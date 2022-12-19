Kosten verlagen en tegelijk klanttevredenheid garanderen

Kosten verlagen en tegelijkertijd klanttevredenheid garanderen
Hoe Munster Business Equipment Splashtop gebruikte om 500 machines op afstand en efficiënt te beheren
Samenvatting
COVID-19 heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we werken in een groot aantal bedrijfstakken, waaronder de grafische industrie. Waar veel bedrijven verplicht werden om thuiswerk mogelijk te maken, deden sommige dat vrijwillig om de winst te verhogen door de operationele kosten te verlagen. Dit was het geval voor Munster Business Equipment, dat zich tot Splashtop Remote Support wendde om zijn gebruikers op afstand te kunnen ondersteunen.
Overzicht
De uitdaging: De operationele kosten verlagen en tegelijk de klanttevredenheid garanderen
Terwijl hij zocht naar manieren om de operationele kosten te verlagen, merkte Darach Meade, Sales Manager bij Munster Business Equipment, juist een stijging van die kosten op. Deze werden veroorzaakt door een toename van bezoeken aan klanten vanwege problemen met afdrukken en scannen.
Dit waren onnodige bezoeken omdat veel van de problemen ook konden worden opgelost zonder naar de klant te gaan. "In tegenstelling tot hardwarereparaties die ter plaatse moeten worden uitgevoerd, kunnen problemen met afdrukken en scannen op afstand worden afgehandeld," aldus Meade.
Onnodige bezoeken, dus onnodige kosten. Darach begon te kijken naar remote support softwareoplossingen om deze kosten te drukken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat Munster Business Equipment haar klanten goede technische ondersteuning kon blijven bieden.
De oplossing: Darach vindt Splashtop Remote Support, een betaalbare en zeer aan te bevelen remote supporttool
Darach keek eerst naar remote supporttools, zoals TeamViewer en LogMeIn, maar besloot verder te zoeken. "Die vonden we veel te duur en niet gebruiksvriendelijk," zei Meade.
Hij zocht verder tot een soortgelijk bedrijf als Munster Business Equipment hem Splashtop aanraadde. Hij probeerde Splashtop en was aangenaam verrast door het gebruiksgemak, de mogelijkheden en de lage kosten in vergelijking met TeamViewer, LogMeIn en andere soortgelijke tools.
Resultaten: Lagere kosten en meer capaciteit om meer klanten te ondersteunen
De implementatie van Splashtop verliep moeiteloos. "De ingebruikname was heel eenvoudig nadat de Splashtop app was gedownload op de laptops van onze technici. We kunnen nu 500 machines op afstand beheren," aldus Darach. Hoewel dit voornamelijk Windows-machines zijn, stelt Splashtop Darach en zijn team van zes supporttechnici ook in staat om iOS-apparaten te ondersteunen.
"Splashtop stelt ons in staat om honderden klanten op afstand te ondersteunen, en zonder Splashtop zouden we on-site bezoeken zijn blijven afleggen voor problemen die op afstand konden worden opgelost, met als gevolg een minder winstgevende serviceafdeling," aldus Meade. Hij voegt eraan toe: "Ik ben erg tevreden, en ik beveel Splashtop ten zeerste aan vanwege het gebruiksgemak en de prijs."
Details
Over Munster Business Equipment
Munster Business Equipment is een toonaangevende leverancier van Managed Print Services, interactieve en audiovisuele oplossingen voor zowel de commerciële als de onderwijssector in Ierland.
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Over Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support is een softwareoplossing die supportteams kunnen gebruiken voor on-demand remote support, maar ook voor onbeheerde toegang tot computers op elk moment.
Met Splashtop Remote Support kunnen IT-supportprofessionals direct verbinding maken met de apparaten van hun gebruikers met een eenvoudige sessiecode. Splashtop is ontworpen voor helpdesk- en supportmedewerkers en stelt hen in staat om ad-hoc remote support uit te voeren op een onbeperkt aantal apparaten. Het maakt niet uit waar de gebruiker is of wanneer het probleem zich voordoet, Splashtop gebruikers kunnen eenvoudig op afstand inloggen op de apparaten van hun gebruikers (Windows, Mac, Linux, iOS, Android of Chromebook) om de controle over te nemen en het probleem snel op te lossen. Splashtop vermindert de tijd die nodig is om gebruikers te ondersteunen, houdt de klanttevredenheid hoog en verlaagt de kosten voor externe ondersteuningsteams.