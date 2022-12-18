Een bedrijfsoplossing van de volgende generatie bouwen om te voldoen aan de behoeften van externe toegang in het tijdperk van thuiswerken
Hoe een toonaangevende MSP Splashtop in hun oplossing integreerde om tegemoet te komen aan de remote accessbehoeften van moderne ondernemingen
Samenvatting
COVID19 heeft de digitale revolutie van werken op afstand versneld, en daarmee veel bedrijfstakken verplicht om zich snel aan deze nieuwe norm aan te passen. Hoe kunnen ondernemingen hun werknemers in staat stellen effectief thuis te werken? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze dat veilig doen? Hoe zit het met de schaalbaarheid en beheersbaarheid van de IT-infrastructuur?
Als eigenaars van veel IT-infrastructuren staan MSPs in het middelpunt. In deze casestudy onderzoeken we met Frederic Renou, IT-directeur van Amedis, hoe zijn bedrijf, een Franse MSP, een geïntegreerde oplossing bouwde met Splashtop On-Prem en VMware waardoor hun klanten deze nieuwe uitdagingen aankunnen.
De uitdaging: Een remote access-oplossing voor ondernemingen aanbieden
Aanvankelijk leek Amedis op zoek naar een oplossing voor een eenvoudige use case: een groot aantal werknemers in staat stellen verbinding te maken met hun computers op kantoor en thuis te werken (WFH). Maar wat Amedis nodig had was ingewikkelder dan dat.
"We waren op zoek naar een oplossing voor externe toegang waarmee we thuiswerkmogelijkheden op locatie konden uitbreiden naar meer dan 200 gebruikers", legt Frederic uit. "Maar we waren niet alleen op zoek naar een tool, we hadden een oplossing nodig die compatibel zou zijn met onze VMware-tool en die Macs en pc's zou ondersteunen."
Amedis onderzocht verschillende oplossingen die op de markt zijn. Onder andere VMware Horizon View, Microsoft's RDP/TSE en RAS Parallels. Geen enkele voldeed aan de specifieke behoeften van Amedis: Ze waren ofwel duur, hadden teveel onnodige functies, waren moeilijk te gebruiken of moeilijk te integreren met VMware.
De oplossing: een betrouwbare, betaalbare remote access-oplossing met de juiste kenmerken
Splashtop On-Prem bood Amedis een eenvoudige manier om een remote access-infrastructuur die op locatie werd gehost uit te breiden en aan al hun aangepaste behoeften te voldoen.
Beheer en aanpassing op bedrijfsniveau tegen betaalbare kosten
Splashtop On-Prem werd geleverd met een cantrale database en beheerconsole waarmee IT-beheerders de systeembeveiliging konden aanpakken en de implementatiepakketten konden aanpassen, en zo de eindgebruikers vrijwaarden van vervelende installatie- en configuratiestappen. Hierdoor kon Amedis ook de remote access aanpassen door Splashtop On-Prem te integreren binnen zijn VMware tool. En in tegenstelling tot andere oplossingen op de markt, was Splashtop On-Prem zeer betaalbaar. Splashtop wordt erkend als de voordeligste remote access-oplossing in de branche, met prijzen die vaak 80% lager liggen dan die van de concurrentie.
Soepele streaming-ervaring en een handige set functies
Met Splashtop konden werknemers op een computer op afstand werken alsof ze er zelf achter zaten, zonder zich zorgen te maken over een trage en haperende verbinding zoals bij VPN. Veel klanten van Amedis prezen de performance van Splashtop. Eén van hen waardeerde in het bijzonder hoe soepel de remote sessies verliepen, ondanks het feit dat meer dan 120 medewerkers tegelijk verbonden waren. Splashtop biedt 4K streaming, met lagere latency en frame rates hoger dan 40 frames per seconde.
Naast deze streaming ervaring kwam Splashtop On-Prem met een reeks functies waarmee eindgebruikers productief en veilig konden werken: multi-naar-multi-monitor, bestandsoverdracht, chatten, printen op afstand, 2-staps-verificatie, SSO en nog veel meer.
Ondersteuning voor een breed scala aan Android- en iOS-apparaten
Splashtop is gebouwd om computertoegang op afstand mogelijk te maken naar zowel Windows als Mac computers. Hierdoor konden Amedis gebruikers Splashtop gebruiken om op afstand te werken vanaf hun Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaten, inclusief tablets en smartphones.
Het resultaat: Gelukkige klanten en een gelukkige MSP
Splashtop Op Locatie voldeed aan zowel de behoeften van Amedis als die van de klanten van Amedis. Als resultaat heeft Amedis een tool gebouwd die Splashtop bundelt met VMware en enkele andere features (propriëtaire features die Amedis niet heeft onthuld). In de toekomst zal Amedis deze nieuwe tool gebruiken om te voldoen aan alle behoeften op het gebied van externe toegang van zijn zakelijke klanten.
Een extra bonus: het toegewijde klantenserviceteam van Splashtop
Wat volgens Frederic alles bij elkaar bracht is de snelheid en beschikbaarheid van het Splashtop Support Team.
Net als Amedis gebruiken vele andere gelukkige MSPs Splashtops remote access-oplossingen om hun klanten en gebruikers over de hele wereld te ondersteunen.
Details
Over Amedis
Amedis is een Franse MSP die gespecialiseerd is in het bouwen van veilige Work from Home (WFH) infrastructuren, het invoeren van solide securitywaarborgen, het mogelijk maken van dynamische schermen en het beheren van andere IT-behoeften van grote ondernemingen.
Over Splashtop Op Locatie
Splashtop On-Prem is een remote access- en remote supportoplossing die volledig zelf gehost kan worden binnen een bedrijfsnetwerk. Splashtop On-Prem is gebouwd om te voldoen aan de behoeften van hedendaagse digitale ondernemingen. Het zit boordevol solide security, heeft hoge prestaties en vele handige functies. Het is aanpasbaar en compatibel met diverse tools en besturingssystemen.
Wat klanten zeggen
Toen we alle oplossingen in de markt bekeken, was het duidelijk dat Splashtop On-Prem een topkandidaat was. Het reactievermogen van het commerciële en het ondersteuningsteam maakte onze beslissing een no brainer. Als ik een cijfer kon geven voor de ondersteuning die ik kreeg, zou ik ze een 10 geven.
Frederic Renou, IT Director of Amedis