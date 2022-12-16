TeamLogic IT van Brentwood gebruikt Splashtop voor ondersteuning op afstand

TeamLogic IT Brentwood gebruikt Splashtop voor remote support
Bekijk hoe deze MSP van hun bestaande tool naar Splashtop is overgestapt en daarmee de tevredenheid van medewerkers en klanten heeft vergroot
Samenvatting
TeamLogic IT, Brentwood had een back-up tool voor toegang op afstand nodig nadat hun primaire IT-beheertool offline moest vanwege een beveiligingslek. Met Splashtop Remote Support konden ze veilig en direct toegang krijgen tot elke computer, tablet of mobiel apparaat op het moment dat er hulp nodig was.
Met Splashtop was TeamLogic IT in staat om met succes helpdeskondersteuning te bieden aan al hun klanten en hun inwerkproces te versnellen. Het team was zo onder de indruk dat ze Splashtop tot hun primaire tool hebben gemaakt en sindsdien ook Splashtop remote monitoring en beheermogelijkheden hebben ingezet.
De uitdaging: snel een veilige, snelle en eenvoudig te implementeren oplossing voor helpdesksuport vinden
TeamLogic IT, Brentwood biedt helpdesksupport voor kleine tot middelgrote bedrijven. Door een beveiligingslek in hun bestaande IT-tool waren ze offline en los van alles David Hardy, de eigenaar van TeamLogic IT, Brentwood, moest een veilige, betrouwbare back-uptool vinden, zodat ze hun klanten konden blijven ondersteunen.
Als Managed Service Provider (MSP) betekende het bedienen van klanten met een scala aan IT-ervaring - van zeer technische teams die geen tijd hadden voor interne support tot teams met weinig tot geen technische vaardigheden - dat ze een tool nodig hadden die alle hun wensen moest voldoen.
De oplossing: Splashtop gebruiken om klanten snelle en eenvoudige ondersteuning op afstand te bieden
Na onderzoek in de branche en navraag bij andere TeamLogic-vestigingen over hun oplossingen, besloot David Splashtop te proberen. "Ik wilde er zeker van zijn dat ik iets veiligs, functioneels en gebruiksvriendelijks kreeg", zei David.
David en zijn team deden onderzoek naar TeamViewer, Real VNC en andere tools, maar ontdekten dat ze niet noodzakelijkerwijs gericht waren op MSPs. Bovendien, zei hij, 'waren ze veel duurder dan ik wilde betalen. We vonden Splashtop veel betaalbaarder en veel functioneler dan de andere tools die we hebben bekeken.
De resultaten: verhoogde efficiëntie met hogere klant- en werknemerstevredenheid
David en zijn team waren Splashtop gaan gebruiken als een hulpmiddel voor ondersteuning op afstand. Ze waren zo onder de indruk dat ze besloten er hun primaire tool van te maken. Toen David werd gevraagd naar de belangrijkste voordelen van Splashtop, antwoordde hij:
“De SOS-functie was een game changer voor ons. Met de bestaande tool die we gebruikten en met andere tools waar we naar keken, hadden we iets op het systeem van de klant moeten installeren. Voor onze minder technische klanten was door het menu heen klikken lastig. Zelfs onze meer technische klanten zouden vragen stellen en in de war raken.
"De Splashtop SOS-functie was heel, heel gemakkelijk te gebruiken door onze eindgebruikers via een toegangscode. Het was ook gemakkelijk voor onze technici om in te stellen. Sterker nog, we gebruiken het nu voor al onze onboarding. Als ik een gok zou moeten wagen, zou ik zeggen dat onboarding op afstand teruggebracht is tot 10 minuten versus 30 minuten strijd."
Met Splashtop konden ze klanten sneller bereiken en begonnen ze het zelfs persoonlijk te gebruiken (bijv. op afstand hun ouders helpen met IT-problemen). Omdat "het zo gestroomlijnd en georganiseerd is", gaven ze de voorkeur aan Splashtop boven hun vorige tools. TeamLogic IT, Brentwood maakt nu gebruik van Splashtop Remote Support voor monitoring en beheer op afstand, samen met de functie voor ondersteuning op afstand.
Details
Over TeamLogic IT, Brentwood
TeamLogic IT is een nationale leverancier van technologische diensten en oplossingen voor allerlei soorten bedrijven. Ze zijn een MSP met een focus op business en technologie en bieden volledig uitbestede IT-, co-managed IT- of projectgebaseerde IT-oplossingen met een klantgerichte aanpak. Het Brentwood-filiaal biedt service aan de gebieden Brentwood, Franklin en Nashville in Tennessee.
Over Splashtop Remote Support
Remote Support is een onbeheerde en beheerde, on-demand remote supportoplossing. Het is ontworpen voor helpdesk- en supportprofessionals en maakt het mogelijk om ad-hoc remote support uit te voeren op een onbeperkt aantal apparaten.
IT-supportprofessionals kunnen direct verbinding maken met de apparaten van hun gebruikers met een eenvoudige sessiecode.
Belangrijke functies voor unattended access voor MSPs en IT-teams zijn onder meer bestandsoverdracht, chat, op afstand wekken, op afstand opnieuw opstarten, sessie-opname, gebruikers- en computerbeheer, Scripts and Tasks, configureerbare meldingen en meer.
Het maakt niet uit waar de gebruiker is of wanneer het probleem zich voordoet, technici kunnen eenvoudig op afstand inloggen op de apparaten van hun gebruikers (Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook) om de controle over te nemen en het probleem snel op te lossen.
Splashtop Remote Support software vermindert de tijd die nodig is om gebruikers te ondersteunen, houdt de klanttevredenheid hoog en verlaagt de kosten voor remote supportteams.