Hoe Olivier Palatre met minimale middelen en unieke behoeften begon met thuiswerken

Vanwege COVID-19 waren veel bedrijven in Frankrijk gedwongen om over te stappen op digitale technologie om het traditionele kantoor te vervangen.

Olivier Palatre, hoofdarchitect en directeur van Olivier Palatre Architects, legt uit hoe zijn team verschillende alternatieven verkende voordat hij voor Splashtop Business Access koos. Dit is remote access software waarmee organisaties thuiswerk mogelijk kunnen maken en medewerkers op afstand kunnen ondersteunen.

De uitdaging: Continuïteit garanderen terwijl u digitaal gaat werken met minimale middelen en unieke behoeften

COVID-19 heeft de wereld in een digitale revolutie van het traditionele kantoor gestort, waardoor veel bedrijven moeite hadden om zich aan deze nieuwe norm aan te passen. Voor Olivier Palatre en zijn team betekende dit dat ze een manier om moesten vinden het hele team vanuit huis via dezelfde computer te laten werken, maar ook de mogelijkheid moesten hebben om elkaars muiscursors te zien terwijl ze ideeën uitwisselen en debatteren over architectonische ontwerpen. Hoewel er veel oplossingen op de markt waren, voldeed er maar één aan de behoeften van het team van Olivier.

"We waren op zoek naar een remote accessoplossing waarmee we vanuit huis konden werken door op afstand toegang te krijgen tot onze desktops," aldus Olivier. Hij en zijn team van vijf architecten onderzochten en evalueerden verschillende software en kozen in eerste instantie voor TeamViewer. Dit voldeed echter niet aan de verwachtingen van Olivers team: Externe verbindingen op dezelfde desktop waren traag en daardoor niet optimaal voor het uitvoeren van meerdere gelijktijdige remote sessies. Het was een uitdaging om meerdere gebruikers tegelijk op dezelfde machine aan te sluiten, en gebruikers konden elkaars muiscursors niet zien.

Hoewel dit als een klein detail kon worden beschouwd, waren Olivier en zijn team echt op details gericht. "Bij al onze projecten werken we graag aan de algemene geometrie en tot in het kleinste detail", aldus Olivier. Op dit niveau was het essentieel om elkaars cursors te kunnen zien wanneer ze op afstand werkten. Toen kwamen we met Splashtop in aanraking.

Splashtop Remote Access - De juiste functies voor de juiste prijs en het juiste moment

Splashtop bood 4k streaming, lage latency en stelde gebruikers in staat om tegelijkertijd verbinding te maken met dezelfde machine zonder vertraging. Het kwam ook met een functie die niet gebruikelijk is in andere remote access software: de mogelijkheid om de muiscursor te zien van alle verbonden remote gebruikers in de sessie. Deze cruciale in-sessie-functie stelde Olivier en zijn team in staat om gedetailleerd te kunnen werken, omdat ze ontwerpen konden bespreken in een vloeiende en snelle remote accessomgeving.

Naast deze unieke functies stelde Splashtop het architectuurteam in staat om remote support te krijgen van hun externe IT-medewerker en was het ook nog eens aantrekkelijk geprijsd. Met volumeprijzen met korting lager dan €4.58 per maand per gebruiker, kan overstappen naar Splashtop een besparing van ten minste 50% opleveren in vergelijking met TeamViewer. Daarom wordt Splashtop gezien als de voordeligste remote accessoplossing op de markt.

Ten slotte zegt Olivier dat ze: "vonden dat Splashtop de juiste tool was, omdat het scherp geprijsd en eenvoudig te gebruiken is, en alle functies bevat om aan hun unieke behoeften te voldoen."