moesten we de status van de bedieningsschermen en de bedieningsmethoden mondeling met de klant communiceren. Dit was af en toe frustrerend en stressvol. Maar door rechtstreeks toegang te hebben tot het apparaat en error history en operation logs te verwerven, konden we die stress in één klap verminderen."
Belangrijkste redenen waarom Yamaha's SMT-bedrijf voor Splashtop On-Prem koos:
Inzet op locatie: Om aan hun strenge securityeisen te voldoen, wilde hun SMT-bedrijf een self-hosted oplossing, en Splashtop bood hen deze optie. Ze implementeerden de Splashtop Gateway on-premise en installeerden de Splashtop Streamer op de SMT-apparatuur over de hele wereld om remote access mogelijk te maken.
Hoge prestaties en solide security: Splashtop voorzag hun technici van betrouwbare remote verbindingen waardoor ze stressvrije probleemoplossing en reparatiesessies met hun klanten konden uitvoeren. Splashtop voldeed ook aan al hun veiligheidseisen.
Geschikt voor remote support en training van gebruikers: De heer Masui: "Omdat we ons scherm kunnen delen met de klant en vice-versa, en de muis kunnen bedienen, kunnen we zelfs de gebruikers trainen. Het geven van een goed begeleide gebruikerstraining, en het kunnen reproduceren van problemen die de klant heeft, verbetert de vaardigheid van de klant. We kunnen onze klanten veilig opleiden, vooral de nieuwe gebruikers. We zijn er wanneer ze ons nodig hebben.
"We kunnen veilig en nauwkeuriger dan voorheen informatie inwinnen zonder tijd te verliezen, en snel de vereiste volgende stap zetten op de apparatuur van de klant. Het gebruik van Splashtop On-Prem voor remote support heeft de last voor onze technici en klanten aanzienlijk verminderd.
De heer Miyamoto voegde er verder aan toe: "Met de introductie van Splashtop denken we een omgeving te hebben gecreëerd, die het gemakkelijk maakt om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onderhoudsservice op afstand te verlenen."
Resultaten: Splashtop inzetten voor uitbreidingsplannen in het buitenland
Yamaha is van plan zijn SMT-activiteiten uit te breiden tot buiten Japan. Mr. Miyamoto zei: "We denken erover om in de niet al te verre toekomst uit te breiden naar het buitenland. Wij geloven dat China, Europa en Amerika ook erg gemotiveerd zijn om IoT te integreren."
Momenteel helpen dealers en distributeurs het team om hun buitenlandse klanten te ondersteunen. Vanwege het tijdsverschil en de taalbarrières was er een aanzienlijke vertraging bij het doorgeven van de noodzakelijke informatie die nodig was om problemen op te lossen. Soms werd essentiële informatie ook gemist. Masui zei: "Door onderhoudsdiensten op afstand te leveren met Splashtop kunnen we nu rechtstreeks gegevens van de apparatuur verkrijgen en nauwkeurig nagaan wanneer, waar en wat er gebeurd is."
Door gebruik te maken van een IoT-platform voor remote support zoals Splashtop, kan Yamaha's SMT-activiteiten wereldwijd uitbreiden en klanten wereldwijd effectief ondersteunen.
Details
Over Yamaha Motor Co.
Yamaha Motor Co., Ltd. is een Japanse fabrikant van motorfietsen, maritieme producten zoals boten en buitenboordmotoren, en andere gemotoriseerde producten. De divisie Robotica richt zich op de ontwikkeling en verkoop van surface mount technology (SMT) apparatuur of pick-and-place machines (P&Ps), industriële robots en onbemande helikopters.
Over Splashtop Op Locatie
Splashtop On-Prem is een zelf gehoste, snelle en veilige remote access-oplossing. Met Splashtop On-Prem kunnen organisaties niet alleen werknemers op afstand toegang geven tot computers, maar ook IT in staat stellen om op afstand apparaten te benaderen, te beheren en te ondersteunen.
Meer informatie over Splashtop On-Prem.