TechCastles maakt filmproductie op afstand mogelijk met Splashtop

TechCastles Media Services® is een essentiële factor voor de filmindustrie in Georgia. Als managed services provider (MSP) implementeert en bewaakt het bedrijf IT-infrastructuur voor filmgerelateerde schoolomgevingen, filmstudio's en postproductiefaciliteiten.

Onlangs had een grote filmschool in Georgia moeite om hoogwaardige remote access te bieden aan zowel hun studenten als hun in Californië gevestigde montagepartners. De bestaande remote accessoplossing was onbetrouwbaar en beïnvloedde de productiviteit. Met het schoolsemester en filmprojecten die al aan de gang waren, had de school TechCastles nodig om snel een solide oplossing te bieden om hun remote access te verbeteren.

TechCastles implementeerde Splashtop, en binnen enkele uren kregen zowel studenten als editors toegang tot de systemen en tools die ze nodig hadden, om op afstand filmproductiewerk te doen met optimale kwaliteit en prestaties.

De uitdaging: Hoogwaardig werken en leren op afstand mogelijk maken

Op de campus van de TechCastle-filmschool werken veel studenten op Macs en gebruiken ze zeer gespecialiseerde filmproductietools. Naast persoonlijk leren, moet de school om drie redenen ook betrouwbare remote access bieden tot de productiesoftware en tools van de school:

Veel studenten wonen ver van school, in afgelegen regio's van Georgia, waardoor ze fulltime op afstand leren en al hun werk buiten de campus doen. De persoonlijke studenten hebben vaak remote access nodig voor tools en systemen, vooral wanneer ze werken aan grote opdrachten die ook buiten het klaslokaal doorgaan. De school werkt samen met in Californië gevestigde editors die externe toegang tot de postproductiesystemen van de school nodig hebben.

Kort nadat het semester begon, ondervonden studenten en docenten al snel problemen bij het op afstand werken met hun Avid-software en postproductietools, met name het Avid Pro Tools digitale audiowerkstation en de Avid Media Composer-software. Plotseling werd de supporttelefoon bij TechCastles overspoeld door studenten. “Ze vertelden ons dat de bestaande remote access-oplossing de audio niet goed met de video kon synchroniseren. En als je niet goed en snel kunt synchroniseren, worden de editors boos", legt Margaret Chu, partner bij TechCastles, uit.

Bij nader onderzoek ontdekte Chu dat de bestaande remote access-oplossing niet kon worden aangepast om de audio correct te synchroniseren met een van de Avid-producten. "Dat kun je gewoon niet hebben in onze branche," verklaarde ze. "Avid is de marktleider en een remote access-tool moet naadloos integreren met de software en tools van Avid."

TechCastles moest snel een nieuwe remote accessoplossing vinden. Bovendien zou de oplossing eenvoudige, intuïtieve en solide integraties moeten bieden die goed presteren met complexe software, systemen en tools.

De oplossing: eenvoudige en hoogwaardige remote access

Toen het TechCastles-team remote access-oplossingen evalueerde, waren ze het erover eens dat de ideale oplossing drie bewezen kenmerken zou moeten hebben, waaronder:

Hoge prestaties Eenvoudig in te zetten Intuïtief voor gebruikers

Na onderzoek van verschillende remote accessoplossingen koos TechCastles voor Splashtop Business Access. "Splashtop biedt alles voor een gecombineerde leer-werkomgeving voor gebruikers op afstand," aldus Chu.

Wat betreft de behoefte aan solide prestaties, merkte Chu de highspeed verbindingen van Splashtop en de streaming en geluid van HD-kwaliteit op. "Splashtop is niet alleen snel, alles wordt gezien en gehoord met de hoogste kwaliteit - en het is allemaal gesynchroniseerd", zei Chu.

TechCastles vond de uitrol van Splashtop veel eenvoudiger dan hun vorige remote accessoplossing. "Ik kon Splashtop in een mum van tijd inzetten op 150 computers. Ik klik op en versleep e-mailadressen om mensen in het systeem in te voeren," legt Chu uit. "Vóór Splashtop moest ik van elke gebruiker handmatig de naam, het e-mailadres, specifieke toegangs- en app-machtigingen en beperkingen invoeren, en al die informatie vervolgens opslaan. Dat was veel werk."

Hun studenten vinden Splashtop remote access gemakkelijk te gebruiken. Hoe weet Chu dat? Ze legt uit dat studenten niks laten horen als alles goed werkt. 'Maar als het slecht gaat, laten ze het me direct weten,' zei Chu lachend. “Vroeger had ik midden in de nacht gesprekken met mensen in het veld vanwege problemen met externe toegang. Nu, met Splashtop, word ik nooit gebeld en kan ik de hele nacht doorslapen.”

Resultaten: Verhoogde productiviteit en onverwachte besparingen

TechCastles meldt dat ze sinds de implementatie van Splashtop geen problemen met externe toegang hebben gehad - voor zowel studenten als redacteuren. Bovendien heeft Chu Splashtop geïmplementeerd op 150 standaard computers in het klaslokaal en 25 extra computers, speciaal voor Avid Pro Tools en op tijd voordat de studenten ze nodig hadden.

Chu merkte op dat TechCastles waardevolle tijd en middelen heeft bespaard als gevolg van de keuze voor Splashtop. “Met de eerdere remote access-oplossing hadden een ander teamlid en ik twee volle dagen nodig om alle studenten aan de slag te krijgen, en dat voor elke klas. Splashtop heeft het zo gemakkelijk gemaakt, "vertelde ze.

Ten slotte heeft TechCastle geld bespaard door over te schakelen naar Splashtop. "`Er zijn zeker kostenbesparingen door Splashtop", zei Chu. “Wanneer je meer kunt doen voor klanten tegen lagere kosten, zorg je voor een wederzijds voordelige relatie op de lange termijn.”