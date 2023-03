Hoe Holy Spirit Radio Splashtop gebruikte om een naadloze remote uitzendervaring te creëren

Door COVID-19 hebben veel radiostations en mediakanalen gekozen voor een model op afstand om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. In deze casestudy deelt Frank Eliason, Director of Operations bij Holy Spirit Radio, hoe het station de uitdagingen van de nieuwe wereld aangaat met Splashtop Business Access.

De uitdaging: Op afstand kwalitatieve en veilige uitzendingen verzorgen zonder failliet te gaan

Toen de pandemie Holy Spirit Radio dwong om volledig op afstand te gaan werken, was de grootste zorg het gebrek aan toegang tot de apparatuur die nodig is om uitzendingen van hoge kwaliteit aan hun publiek te leveren.

Aangezien de meeste werknemers geen toegang meer zouden hebben tot hun geavanceerde werkcomputers en krachtige apparatuur voor lokale zenders, hoe zouden ze dan content kunnen blijven leveren voor hun publiek? Zou het mogelijk zijn om dezelfde kwaliteit van content te behouden wanneer u op afstand werkt? En aangezien Holy Spirit Radio een non-profit is; hoe konden ze al deze uitdagingen aangaan en toch de kosten laag houden?

Er was ook een veiligheidsprobleem met betrekking tot werknemers die op afstand toegang hadden tot data.

Frank begon aan een missie om een remote access-oplossing te vinden die aan al deze zorgen een eind zou maken. Hij en Holy Spirit Radio waren niet onbekend met remote access-software. "Radio heeft remote access altijd omarmd vanwege het always-on karakter," zei Frank. "Wij staan 24/7, 365 dagen per jaar aan."

Holy Spirit Radio had de afgelopen 20 jaar behoorlijk wat software voor externe toegang. Waaronder de zeer verouderde PCAnywhere. Nadat hij had gehoord hoe het gebruik van verouderde software tot rampzalige beveiligingsproblemen kon leiden, maakte Frank de overstap naar LogMeIn. Prijsstijgingen maakten het echter moeilijk voor Holy Spirit Radio om het te blijven gebruiken. Dat is het moment waarop Frank Holy Spirit Radio veranderde naar een oplossing voor externe toegang met alle juiste functies en tegen de juiste prijzen.

De oplossing: Splashtop Business Access - een remote access-oplossing met de juiste functies voor de juiste prijs

Splashtop Business Access biedt 4K streaming, lage latency en stelt gebruikers in staat om tegelijkertijd verbinding te maken met dezelfde machine zonder vertraagde verbindingen, waardoor het perfect is voor gebruikers die op afstand overal toegang moeten hebben tot high-end studiosoftware en uitzendingen van hoge kwaliteit moeten leveren, ongeacht de fysieke locatie.

"Hiermee kunnen we onze computers beheren, het personeel helpen bij opnames of problemen oplossen en corrigeren in realtime vanaf elke plek of elk apparaat," zei Frank. "Ik heb onlangs software geïnstalleerd die toegang geeft tot onze studiomixers, zodat we overal live uitzendingen kunnen produceren zolang we een internetverbinding hebben, en het hart van die toegang is Splashtop."

De compatibiliteit van Splashtop met verschillende besturingssystemen kwam ook goed van pas, want het team van Frank had toegang nodig tot zeven Windows 10 computers en één Mac. "Om toegang te krijgen tot deze computers hadden we de mogelijkheid nodig om ze te benaderen vanaf Windows, Mac, iOS en Android. Splashtop gaf ons dat!" zei Frank.

Maar er is meer. Van de vele nuttige Splashtopfuncties viel er één in het bijzonder op: de mogelijkheid om de muiscursor te zien en aan te raken in een remote sessie. Hierdoor kunnen de vingers van de gebruiker de muis worden, en Frank zei dat dit vooral belangrijk is bij het gebruik van een van de digitale mixers van de studio. "Ik kan een fader met mijn vinger omhoog of omlaag schuiven en aan of uit zetten!"

Maar het belangrijkste is dat Splashtop remote access zo moeiteloos te gebruiken is. "Voor mij gaat het om het gemak en de snelheid van toegang tot de computer. Als ons radiostation midden in de nacht uitvalt, wil ik met een computer of mobiele telefoon het onmiddellijk kunnen fixen!" Met Splashtop kan hij precies dat doen. "Meestal slaap ik binnen enkele minuten weer. Het mooiste is dat we meestal van een probleem op de hoogte zijn en het kunnen oplossen voordat iemand er zelfs maar aan denkt om naar een ander station over te stappen," zei Frank.

Splashtop stelde Holy Spirit Radio ook in staat om ongeveer $1.300 per jaar te besparen in vergelijking met andere oplossingen zoals LogMeIn. Maar volgens Frank is dit niet het belangrijkste voordeel van Splashtop. Hij legde uit dat hij tijdens zijn werk als consultant meerdere stations moet beheren, en met Splashtop kan hij elk probleem binnen enkele minuten aanpakken, zolang hij maar toegang heeft tot zijn telefoon.

Daardoor denkt Frank dat Splashtop meer is dan een tijdelijke oplossing voor COVID19. Het is de oplossing om productief en succesvol te blijven in de hoogstwaarschijnlijk permanente remote wereld waarin we na de pandemie zullen leven. "Al onze levens zijn druk, en radiotechniek is een baan die je 24 uur per dag bezighoudt," zei Frank. "Als er een probleem is, krijg ik non-stop telefoontjes totdat ik het kan fixen. Splashtop is een echte lifesaver!"

Het resultaat: een naadloze en betaalbare uitzendoplossing in het tijdperk van COVID19 en daarna.

Na verschillende remote access-oplossingen te hebben geprobeerd, vonden Frank en Holy Spirit Radio de oplossing voor al hun zorgen en uitdagingen in Splashtop. "Splashtop zit in het hart van ons bedrijf, waardoor toegang vanaf elke plek met vrijwel elk apparaat mogelijk is, het is een ongelooflijke aanwinst voor grote en kleine bedrijven," zei Frank.

Holy Spirit Radio zal Splashtop blijven gebruiken om de dagelijkse werkzaamheden van het radiostation op afstand uit te voeren.