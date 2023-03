BDP krijgt tijdens de coronacrisis alle werknemers binnen 48 uur op afstand aan het werk

Over BDP

BDP is opgericht in 1961 en is het op één na grootste architectenbureau in het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 16 vestigingen wereldwijd en 1.350 medewerkers. BDP heeft een toonaangevende staat van dienst in alle belangrijke sectoren, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, op de werkplek, in de detailhandel, stedenbouw, erfgoed, huisvesting, vervoer, vrije tijd, openbare veiligheid en energievoorzieningen. Hieronder valt ook de restauratie van de Britse Houses of Parliament.