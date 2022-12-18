Waarom HCS Computer Solutions dol is op Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand

Waarom HCS Computer Solutions van Splashtop houdt
Deze Managed Service Provider (MSP) ondersteunt op afstand 450 endpoints met een Splashtop oplossing
Samenvatting
HCS Computer Solutions, LLC is een commerciële managed service provider gevestigd in Warsaw, Missouri. Het bedrijf biedt een verscheidenheid aan diensten aan kleine bedrijven met 1-100 werknemers, waaronder standaard (break/fix) support, consultaties en remote monitoring/management
HCS Computer Solutions is de enige MSP in hun county en levert diensten aan grote gezondheids- en revalidatiecentra, een 911 callcenter, de regeringskantoren van hun county en stad, wetshandhaving en vijf gezondheidsafdelingen van county's in de hele staat. Het bedrijf is in staat om in totaal 450 endpoints te ondersteunen met slechts twee interne gebruikers dankzij de betaalbare prijs, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijke interface van SRS Premium.
Om klanten te bedienen die op hun IT-infrastructuur vertrouwen om vitale openbare diensten uit te voeren, moet HCS Computer Solutions hun endpoints proactief bewaken en reageren op alerts voordat het problemen worden. Henry Starcher, eigenaar van HCS Computer Solutions, beschrijft deze uitdaging.
"We hebben ongeveer 50 fysieke servers", zegt Starcher. "Het is van cruciaal belang dat ik toezicht houd en alerts krijg als ze offline gaan. Dan kan ik nagaan of ik een server- of een ISP-probleem heb. Waar ik gevestigd ben, hebben we daar veel van. Splashtop helpt ons een heleboel te controleren."
HCS Computer Solutions en SRS Premium
SRS Premium is een ideale oplossing voor MSP's zoals HCS Computer Solutions die de computers of servers van hun klanten moeten bewaken, beheren en ondersteunen. Het omvat onbeheerde remote access, bestandsoverdracht, sessie-opname, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer.
SRS Premium wordt ook geleverd met een uitgebreide set tools waarmee MSP's eenvoudig de endpoints onder hun beheer kunnen bewaken, zoals:
Configureerbare alerts: Stel aangepaste alerts in om CPU-gebruik, geheugengebruik, schijfruimte, computer online/offline, software installeren/verwijderen, status van het Windows updatebeleid en beschikbare Windows-updates te controleren.
Eventlogs bekijken: Snel toegang tot computer eventlogs zonder dat u op afstand in de computer hoeft te gaan.
Remote Command: Stuur opdrachten naar de commandprompt van een externe Windows- of Mac-computer op de achtergrond.
Systeem Inventarisatie: Controleer en maak snapshots van systeem inventaris informatie (inclusief systeem, hardware en software informatie), vergelijk snapshots, en bekijk changelogs tussen snapshots om veranderingen te identificeren.
Windows Update Management: Bekijk het updatebeleid van een externe computer, de updatehistory, controleer op Windows-updates en plan update-installaties.
Alert voor Windows Events: Monitor Windows Eventlogs door alerts in te stellen wanneer de criteria van een eventlog overeenkomen met de door u ingestelde triggers.
Geplande acties: Creëer, plan, bewaak en voer system reboot en Windows Update acties uit op remote computers.
Eindpuntbeveiliging: Bekijk de status van de endpointsecurity voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer.
Starcher vertelt hoe vooral de functies Configureerbare Alerts en Windows Updatebeheer hem van pas zijn gekomen. Ze zorgen ervoor dat hij weet wanneer er nieuwe Windows updates beschikbaar zijn, dat hij gemakkelijk updates kan plannen voor de machines die hij beheert en dat hij de updatestatus van die apparaten kan controleren.
Starcher prees ook de functie Remote Command, die op de achtergrond commando's stuurt naar de commandprompt van een remote computer.
Over het algemeen is Starcher zeer tevreden over de manier waarop SRS Premium hem helpt bij het runnen van HCS Computer Solutions. Met onbeheerde toegang op elk moment, kan hij zijn klanten op afstand ondersteunen wanneer dat nodig is.
'Als mensen tickets indienen, kijken we naar hun problemen', zei Starcher. "Als het iets niet-kritisch van aard is, zetten we ze in de wachtrij en gebruiken we externe toegang na uren - 's nachts of vroeg in de ochtend - om binnen te komen en eraan te werken."
Naast hun SRS Premium-licentie voor remote access, monitoring en management, hebben Starcher en zijn general manager Rachel Wolf elk een SOS add-on-licentie, zodat ze hun klanten tegelijkertijd snel kunnen ondersteunen.
"We hebben een klein aantal klanten die geen contract hebben en waar we [break/fix] werk voor doen," zei Starcher. "Het hebben van dat SOS-icoon op hun bureaublad maakt ons leven vaak een stuk eenvoudiger."
Bovendien heeft Splashtop HCS Computer Solutions geholpen de kosten te verlagen en hun bedrijf uit te breiden door nieuwe klanten te werven.
"Door de prijsstelling van Splashtop kan HCS meer klanten aantrekken," zei Starcher. “Toen we LogMeIn lieten vallen, konden we ongeveer $2.500 per jaar besparen, waardoor we bij meer klanten de streamer konden installeren, ze continu konden onderhouden en dus toevoegen aan ons contract. LogMeIn was behoorlijk onbetaalbaar, daarentegen was de prijsstelling van Splashtop zo goed dat het onze klanten en ons heeft geholpen."
Tenslotte begon Starcher met het doorverkopen van remote access aan zijn eindgebruikers, waardoor hij zijn dienstenaanbod verbeterde en tegelijkertijd extra inkomsten genereerde. HCS Computer Solutions heeft momenteel 12 klanten die bij hen licenties hebben gekocht om op afstand toegang te krijgen tot hun apparaten.
De resultaten
Uiteindelijk vond HCS Computer Solutions met Splashtop de oplossing die ze nodig hadden. Ze hadden eerder andere RMM en remote access producten gebruikt, maar ze kregen niet de mogelijkheden, ervaring en prijsstelling die ze zochten.
Splashtop vergelijkend met Autotask zegt Starcher: "We hebben Autotask geprobeerd, maar de manier waarop hun RMM werkte beviel ons niet. Het leek nogal ingewikkeld en funky, terwijl Splashtop dat niet is. We halen al onze monitoring en managementfuncties uit Premium."
Met SRS Premium beschikt Starcher over een kosteneffectieve remote supportoplossing die hem en zijn partner helpt bij het ondersteunen van hun groeiende aantal endpoints.
SRS Premium is een voordelig, goed presterend en gebruiksvriendelijk alternatief voor remote access/supportproducten zoals LogMeIn Central. Het kan ook worden gebruikt in plaats van duurdere, gecompliceerde RMM-tools.
Details
Over HCS Computer Solutions
HCS Computer Solutions gebruikt SRS Premium om 450 endpoints te ondersteunen met slechts twee interne gebruikers. Tot de klanten van het bedrijf behoren een 911-callcenter en meerdere overheids- en gezondheidsorganisaties die veilig, betrouwbaar beheer op afstand van hun servers en computers nodig hebben. Sinds HCS Computer Solutions van LogMeIn is overgestapt op Splashtop, hebben ze hun bedrijf kunnen laten groeien en aanzienlijke besparingen gerealiseerd en hebben ze hun klantenaanbod kunnen uitbreiden door remote access door te verkopen.
Waarom kiezen voor Splashtop
Dit is waarom MSP's zoals HCS Computer Solutions de voorkeur geven aan SRS Premium:
SRS Premium bespaart MSP's 70% of meer in vergelijking met andere producten zoals LogMeIn Premier.
MSP's kunnen gemakkelijk groeien en hun bedrijf uitbreiden dankzij de lage prijzen van Splashtop.
MSPs kunnen hun dienstenaanbod vergroten en extra inkomsten genereren door remote access door te verkopen aan hun eindgebruikers.
SRS Premium bevat de belangrijkste tools en functies die nodig zijn om endpoints te bewaken en te beheren en dagelijkse IT-taken met gemak uit te kunnen voeren.
SRS Premium
SRS Premium is ontworpen voor MSP's en IT-professionals die naast remote access ook op zoek zijn naar een oplossing met computermanagement en bedieningsfuncties.
Ondersteuning van Windows en Mac computers vanaf elk Windows, Mac, iOS en Android apparaat.
Hoge prestaties: SRS Premium wordt aangedreven door dezelfde bekroonde remote access-engine als de oplossingen van Splashtop voor persoonlijk gebruik. Geniet van snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid.
Topfuncties: SRS Premium wordt geleverd met topfuncties die MSP's en IT-teams nodig hebben, zoals bestandsoverdracht, chatten, op afstand wakker worden, op afstand herstarten, sessieregistratie, gebruikers- en computerbeheer, groeperen en meer.
Lage prijs: Splashtop kan u meer dan 80% besparen in vergelijking met andere oplossingen. Bovendien heeft Splashtop geen vervelende geschiedenis van allerlei prijsverhogingen zoals andere remote accessaanbieders.