TeamLogic IT van Brentwood gebruikt Splashtop voor ondersteuning op afstand

TeamLogic IT , Brentwood had een back-uptool voor externe toegang nodig nadat hun primaire IT-beheertool ze offline moest halen vanwege een beveiligingsinbreuk. Met Splashtop SOS hadden ze veilig en direct toegang tot elke computer, tablet of mobiel apparaat op het moment dat hulp nodig was.

Met Splashtop kon TeamLogic IT met succes helpdeskondersteuning bieden aan al hun klanten en hun onboardingproces versnellen. Het team was zo onder de indruk dat ze Splashtop SOS tot hun primaire tool hebben gemaakt en sindsdien Splashtop Remote Support hebben geïmplementeerd om ook externe monitoring- en beheermogelijkheden te krijgen.

De uitdaging: snel een veilige, snelle en eenvoudig te implementeren helpdeskondersteuningsoplossing vinden

TeamLogic IT, Brentwood biedt helpdeskondersteuning voor kleine tot middelgrote bedrijven. Een inbreuk op de beveiliging in hun bestaande IT-tool zorgde ervoor dat ze offline en in de war waren. David Hardy, de eigenaar van TeamLogic IT, Brentwood, moest op zoek naar een veilige, betrouwbare back-uptool zodat ze hun klanten konden blijven ondersteunen.

Als Managed Service Provider (MSP) betekende het bedienen van klanten met een scala aan IT-ervaring - van zeer technische teams die geen tijd hadden om interne ondersteuning te doen tot teams met weinig tot geen technische vaardigheden - dat ze een tool nodig hadden die alle hun benodigdheden.

De oplossing: Splashtop SOS gebruiken om klanten snelle en gemakkelijke remote support te bieden

Na brancheonderzoek te hebben gedaan en andere TeamLogic-vestigingen naar hun oplossingen te hebben gevraagd, besloot David Splashtop SOS te proberen. "Ik wilde er zeker van zijn dat ik iets veiligs, functioneels en gebruiksvriendelijks kreeg", zei David.

David en zijn team deden onderzoek naar TeamViewer, Real VNC en andere tools , maar ontdekten dat ze niet noodzakelijkerwijs gericht waren op MSP's. Bovendien zei hij: "ze waren veel duurder dan ik bereid was te betalen. We vonden Splashtop een stuk betaalbaarder en veel functioneler dan de andere tools die we hebben bekeken.”

De resultaten: verhoogde efficiëntie met hogere klant- en werknemerstevredenheid

David en zijn team waren Splashtop SOS gaan gebruiken als back-up remote support tool. Ze waren zo onder de indruk van SOS dat ze hebben besloten er hun primaire tool van te maken. Toen hem werd gevraagd naar de belangrijkste voordelen van Splashtop, antwoordde David:

“De SOS-functie was een game changer voor ons. Met de bestaande tool die we gebruikten en met andere tools waar we naar keken, hadden we iets op het systeem van de klant moeten installeren. Voor onze minder technische klanten was door het menu heen klikken lastig. Zelfs onze meer technische klanten zouden vragen stellen en in de war raken.

"De Splashtop SOS-functie was heel, heel gemakkelijk voor onze eindgebruikers om te gebruiken via toegangscode. Het was ook gemakkelijk voor onze technici om in te stellen. Sterker nog, we gebruiken SOS nu voor al onze onboarding. Als ik het risico zou moeten denk dat ik zou zeggen dat onboarding op afstand slechts 10 minuten kost in plaats van 30 minuten worstelen.”

Met Splashtop SOS konden ze klanten sneller bereiken en begonnen ze het zelfs persoonlijk te gebruiken (dwz hun ouders op afstand helpen met IT-problemen). Omdat "het zo gestroomlijnd en georganiseerd is", gaven ze er de voorkeur aan Splashtop te gebruiken boven hun vorige tools. TeamLogic IT, Brentwood gebruikt nu Splashtop Remote Support voor bewaking en beheer op afstand, samen met de bewaakte SOS-functie.