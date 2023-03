Een bedrijfsoplossing van de volgende generatie bouwen om te voldoen aan de behoeften van externe toegang in het tijdperk van thuiswerken

COVID19 heeft de digitale revolutie van werken op afstand versneld, en daarmee veel bedrijfstakken verplicht om zich snel aan deze nieuwe norm aan te passen. Hoe kunnen ondernemingen hun werknemers in staat stellen effectief thuis te werken? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze dat veilig doen? Hoe zit het met de schaalbaarheid en beheersbaarheid van de IT-infrastructuur?

Als eigenaars van veel IT-infrastructuren staan MSPs in het middelpunt. In deze casestudy onderzoeken we met Frederic Renou, IT-directeur van Amedis, hoe zijn bedrijf, een Franse MSP, een geïntegreerde oplossing bouwde met Splashtop On-Prem en VMware waardoor hun klanten deze nieuwe uitdagingen aankunnen.

De uitdaging: Een remote access-oplossing voor ondernemingen aanbieden

Aanvankelijk leek Amedis op zoek naar een oplossing voor een eenvoudige use case: een groot aantal werknemers in staat stellen verbinding te maken met hun computers op kantoor en thuis te werken (WFH). Maar wat Amedis nodig had was ingewikkelder dan dat.

"We waren op zoek naar een oplossing voor externe toegang waarmee we thuiswerkmogelijkheden op locatie konden uitbreiden naar meer dan 200 gebruikers", legt Frederic uit. "Maar we waren niet alleen op zoek naar een tool, we hadden een oplossing nodig die compatibel zou zijn met onze VMware-tool en die Macs en pc's zou ondersteunen."

Amedis onderzocht verschillende oplossingen die op de markt zijn. Onder andere VMware Horizon View, Microsoft's RDP/TSE en RAS Parallels. Geen enkele voldeed aan de specifieke behoeften van Amedis: Ze waren ofwel duur, hadden teveel onnodige functies, waren moeilijk te gebruiken of moeilijk te integreren met VMware.

De oplossing: een betrouwbare, betaalbare remote access-oplossing met de juiste kenmerken

Splashtop On-Prem bood Amedis een eenvoudige manier om een remote access-infrastructuur die op locatie werd gehost uit te breiden en aan al hun aangepaste behoeften te voldoen.

Beheer en aanpassing op bedrijfsniveau tegen betaalbare kosten

Splashtop On-Prem werd geleverd met een cantrale database en beheerconsole waarmee IT-beheerders de systeembeveiliging konden aanpakken en de implementatiepakketten konden aanpassen, en zo de eindgebruikers vrijwaarden van vervelende installatie- en configuratiestappen. Hierdoor kon Amedis ook de remote access aanpassen door Splashtop On-Prem te integreren binnen zijn VMware tool. En in tegenstelling tot andere oplossingen op de markt, was Splashtop On-Prem zeer betaalbaar. Splashtop wordt erkend als de voordeligste remote access-oplossing in de branche, met prijzen die vaak 80% lager liggen dan die van de concurrentie.

Soepele streaming-ervaring en een handige set functies

Met Splashtop konden werknemers op een computer op afstand werken alsof ze er zelf achter zaten, zonder zich zorgen te maken over een trage en haperende verbinding zoals bij VPN. Veel klanten van Amedis prezen de performance van Splashtop. Eén van hen waardeerde in het bijzonder hoe soepel de remote sessies verliepen, ondanks het feit dat meer dan 120 medewerkers tegelijk verbonden waren. Splashtop biedt 4K streaming, met lagere latency en frame rates hoger dan 40 frames per seconde.

Naast deze streaming ervaring kwam Splashtop On-Prem met een reeks functies waarmee eindgebruikers productief en veilig konden werken: multi-naar-multi-monitor, bestandsoverdracht, chatten, printen op afstand, 2-staps-verificatie, SSO en nog veel meer.

Ondersteuning voor een breed scala aan Android- en iOS-apparaten

Splashtop is gebouwd om computertoegang op afstand mogelijk te maken naar zowel Windows als Mac computers. Hierdoor konden Amedis gebruikers Splashtop gebruiken om op afstand te werken vanaf hun Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaten, inclusief tablets en smartphones.

Het resultaat: Gelukkige klanten en een gelukkige MSP

Splashtop Op Locatie voldeed aan zowel de behoeften van Amedis als die van de klanten van Amedis. Als resultaat heeft Amedis een tool gebouwd die Splashtop bundelt met VMware en enkele andere features (propriëtaire features die Amedis niet heeft onthuld). In de toekomst zal Amedis deze nieuwe tool gebruiken om te voldoen aan alle behoeften op het gebied van externe toegang van zijn zakelijke klanten.

Een extra bonus: het toegewijde klantenserviceteam van Splashtop

Wat volgens Frederic alles bij elkaar bracht is de snelheid en beschikbaarheid van het Splashtop Support Team.

Net als Amedis gebruiken vele andere gelukkige MSPs Splashtops remote access-oplossingen om hun klanten en gebruikers over de hele wereld te ondersteunen.