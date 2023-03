La Tecnocreativa levert hooggewaardeerd hybride onderwijs en breidt programma-aanbod uit

La Tecnocreativa is een toonaangevende school voor ontwerp en technologie in de Spaanstalige wereld en een internationale referentie voor Digitale Mode, Avatars, Virtuele Omgevingen, Haute Couture en de Metaverse. Ze bieden state-of-the-art onderwijsprogramma's en doorlopende trainingen aan meer dan 2000 studenten in meer dan 40 landen over de hele wereld.

Medeoprichter Iñigo Becerril houdt met een team van 30 professionals en meer dan 100 leraren toezicht op alle audiovisuele content voor onderwijsproducten, lessen en andere EdTech projecten. Onderdeel van zijn dagelijkse werk is elke specifieke afdeling (bijv. Commercie, Marketing, Online Cursussen, Masters, etc.) te voorzien van het juiste type content.

La Tecnocreativa moest hybride onderwijsprogramma's implementeren, zodat studenten lessen konden volgen en gebruik konden maken van alle middelen, ongeacht hun locatie. Iñigo wilde ook dat studenten toegang konden krijgen tot de zeer gespecialiseerde 3D en industriële software op de campuscomputers zonder die fysiek op hun persoonlijke apparaten te hoeven installeren.

"We moesten de veiligheid van onze infrastructuur waarborgen en tegelijkertijd studenten in staat stellen sessies te plannen en op afstand verbinding te maken om onze hardware- en softwarelicenties kosteneffectief te maken," legt Iñigo uit. Hij had een veilige oplossing nodig waarmee de school aan elke student computers kon toewijzen, zodat ze vanaf elk apparaat en overal de ervaring konden hebben alsof ze fysiek op de campus aanwezig waren.