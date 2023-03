Splashtop Remote Access in Atera

De alles-in-één RMM-oplossing van Atera omvat realtime alerts, IT-automatisering, automatisering van professionele diensten (PSA), netwerkdetectie, remote access en nog veel meer.en Atera integreert Splashtop om gebruikers in staat te stellen op afstand direct toegang te krijgen tot hun beheerde computers en deze te bedienen alsof ze er zelf achter zitten.

We namen contact op met twee IT-dienstverleners, IMCollaboration en LINCTEC, die Atera kozen omdat Splashtop remote access ermee gebundeld was. Andy Higgins, eigenaar en oprichter van IMCollaboration, en Frank Greco, CEO en Principal Consultant bij LINCTEC spraken met ons over hun ervaring met het gebruik van Atera en de integratie met Splashtop remote access.

De uitdaging: De juiste RMM/PSA-tool met remote access vinden om klanten effectief te ondersteunen

Zowel IMCollaboration als LINCTEC waren op zoek naar een RMM-tool en een remote access-oplossing, waarmee ze niet alleen clientcomputers konden beheren en bewaken, maar ook direct op afstand konden inloggen en snel problemen konden oplossen.

Higgins zei: "We hebben een heleboel RMM, PSA en remote accesstools bekeken. Het aanschaffen van twee tools, één voor de RMM/PSA functies en een andere voor tremote access was gewoon te duur."

Greco zei: “Mijn klanten komen naar mij toe met printer-, netwerk- en andere problemen. Het was belangrijk voor mij om snel afstand te kunnen nemen en deze problemen meteen op te lossen. We zouden onze klanten persoonlijk bezoeken, maar met externe toegang zijn we veel efficiënter. "

Higgins en Greco hebben allebei eerder TeamViewer geprobeerd en waren niet blij met de ervaring. Higgins zei: "Het is een goed product voor remote access met daarvoor prima mogelijkheden, maar het is niet geweldig voor beheer. Ik wilde het vooral vervangen vanwege de kosten."

Greco zei hetzelfde: "TeamViewer was te duur. Ik werd, samen met enkele van mijn klanten, een paar keer afgesloten toen ze commercieel gebruik vermoedden, wat niet het geval was. Ze gebruiken nu Splashtop."

De oplossing: een alles-in-één kosteneffectieve oplossing met RMM, PSA en mogelijkheden voor remoyte access

Atera en Splashtop remote access werden zonder extra kosten gebundeld, zodat de technici van IMCollaboration en LINCTEC over alle functies beschikten die ze nodig hadden om clientcomputers te beheren en te controleren. Ook konden ze hun problemen volgen via tickets om ze snel op te lossen.

Higgins zei: "We vonden Atera leuk, omdat ze een mooi bedrijfsmodel hebben. Ze rekenen per technicus in plaats van per endpoint. De belangrijkste reden dat ik voor Atera ging was dat Splashtop erbij zat. Ik weet dat Splashtop-producten veel meer mogelijkheden bieden dan alleen het gedeelte dat geïntegreerd is met Atera. Maar de functies die geïntegreerd zijn met Atera voorzien goed in mijn remote accessbehoeften."

Met de Splashtopfuncties in Atera kunnen technici een remote control sessie starten naar hun beheerde computers en daarop apps en gegevens gebruiken. Tijdens de sessie kunnen de technici schakelen tussen meerdere monitoren, bestanden overzetten, een chat starten en meer.

Higgins zei verder: “Mijn klanten vragen tickets aan en ik ga naar binnen en kijk snel wat er aan de hand is. De meeste van mijn klanten gebruiken Windows-servers en -machines, en ik gebruik Splashtop om ze allemaal op afstand te bedienen. "

Greco zei: “Het is nu veel gemakkelijker om gewoon op afstand in te schakelen en het probleem meteen op te lossen. Deze samenwerking heeft ons echt geholpen om ons bedrijf voort te zetten via COVID-19. We hoeven onze klanten minder vaak te bezoeken. Het is van onschatbare waarde geweest. "

Hij sprak verder over de performance van Splashtop, vooral op Macs. "Mijn klanten gebruiken pc's, Linux en Macs. Dat je met Splashtop deze allemaal uniform kunt ondersteunen, vooral MacOS, is gewoon geweldig!"

Greco en zijn team van technici delen ook een Splashtop SOS-licentie om remote support te bieden aan klanten die niet in hun Atera-account worden beheerd. Greco legde uit: "Sommige klanten vinden het moeilijk om iets te installeren. Als ze verzoeken of problemen hebben, sturen ze ons gewoon de sessiecode en wij maken verbinding zonder een client te installeren. Het is echt handig."

De resultaten van het gebruik van Splashtop: Verhoogde efficiëntie, kostenbesparingen en tevreden klanten

IMCollaboration en LINCTEC zijn meer dan tevreden met de resultaten van het gebruik van Atera en Splashtop. Behalve dat ze de kosten van supporttools aanzienlijk verlagen, zijn de klanten tevreden over het snelheid en efficiëntie.

Higgins besloot met: "Ik heb alles wat ik nodig heb om mijn klanten te ondersteunen en mijn bedrijf vooruit te helpen."

Greco kwantificeerde de resultaten van het gebruik van Atera en Splashtop. "Ik behoud 70% meer klanten! Ik ben zo blij met de oplossing. Het is eenvoudig en doet wat het zegt."