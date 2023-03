Kosten verlagen en tegelijk klanttevredenheid garanderen

Over Munster Business Equipment

Munster Business Equipment is een toonaangevende leverancier van Managed Print Services, interactieve en audiovisuele oplossingen voor zowel de commerciële als de onderwijssector in Ierland.

Lees hier meer over Munster Business Equipment.

OVER SPLASHTOP SOS

Splashtop SOS is een on-demand remote supportoplossing met optionele onbeheerde, altijd toegankelijke computertoegang.

Met SOS kunnen IT-medewerkers direct verbinding maken met de apparaten van hun gebruikers met een eenvoudige sessiecode. SOS is ontworpen voor helpdesk- en supportmedewerkers en stelt hen in staat ad hoc remote support te verlenen aan een onbeperkt aantal apparaten. Waar de gebruiker ook is of wanneer zijn probleem zich voordoet, SOS-gebruikers kunnen gemakkelijk op afstand inloggen op de apparaten van hun gebruikers (Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook) om de controle over te nemen en het probleem snel op te lossen. SOS vermindert de tijd die nodig is om gebruikers te ondersteunen, houdt de klanttevredenheid hoog en verlaagt de kosten voor remote supportteams.

Meer informatie over Splashtop SOS.