Restaurantketen ondersteunt POS-terminals op afstand met Splashtop Remote Support

Bill Miller Bar-B-Q stapte in februari 2020 van andere remote supportsoftware over op Splashtop. Toen Robert Collazo werd benoemd tot directeur IT, was hij verbaasd over hoeveel Bill Miller Bar-B-Q had uitgegeven aan die andere remote supportsoftware. Toen begon zijn zoektocht naar een nieuwe oplossing, en die eindigde bij Splashtop.

Tegenwoordig gebruikt het IT-team van Bill Miller Bar-B-Q Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot bijna 1.000 POS-terminals (point of sale), bedrijfscomputers en computers van zakelijke gebruikers en deze effectief te ondersteunen.

De uitdaging: De beste oplossing voor remote support vinden

Het IT-team van Bill Miller Bar-B-Q heeft vier technici in San Antonio, Texas, die bijna 1.000 endpoints ondersteunen. Ze hadden een remote access en remote supportoplossing nodig die

hen in staat zou stellen POS-terminals en computers proactief te controleren en te beheren, software bij te werken en bestanden over te zetten

hen de mogelijkheid biedt het onmiddellijk op afstand in te schakelen om indien nodig onmiddellijk technische ondersteuning te bieden

een ononderbroken, krachtige remote sessie kon leveren, zodat ze gebruikers efficiënt kunnen trainen in het maken van rapporten en het gebruik van toepassingen zoals Digital Dining (een POS-software voor restaurants)

een solide securitymodel zou hebben dat PCI-naleving ondersteunt

hen in staat zou stellen effectieve remote IT-support te bieden zonder heel veel te kosten

De remote supportoplossing die Roberts team eerder gebruikte (en die Robert niet publiekelijk wilde noemen) kostte te veel en leverde geen consistente prestaties.

De oplossing: Bill Miller Bar-B-Q vindt Splashtop, krachtige, niet te dure remote supportsoftware

Toen het IT-team Splashtop Remote Support Premium testte, vonden ze alle functies die ze zochten. Het was daarnaast een oplossing die hen jaarlijks duizenden dollars aan abonnementskosten zou besparen en betere prestaties zou leveren dan hun vorige software.

Implementatie en gebruik: Het team vond het heel gemakkelijk om hun apparaten te migreren naar Splashtop. Robert zei, " We hebben het ingesteld als groepsbeleid. Het was snel te implementeren en was een zeer gemakkelijke overgang voor niet alleen mijn IT-team maar ook de zakelijke gebruikers. Splashtop is intuïtief en, omdat we al eerder een remote supporttool hadden gebruikt, kostte het geen moeite om Splashtop in te zetten."

Prestaties: Het team ervoer snelle, hoogwaardige remote verbindingen zonder vertraging of problemen. Ze waren aangenaam verrast omdat ze nu een betere ervaring kregen tegen bijna de helft van de kosten. Tyler Wilber, een netwerkbeheerder bij Bill Miller Bar-B-Q, gaf verder commentaar op de prestaties van Splashtop: "Ik gebruik Splashtop op mijn Mac en ervaar altijd soepele verbindingen, zelfs als ik op afstand in meer dan vijf computers tegelijk zit."

Beveiliging: Bill Miller Bar-B-Q, een restaurantketen, had behoefte aan high-security features. Ze waren blij met de security van Splashtop, die hen onder andere PCI compliance bood.

Remote monitoring en management van POS-terminals: Hun POS terminals en bedrijfscomputers gebruiken meestal Windows OS, en ze hebben een paar Linux servers. Splashtop's endpoint monitoring en managementfuncties stelden het IT-team in staat om effectief support te bieden. Tyler benoemt een paar Splashtop-functies die ze vaak gebruiken:

Eé-op-veel: "We gebruiken de één-op-veel functie om zelfuitpakkende zip-bestanden in één keer naar alle apparaten te sturen."

Alerts configureren: "We hebben alerts ingesteld om schijfruimte, CPU-gebruik enzovoort in de gaten te houden. Ze werken tot nu toe goed, we hebben geen problemen gehad."

Onmiddellijke ondersteuning van gebruikers: In situaties waarin een kassasysteem defect raakt, kan een technicus via Splashtop direct op afstand het probleem verhelpen voordat klanten er last van hebben of het factureringsproces wordt beïnvloed.

Trainingsbehoeften: Naast het beheren en ondersteunen van het kassasysteem krijgt het IT-team vaak verzoeken om hulp van zakelijke gebruikers bij het gebruik van de kassasoftware, zoals het maken van arbeidsrapporten, verkoopcijfers enzovoort. Met Splashtop kunnen de technici direct op afstand inloggen in de betaalautomaat van de gebruiker en laten zien hoe het moet. De snelle en vlotte sessies van Splashtop maken effectieve trainingen mogelijk.