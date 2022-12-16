Restaurantketen ondersteunt POS-terminals op afstand met Splashtop Remote Support

Restaurantketen ondersteunt POS-terminals op afstand met Splashtop
Bill Miller Bar-B-Q bespaarde meer dan 45% door over te schakelen op Splashtop, en ze kregen betere prestaties
Samenvatting
Bill Miller Bar-B-Q stapte in februari 2020 van andere remote supportsoftware over op Splashtop. Toen Robert Collazo werd benoemd tot directeur IT, was hij verbaasd over hoeveel Bill Miller Bar-B-Q had uitgegeven aan die andere remote supportsoftware. Toen begon zijn zoektocht naar een nieuwe oplossing, en die eindigde bij Splashtop.
Tegenwoordig gebruikt het IT-team van Bill Miller Bar-B-Q Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot bijna 1.000 POS-terminals (point of sale), bedrijfscomputers en computers van zakelijke gebruikers en deze effectief te ondersteunen.
De uitdaging: De beste oplossing voor remote support vinden
Het IT-team van Bill Miller Bar-B-Q heeft vier technici in San Antonio, Texas, die bijna 1.000 endpoints ondersteunen. Ze hadden een remote access en remote supportoplossing nodig die
hen in staat zou stellen POS-terminals en computers proactief te controleren en te beheren, software bij te werken en bestanden over te zetten
hen de mogelijkheid biedt het onmiddellijk op afstand in te schakelen om indien nodig onmiddellijk technische ondersteuning te bieden
een ononderbroken, krachtige remote sessie kon leveren, zodat ze gebruikers efficiënt kunnen trainen in het maken van rapporten en het gebruik van toepassingen zoals Digital Dining (een POS-software voor restaurants)
een solide securitymodel zou hebben dat PCI-naleving ondersteunt
hen in staat zou stellen effectieve remote IT-support te bieden zonder heel veel te kosten
De remote supportoplossing die Roberts team eerder gebruikte (en die Robert niet publiekelijk wilde noemen) kostte te veel en leverde geen consistente prestaties.
De oplossing: Bill Miller Bar-B-Q vindt Splashtop, krachtige, niet te dure remote supportsoftware
Toen het IT-team Splashtop SRS Premium testte, vonden ze alle functies die ze zochten. Het was ook nog eens een oplossing die hen elk jaar duizenden dollars aan abonnementskosten zou besparen en betere prestaties zou leveren dan hun vorige software.
Implementatie en gebruik: Het team vond het heel gemakkelijk om hun apparaten te migreren naar Splashtop. Robert zei, "We hebben het ingesteld als groepsbeleid. Het was snel te implementeren en was een zeer gemakkelijke overgang voor niet alleen mijn IT-team maar ook de zakelijke gebruikers. Splashtop is intuïtief en, omdat we al eerder een remote supporttool hadden gebruikt, kostte het geen moeite om Splashtop in te zetten."
Prestaties: Het team ervoer snelle, hoogwaardige remote verbindingen zonder vertraging of problemen. Ze waren aangenaam verrast omdat ze nu een betere ervaring kregen tegen bijna de helft van de kosten. Tyler Wilber, een netwerkbeheerder bij Bill Miller Bar-B-Q, gaf verder commentaar op de prestaties van Splashtop: "Ik gebruik Splashtop op mijn Mac en ervaar altijd soepele verbindingen, zelfs als ik op afstand in meer dan vijf computers tegelijk zit."
Beveiliging: Bill Miller Bar-B-Q, een restaurantketen, had behoefte aan high-security features. Ze waren blij met de security van Splashtop, die hen onder andere PCI compliance bood.
Remote monitoring en management van POS-terminals: Hun POS terminals en bedrijfscomputers gebruiken meestal Windows OS, en ze hebben een paar Linux servers. Splashtop's endpoint monitoring en managementfuncties stelden het IT-team in staat om effectief support te bieden. Tyler benoemt een paar Splashtop-functies die ze vaak gebruiken:
Scripts and Tasks: “We gebruiken de 1-to-Many-functie (nu Scripts and Tasks genoemd) om zelfuitpakkende zipbestanden in één keer naar alle apparaten te sturen.”
Alerts configureren: "We hebben alerts ingesteld om schijfruimte, CPU-gebruik enzovoort in de gaten te houden. Ze werken tot nu toe goed, we hebben geen problemen gehad."
Onmiddellijke ondersteuning van gebruikers: In situaties waarin een kassasysteem defect raakt, kan een technicus via Splashtop direct op afstand het probleem verhelpen voordat klanten er last van hebben of het factureringsproces wordt beïnvloed.
Trainingsbehoeften: Naast het beheren en ondersteunen van het kassasysteem krijgt het IT-team vaak verzoeken om hulp van zakelijke gebruikers bij het gebruik van de kassasoftware, zoals het maken van arbeidsrapporten, verkoopcijfers enzovoort. Met Splashtop kunnen de technici direct op afstand inloggen in de betaalautomaat van de gebruiker en laten zien hoe het moet. De snelle en vlotte sessies van Splashtop maken effectieve trainingen mogelijk.
Bovendien zegt Robert: "Splashtop was vooral nuttig tijdens de pandemie, omdat we onze zakelijke gebruikers naadloos konden blijven helpen, ook al werkten we allemaal vanuit huis. We hoeven nu zelden meer naar de winkels te gaan. Dat is nu is meestal voor hardwareproblemen. Al het andere regelen we op afstand. Splashtop voorziet in al onze remote accessbehoeften. We zijn blij!"
Details
Over Bill Miller Bar-B-Q
Bill Miller Bar-B-Q is een foodservice retailer met meer dan 80 vestigingen en het hoofdkantoor in San Antonio, Texas. De restaurantketen richt zich op barbecuemaaltijden en bijbehorende gerechten.
Over Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium is ontworpen voor MSP's en IT-professionals die naast remote access ook op zoek zijn naar een oplossing met computermanagement en bedieningsfuncties.
Splashtop SRS Premium is een voordelig, goed presterend en gebruiksvriendelijk alternatief voor remote access- en supportproducten zoals LogMeIn Central. Het kan ook worden gebruikt in plaats van duurdere, gecompliceerde RMM-tools. Probeer het gratis (geen creditcard vereist) of plan een demo voor meer informatie.
Ondersteuning van Windows- en Mac-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat
Hoge prestaties: Splashtop SRS Premium wordt aangedreven door dezelfde bekroonde remote access-engine als de oplossingen van Splashtop voor persoonlijk gebruik. Geniet van snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid.
Topfuncties: Splashtop SRS Premium wordt geleverd met de topfuncties die MSP's en IT-teams nodig hebben, waaronder bestandsoverdracht, chatten, op afstand wakker maken, op afstand herstarten, sessieregistratie, gebruikers- en computerbeheer, groeperen en meer.
Lage prijs: Splashtop kan u tot 80% besparen in vergelijking met andere oplossingen. Bovendien heeft Splashtop geen vervelende geschiedenis van allerlei prijsverhogingen zoals andere remote accessaanbieders.
Wat klanten zeggen
Splashtop heeft het heel gemakkelijk gemaakt om onze klanten te blijven ondersteunen. Het is scherp geprijsd en heeft alle functies die we zochten."
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q