La Tecnocreativa levert hooggewaardeerd hybride onderwijs en breidt programma-aanbod uit
Studenten in 40 landen bedienen met geplande remote access tot hoogwaardige computerruimtes met Splashtop Enterprise for Remote Labs.
In één oogopslag
De uitdaging
La Tecnocreativa zocht naar een manier om studenten zowel persoonlijk als virtueel toegang te geven tot industriële, 3D werkcomputers op de campus zonder programma's te hoeven installeren op hun persoonlijke devices.
De oplossing
Ze maakten gebruik van Splashtop Enterprise voor Remote Labs om alle studenten toegang te geven tot dezelfde middelen. Dit doorbrak barrières en bracht hun onderwijsprogramma's naar de hele wereld.
Resultaat
La Tecnocreativa optimaliseerde de middelen en breidde hun programma's uit, en haalde een score van 4,8/5 voor hun online en hybride programma's.
Van La Tecnocreativa
Met Splashtop kunnen we zowel fysieke als online studenten toegang geven tot dezelfde middelen, waardoor geografische barrières verdwijnen en we onze onderwijsprogramma's met de hele wereld kunnen delen.
Iñigo Becerril - Co-founder
De uitdaging: toegang verschaffen tot krachtige 3D en industriële software voor hybride onderwijs
La Tecnocreativa is een toonaangevende school voor ontwerp en technologie in de Spaanstalige wereld en een internationale referentie voor Digitale Mode, Avatars, Virtuele Omgevingen, Haute Couture en de Metaverse. Ze bieden state-of-the-art onderwijsprogramma's en doorlopende trainingen aan meer dan 2000 studenten in meer dan 40 landen over de hele wereld.
Medeoprichter Iñigo Becerril houdt met een team van 30 professionals en meer dan 100 leraren toezicht op alle audiovisuele content voor onderwijsproducten, lessen en andere EdTech projecten. Onderdeel van zijn dagelijkse werk is elke specifieke afdeling (bijv. Commercie, Marketing, Online Cursussen, Masters, etc.) te voorzien van het juiste type content.
La Tecnocreativa moest hybride onderwijsprogramma's implementeren, zodat studenten lessen konden volgen en gebruik konden maken van alle middelen, ongeacht hun locatie. Iñigo wilde ook dat studenten toegang konden krijgen tot de zeer gespecialiseerde 3D en industriële software op de campuscomputers zonder die fysiek op hun persoonlijke apparaten te hoeven installeren.
"We moesten de veiligheid van onze infrastructuur waarborgen en tegelijkertijd studenten in staat stellen sessies te plannen en op afstand verbinding te maken om onze hardware- en softwarelicenties kosteneffectief te maken," legt Iñigo uit. Hij had een veilige oplossing nodig waarmee de school aan elke student computers kon toewijzen, zodat ze vanaf elk apparaat en overal de ervaring konden hebben alsof ze fysiek op de campus aanwezig waren.
De oplossing: Studenten wereldwijd remote access bieden met Splashtop Enterprise for Remote Labs
Voordat ze Splashtop Enterprise for Remote Labs implementeerden, onderzocht en testte Iñigo acht verschillende oplossingen (waaronder AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn en RemotePC), en overwoog hij zelfs VPN-tunneling. Geen van hen paste goed bij het onderwijs.
"Splashtop was de enige oplossing die ons volledige controle gaf, de toegang voor studenten konden plannen. Hierdoor kon onze school de middelen maximaliseren en efficiënt een mix van fysieke en virtuele gebruikers ondersteunen."
Met Splashtop Enterprise for Remote Labs kon La Tecnocreativa:
Een allesomvattend hybride lesprogramma implementeren.
Hierdoor hebben studenten volledige toegang op afstand tot high-end werkcomputers. Zo kunnen ze resource-intensieve 3D en industriële software gebruiken die anders fysiek geïnstalleerd had moeten worden.
Studenten op afstand toegang geven tot campuscomputers vanaf elk apparaat, inclusief mobiele apparaten en Chromebooks, ongeacht het besturingssysteem.
Remote sessies plannen en groepen gebruikers maken voor samenwerking tussen studenten.
De IT-afdeling in staat stellen om snel remote support te bieden aan zowel onderwijzend personeel als studenten, waarbij zowel de devices van school als pc's, tablets en mobiele apparaten worden ondersteund.
De efficiëntie van hun middelen optimaliseren en een nieuw bedrijfsmodel creëren door studenten over de hele wereld te bedienen.
"Splashtop paste zich soepel aan, als een handschoen naar onze hand, en werkt precies zoals nodig is voor ons."
Het resultaat: La Tecnocreativa breidt hun programma uit en krijgt hoge cijfers voor hun hybride onderwijs
La Tecnocreativa implementeerde Splashtop in minder dan een week met minimale aanpassingen voor de academische afdeling. Iñigo en zijn team implementeerden met succes een hybride leerprogramma, waarbij tegelijkertijd fysieke en virtuele studenten in dezelfde computerruimte konden werken.
Hoewel hun onderwijsprogramma's praktische training en aandacht voor details vereisen, kunnen studenten toegang plannen tot de high-end werkcomputers van de school en studeren wanneer het hun uitkomt. Hierdoor kon la Tecnocreativa niet alleen de middelen optimaliseren en hun programma's uitbreiden, maar ook een score van 4,8/5 behalen voor hun online en hybride programma's.
"De mogelijkheid om op afstand toegang te plannen tot werkstations op de campus bleek een uitstekend hulpmiddel voor hybride onderwijs. Splashtop helpt ons fysieke en virtuele studenten toegang te geven tot dezelfde middelen, waardoor geografische barrières verdwijnen en onze onderwijsprogramma's de hele wereld bereiken."