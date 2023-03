Het leveren van remote computeraccess voor de volgende generatie muziekproducenten en geluidstechnici

Toen de lockdown in maart 2020 begon, ging het Abbey Road Institute snel over van persoonlijk onderwijs naar online onderwijs. Natalia Rodrigues Milanezi, een Senior Audio Technician aan het Abbey Road Institute in Londen, legt uit hoe haar instelling Splashtop Enterprise for remote labs inzette om de nieuwe uitdagingen aan te gaan die het gevolg waren van het overschakelen naar afstandsonderwijs en het veranderen van de manier waarop ze hun gespecialiseerde curriculum voor muziekproductie en audiotechniek tijdens de pandemie verzorgden.

DE UITDAGING: TOEGANG BIEDEN TOT KRACHTIGE AV-COMPUTERS OP DE CAMPUS

Als Senior Audio Technician bij het Abbey Road Institute houdt Natalia Rodrigues Milanezi toezicht op de technische aspecten van de faciliteiten en het opstellen van technische procedures voor de dagelijkse werking van de school.

Het instituut maakt gebruik van de nieuwste software en plug-ins zoals Pro Tools en Logic Pro X. Deze programma's zijn inbegrepen in het audio-opname, bewerking en mix programma van de studenten. Natalia moet ervoor zorgen dat studenten altijd toegang hebben tot deze belangrijke middelen.

Dus toen de lockdown in maart 2020 begon en het Abbey Road Institute gedwongen werd over te stappen op online leren, werden Natalia en haar team geconfronteerd met een ongewone uitdaging: studenten op afstand toegang bieden tot de krachtige schoolcomputers en programma's vanaf de eigen apparaten van de studenten thuis.

“We moesten studenten op afstand toegang bieden tot onze computers zodat ze hun opdrachten en praktijkwerk konden doen”, legt Natalia uit. “Dit was erg belangrijk, omdat op de schoolcomputers software staat die de meeste leerlingen niet zelf hebben. Zonder die toegang zou het moeilijk zijn om op afstand les te blijven geven aan studenten."

Natalia moest op zoek naar een oplossing die het leren op afstand ongehinderd door kon laten gaan.

DE OPLOSSING: REMOTE ACCESS SOFTWARE MET HD AUDIO STREAMER

Als hoofd van de technische afdeling van het Abbey Road Institute deed Natalia onderzoek naar een oplossing voor het leren op afstand. Ze had een softwareoplossing voor remote access nodig, waarmee studenten op afstand toegang konden krijgen tot de computers van het instituut en audio via het netwerk konden streamen.

"Mijn belangrijkste criteria waren de mogelijkheid om niet alleen op afstand toegang te krijgen tot een andere computer, maar ook om audio via het netwerk te kunnen streamen en gelijktijdig te gebruiken met Zoom, het platform dat we momenteel gebruiken om onze lessen te geven," zei Natalia.



"Ik heb me ingeschreven voor een gratis proefperiode en heb situaties waarin de studenten Splashtop konden gebruiken naagebootst om te testen hoe praktisch en handig het zou zijn", legt Natalia uit. "Ik heb ook enkele tests uitgevoerd bij een andere provider, maar we liepen tegen problemen tegen met hun audiostreamer aan, dus uiteindelijk bleek Splashtop een veel beter ontwikkelde en uitgebreidere tool te zijn voor onze remote access behoeften."

Met Splashtop Enterprise voor externe labs kan het Abbey Road Institute:

Studenten op afstand toegang geven tot schoolcomputers vanaf elk apparaat (inclusief Chromebooks), zodat ze alle nodige software op het instituut ook thuis kunnen gebruiken.

Docenten en personeel vanuit huis toegang geven tot hun werkcomputers, zodat ze op afstand kunnen werken, en ze toegang geven tot de devices van hun studenten voor een-op-een begeleiding.

Ervoor zorgen dat IT snel toegang kan krijgen tot en support kan bieden aan devices van studenten of de faculteit op het moment dat hulp nodig is, inclusief computers, tablets en mobiele apparaten.

Splashtop voor remote labs heeft een aantal handige functies. Natalia waardeert de functie voor bestandsoverdracht met name.

"Mijn favoriete Splashtop-functie is de bestandsoverdracht", zei Natalia. "Het is erg handig en praktisch, omdat onze studenten hun bestanden naar hun thuiscomputer moeten overzetten nadat ze aan hun projecten hebben gewerkt."

De resultaten

Na de succesvolle test van Splashtop remote access-software, besloten Natalia en haar team 20 iMacs aan te schaffen voor de mac-lokalen en daarmee de studenten te helpen bij het leren op afstand.

Hierdoor gebruiken nu maximaal 80 studenten en 10 personeelsleden van het Abbey Road Institute Splashtop voor een sterk verbeterd studie- en lesprogramma op afstand.

De zaken lopen soepel, en Natalia en haar team zijn blij met Splashtop.

"Splashtop is een handig hulpmiddel in een lesomgeving en een creatieve tool voor onze studenten muziekproductie en geluidstechniek," zei Natalia. "Het heeft ons erg geholpen in deze moeilijke tijden!"



'In deze tijden waarin lesgeven alleen online mogelijk is, kunnen we, in tegenstelling tot veel andere onderwijsinstellingen, onze studenten toegang blijven bieden tot industriestandaard software om hun leerproces te ondersteunen. Dat geeft ons een concurrentievoordeel.' – Natalia Rodrigues Milanesi

-

Splashtop for remote labs wordt vertrouwd door vele academische instellingen zoals het Abbey Road Institute, Harvard Law School, Duke University en MIT. Het is goedkoop, werkt goed en is zeer veilig. Neem contact met ons op voor meer informatie, het opzetten van een demo, of start een gratis proefperiode en zie zelf hoe eenvoudig het kan zijn om uw studenten en docenten toegang te geven tot computers op de campus.