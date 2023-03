Pandemie zorgt voor vertienvoudiging van de Europese vraag naar Splashtop Remote Computer Labs oplossing voor het onderwijs

SAN JOSE, Californië, 7 januari 2021 —Splashtop Inc., een wereldwijde marktleider in oplossingen voor remote acces en remote support, meldt dat de vraag naar software voor remote labs access voor het onderwijs in Europa enorm is gestegen. Het aantal klanten is meer dan vertienvoudigd tussen Q2 en Q4 van 2020.

"Door de COVID-19 pandemie is remote access in veel situaties noodzakelijk geworden, waaronder de mogelijkheid voor studenten en docenten om computerlokalen op de campus te gebruiken, zelfs wanneer de schoolfaciliteiten gesloten zijn", aldus Alex Draaijer, algemeen directeur van Splashtop voor Europa, het Midden Oost en Afrika (EMEA). "In heel Europa, en vooral in het VK, Frankrijk en Duitsland, zien we een snelle toename van de vraag naar onze oplossing voor remote access voor computerruimtes. Dit komt grotendeels door mond-tot-mondreclame van de ene school naar de andere."

Het grootste deel van de Europese Splashtop klanten voor remote access tot computerlokalen, zijn instellingen voor hoger onderwijs. De vraag is vooral groot in het VK en Ierland, met onder de klanten in 2020, het Royal College of Art in Londen, Middlesex University, de University of Westminster, de University of the West of Scotland, Cardiff Metropolitan University en het Institute of Art, Design, and Technology in Dublin.

Splashtop maakt computerruimtes overal en altijd toegankelijk

Studenten en docenten aan instellingen voor hoger onderwijs vertrouwen in toenemende mate op de mogelijkheid om video's en geluid te bewerken of 3D-graphics en modellen te maken met behulp van gespecialiseerde software die doorgaans veel rekenkracht vereist, vaak Mac-computers, of dure licenties die alleen praktisch zijn voor computerlokalen. Deze toepassingen zijn onder meer:

Adobe Creative Suite (bijv. Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects)

AutoDesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360, Maya, Avid Media Composer en Avid Pro Tools.

Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks en andere high-end computersoftware voor ontwerp-, 3D-modellen, analyse en 3D grafische vormgeving

Met Splashtop software voor remote access - met name Splashtop Enterprise for Remote Labs - hebben studenten en docenten vanaf overal, bijvoorbeeld vanaf hun keukentafel of bank in de woonkamer, met hun eigen computers, tablets, mobiele telefoons of goedkope Chromebooks, toegang tot deze belangrijke middelen,

Bovendien maakt Splashtop remote access waardevolle computerruimtes 24 uur per dag, zeven dagen per week bruikbaar. Dat is veel langer dan de vaste lestijden of toegewezen tijdvakken die nodig zijn voor fysieke toegang tot die ruimtes.

"Scholen en universiteiten ontdekken dat deze grotere beschikbaarheid van computerruimtes betekent dat studenten meer tijd kunnen besteden aan het werken met de software die ze nodig hebben voor hun studie", zegt Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop. "Dit onverwachte voordeel zal blijven bestaan, lang nadat de pandemische beperkingen zijn opgeheven."

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, levert Splashtop Inc. de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor academische instellingen, zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop producten.