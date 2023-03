Vijf remote supportmogelijkheden die uw ITSM-oplossing moet hebben

Bent u er klaar voor?

Toen de coronacrisis begon, moesten IT-afdelingen snel aan de slag om medewerkers te helpen die ineens moesten overstappen van een kantooromgeving naar een thuiswerksituatie. Ook na de pandemie zal deze trend blijven. De opkomst van het hybride personeelsbestand, een nieuwe mix van zowel externe als on-site medewerkers, staat bij de meeste organisaties namelijk hoog in het vaandel.

Werken op afstand is een must geworden, geen keuze. 68% van werknemers geeft de voorkeur geeft aan een hybride werkplekmodel, zelfs nadat de pandemie voorbij is, en ze verwachten dat hun werkgevers opties voor werken op afstand aanbieden, ook al is het maar een paar dagen per week.

In dit eBook behandelen we:

De huidige staat van het verspreide personeelsbestand en kritieke IT-uitdagingen

Waarom remote access-oplossingen essentieel zijn voor productieve hybride werkomgevingen

5 dingen waar u op moet letten bij het kiezen van de juiste remote supportoplossing voor uw ITSM

De noodzaak om uw ITSM-tool te voorzien van mogelijkheden voor remote access

Hoe u een baanbrekende ITSM-oplossing kunt bieden met de integratie van Freshservice en Splashtop

