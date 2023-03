Waarom HCS Computer Solutions dol is op Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand

HCS Computer Solutions, LLC is een commerciële managed service provider gevestigd in Warsaw, Missouri. Het bedrijf biedt een verscheidenheid aan diensten aan kleine bedrijven met 1-100 werknemers, waaronder standaard (break/fix) support, consultaties en remote monitoring/management

Als de enige MSP in hun provincie bedient HCS Computer Solutions grote gezondheids- en revalidatiecentra, een 911 callcenter, hun districts- en stadskantoren, wetshandhavers en vijf provinciale gezondheidsafdelingen in de hele staat. Het bedrijf ondersteunt in totaal 450 endpoints met slechts twee interne gebruikers dankzij de betaalbare prijs, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijke interface van Splashtop Remote Support Premium.

Om klanten te bedienen die op hun IT-infrastructuur vertrouwen om vitale openbare diensten uit te voeren, moet HCS Computer Solutions hun endpoints proactief bewaken en reageren op alerts voordat het problemen worden. Henry Starcher, eigenaar van HCS Computer Solutions, beschrijft deze uitdaging.

"We hebben daar ongeveer 50 fysieke servers staan," zei Starcher. "Het is zeer kritisch dat ik toezicht houd en alerts krijg als ze offline gaan. Dan kan ik nagaan of ik een server- of een ISP-probleem heb, waarvan we waar ik gevestigd ben, veel van hebben. Splashtop Remote Support Premium helpt ons een heleboel te monitoren."

HCS Computer Solutions en Splashtop Remote Support Premium

Splashtop Remote Support Premium is een ideale oplossing voor MSPs zoals HCS Computer Solutions die de computers of servers van hun klanten moeten bewaken, beheren en ondersteunen. Het omvat onbeheerde remote access, bestandsoverdracht, opname van sessies, ondersteuning van meerdere monitoren en meer.

Premium Ondersteuning op Afstand wordt ook geleverd met een uitgebreide set tools waarmee MSP's hun beheerde eindpunten gemakkelijk kunnen bewaken, waaronder:

Configureerbare alerts: Stel aangepaste alerts in om CPU-gebruik, geheugengebruik, schijfruimte, computer online/offline, software installeren/verwijderen, status van het Windows updatebeleid en beschikbare Windows-updates te controleren.

Eventlogs bekijken: Snel toegang tot computer eventlogs zonder dat u op afstand in de computer hoeft te gaan.

Remote Command: Stuur opdrachten naar de commandprompt van een externe Windows- of Mac-computer op de achtergrond.

Systeem Inventarisatie: Controleer en maak snapshots van systeem inventaris informatie (inclusief systeem, hardware en software informatie), vergelijk snapshots, en bekijk changelogs tussen snapshots om veranderingen te identificeren.

Windows Update Management: Bekijk het updatebeleid van een externe computer, de updatehistory, controleer op Windows-updates en plan update-installaties.

Alert voor Windows Events: Monitor Windows Eventlogs door alerts in te stellen wanneer de criteria van een eventlog overeenkomen met de door u ingestelde triggers.

Geplande acties: Creëer, plan, bewaak en voer system reboot en Windows Update acties uit op remote computers.

Eindpuntbeveiliging: Bekijk de status van de endpointsecurity voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer.

Starcher vertelt hoe vooral de functies Configureerbare Alerts en Windows Updatebeheer hem van pas zijn gekomen. Ze zorgen ervoor dat hij weet wanneer er nieuwe Windows updates beschikbaar zijn, dat hij gemakkelijk updates kan plannen voor de machines die hij beheert en dat hij de updatestatus van die apparaten kan controleren.

Starcher prees ook de functie Remote Command, die op de achtergrond commando's stuurt naar de commandprompt van een remote computer.

Over het algemeen meldde Starcher zeer tevreden te zijn over hoe Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand hem helpt HCS Computer Solutions te runnen. Met altijd en overal onbeheerde toegang, kan hij zijn klanten op afstand ondersteuning bieden wanneer dat nodig is.

'Als mensen tickets indienen, kijken we naar hun problemen', zei Starcher. "Als het iets niet-kritisch van aard is, zetten we ze in de wachtrij en gebruiken we externe toegang na uren - 's nachts of vroeg in de ochtend - om binnen te komen en eraan te werken."

Naast hun Remote Support Premium licentie voor remote access, monitoring en management, hebben Starcher en zijn general manager Rachel Wolf elk een Splashtop SOS licentie, zodat ze tegelijkertijd hun klanten snel kunnen ondersteunen.

"We hebben een klein aantal klanten die geen contract hebben en waar we [break/fix] werk voor doen," zei Starcher. "Het hebben van dat SOS-icoon op hun bureaublad maakt ons leven vaak een stuk eenvoudiger."

Bovendien heeft Splashtop HCS Computer Solutions geholpen de kosten te verlagen en hun bedrijf uit te breiden door nieuwe klanten te werven.

"Door de prijsstelling van Splashtop kan HCS meer klanten aantrekken," zei Starcher. “Toen we LogMeIn lieten vallen, konden we ongeveer $2.500 per jaar besparen, waardoor we bij meer klanten de streamer konden installeren, ze continu konden onderhouden en dus toevoegen aan ons contract. LogMeIn was behoorlijk onbetaalbaar, daarentegen was de prijsstelling van Splashtop zo goed dat het onze klanten en ons heeft geholpen."

Tenslotte begon Starcher met het doorverkopen van remote access aan zijn eindgebruikers, waardoor hij zijn dienstenaanbod verbeterde en tegelijkertijd extra inkomsten genereerde. HCS Computer Solutions heeft momenteel 12 klanten die bij hen licenties hebben gekocht om op afstand toegang te krijgen tot hun apparaten.

De resultaten

Uiteindelijk vond HCS Computer Solutions met Splashtop de oplossing die ze nodig hadden. Ze hadden eerder andere RMM en remote access producten gebruikt, maar ze kregen niet de mogelijkheden, ervaring en prijsstelling die ze zochten.

Splashtop vergelijkend met Autotask zegt Starcher: "We hebben Autotask geprobeerd, maar de manier waarop hun RMM werkte beviel ons niet. Het leek nogal ingewikkeld en funky, terwijl Splashtop dat niet is. We halen al onze monitoring en managementfuncties uit Premium."

Met Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand kon Starcher een kosteneffectieve oplossing voor ondersteuning op afstand krijgen waarmee hij en zijn partner hun groeiende aantal eindpunten konden ondersteunen.

Splashtop Remote Support Premium is een voordelig, goed presterend en gebruiksvriendelijk alternatief voor remote access- en supportproducten zoals LogMeIn Central. Het kan ook gebruikt worden in plaats van duurdere, ingewikkelde RMM-tools.