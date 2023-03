TiFlux breidt portfolio van "Help Desk" -diensten uit met Splashtop softwareoplossingen voor Ondersteuning op Afstand

Samenwerking afgestemd op de internationale expansiedoelstellingen van zowel Splashtop als TiFlux

SAN JOSE, Californië, maandag 21 september 2020 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, en TiFlux, een IT-oplossingenbedrijf voor IT-dienstverleners, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd om Splashtop-software voor toegang op afstand te integreren in het portfolio van IT-oplossingen van TiFlux voor Latijns-Amerikaanse markten.

TiFlux zocht een strategische partner als Splashtop om een real-time remote access streaming protocol aan te bieden voor haar IT-managementsysteem. TiFlux deed een wereldwijd onderzoek en testte meer dan 20 partners en Splashtop kwam als winnaar uit de bus. Splashtop biedt hoogwaardige software voor remote access en support, waarmee smartphones, tablets en computers kunnen worden verbonden, tegen zeer redelijke prijzen.

Dankzij de samenwerking kan TiFlux Splashtop integreren in TiFlux Service Desk en IT-technici onmiddellijke remote access geven tot hun beheerde computers. Hierdoor kunnen technici computers op afstand bedienen vanuit hun TiFlux-platform, problemen effectief oplossen en beheerde computers in topconditie houden.

"Van januari tot augustus hadden we een omzetgroei van 72%", zegt Marcio Jacson, CEO van TiFlux. "De samenwerking met Splashtop brengt ons een stap dichterbij ons doel om de eerste keuze te worden voor het op afstand beheren van IT in de grotere Latijns-Amerikaanse markten."

"Splashtop bevindt zich momenteel in een snelle, wereldwijde uitbreidingsfase, met meer dan 50 procent wereldwijde groei dit jaar", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop Inc. blijven vooruitgaan door onze aanwezigheid op andere wereldwijde markten zoals Latijns-Amerika te versterken. "

Lees hier meer over de samenwerking tussen TiFlux en Splashtop.

Over TiFlux

Opgericht in 2017 en met hoofdkantoor in Joinville, Brazilië, TiFlux is een startup voor IT-oplossingen die helpdesk-, servicedesk-, IT-kwaliteits-, SaaS-, IT-automatiserings- en IT-managementdiensten levert in Latijns-Amerika. TiFlux heeft momenteel 22 mensen in het team en groeit snel, met een omzetgroei van 72% sinds januari 2020.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway, en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop.