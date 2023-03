Yamaha Motor’s Robotic Division gebruikt Splashtop om IoT-apparaten op afstand te ondersteunen

Met Splashtop verkrijgt de remote onderhoudsdienst van Yamaha's SMT-bedrijf eerst nauwkeurige en snelle informatie over de hoofdoorzaak van het probleem door rechtstreeks op afstand in te loggen op de SMT IoT-apparaten.

Masui: "Tot nu toe moesten we de status van de bedieningsschermen en de bedieningsmethoden mondeling met de klant communiceren. Dit was af en toe frustrerend en stressvol. Maar door rechtstreeks toegang te hebben tot het apparaat en error history en operation logs te verwerven, konden we die stress in één klap verminderen."

Belangrijkste redenen waarom Yamaha's SMT-bedrijf voor Splashtop On-Prem koos:

Inzet op locatie: Om aan hun strenge securityeisen te voldoen, wilde hun SMT-bedrijf een self-hosted oplossing, en Splashtop bood hen deze optie. Ze implementeerden de Splashtop Gateway on-premise en installeerden de Splashtop Streamer op de SMT-apparatuur over de hele wereld om remote access mogelijk te maken.

Hoge prestaties en solide security: Splashtop voorzag hun technici van betrouwbare remote verbindingen waardoor ze stressvrije probleemoplossing en reparatiesessies met hun klanten konden uitvoeren. Splashtop voldeed ook aan al hun veiligheidseisen.

Geschikt voor remote support en training van gebruikers: De heer Masui: "Omdat we ons scherm kunnen delen met de klant en vice-versa, en de muis kunnen bedienen, kunnen we zelfs de gebruikers trainen. Het geven van een goed begeleide gebruikerstraining, en het kunnen reproduceren van problemen die de klant heeft, verbetert de vaardigheid van de klant. We kunnen onze klanten veilig opleiden, vooral de nieuwe gebruikers. We zijn er wanneer ze ons nodig hebben.

"We kunnen veilig en nauwkeuriger dan voorheen informatie inwinnen zonder tijd te verliezen, en snel de vereiste volgende stap zetten op de apparatuur van de klant. Het gebruik van Splashtop On-Prem voor remote support heeft de last voor onze technici en klanten aanzienlijk verminderd.

De heer Miyamoto voegde er verder aan toe: "Met de introductie van Splashtop denken we een omgeving te hebben gecreëerd, die het gemakkelijk maakt om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onderhoudsservice op afstand te verlenen."