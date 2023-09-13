Syncro verdiept de samenwerking met Splashtop om toegang op afstand te vereenvoudigen

Syncro verdiept de samenwerking met Splashtop om remote access te vereenvoudigen
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Syncro biedt nu verbeterde naadloze integratie met Splashtop en biedt meer waarde voor groeiende partners
SEATTLE, 13 september 2023 – Syncro, een alles-in-één platform voor professionele services automatisering (PSA) en remote monitoring en management (RMM) voor managed serviceproviders (MSP's), biedt zijn partners nu verbeterde functies van Splashtop aan als onderdeel van hun nieuwe Team abonnement. Splashtop is een toonaangevende remote access en IT-support oplossing die MSP's kunnen gebruiken om hun toolsets te consolideren en een groot aantal unieke klantomgevingen te ondersteunen. Dit partnerschap brengt nieuwe functionaliteiten met zich mee die de productiviteit verbeteren en remote support bieden aan klanten, allemaal met één druk op de knop vanuit het Syncro-platform.
"Deze samenwerking laat weer een manier zien waarop Syncro groeiende MSP's helpt de bedrijfskosten te verlagen", zegt Emily Glass, CEO van Syncro. "Ons doel is om partners succesvol te maken met een reeks tools die kostenefficiënt zijn en hen helpen hun klanten betere ondersteuning te bieden. Deze samenwerking is opnieuw een voorbeeld van hoe we onze missie waarmaken."
Partners hebben via Syncro toegang tot een verbeterde reeks Splashtop-functies, waaronder:
Directe bediening op afstand: Geniet van ononderbroken, snelle externe verbindingen met beheerde apparaten, ongeacht de aanwezigheid van de eindgebruiker. U kunt snel problemen oplossen en taken uitvoeren, net zoals u dat persoonlijk zou doen.
Gemakkelijke toegang met één klik: Start een remote sessie met apparaten met slechts één klik vanuit het Syncro-platform, waardoor u tijd bespaart en activiteiten stroomlijnt.
Verbeterde productiviteit tijdens remote sessies: Zet bestanden over, maak prints en communiceer met eindgebruikers via chat terwijl u op afstand verbonden bent.
Geautomatiseerde sessieregistratie: Splashtop-sessies automatisch registreren in de activiteitengeschiedenis van Syncro, waardoor transparantie en accountability worden gegarandeerd.*
Verhoogde efficiëntie door samenwerking tussen technici: Stel meerdere technici in staat om op afstand en gelijktijdig verbinding te maken met dezelfde computer, waardoor een gemakkelijke samenwerking wordt gegarandeerd en de productiviteit wordt verhoogd.
Naadloze ondersteuning voor meerdere monitoren: Bekijk eenvoudig meerdere monitoren van een externe computer met een echte multi-naar-multi-monitoropstelling.
Geef eindgebruikers de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers: Breid uw aanbod uit door remote access-licenties voor eindgebruikers aan te schaffen en klanten in staat te stellen overal productief op hun externe computers te werken.
"Onze groeiende samenwerking met Syncro toont onze toewijding aan MSP's bij het leveren van verbeterde remote accessoplossingen", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door onze functies voor remote access uit te breiden binnen het geïntegreerde PSA- en RMM-platform van Syncro, kunnen MSP's efficiënter en veiliger werken. We zijn verheugd om samen te werken met een bedrijf als Syncro dat het belang van gebruiksvriendelijke, interoperabele en veilige oplossingen voor de MSP-gemeenschap waardeert.”
Ga voor meer informatie over de samenwerking van Syncro met Splashtop en de verbeterde remote accessmogelijkheden die dit biedt naar: https://syncromsp.com/
Over Syncro
Syncro's alles-in-één PSA-, RMM- en remote supportsoftware helpt managed service providers efficiëntere en winstgevendere bedrijven te runnen. Het prijsmodel is verfrissend eenvoudig, zonder contracten en met één vast bedrag voor alle functies. Syncro is een technologiebedrijf met een menselijk hart en zet zich in voor diversiteit, inclusiviteit en eerlijke praktijken waar iedereen van profiteert – van klanten en werknemers tot de sector als geheel. Bezoek https://syncromsp.com/ voor meer informatie of volg ons op LinkedIn @syncromsp.
Over Splashtop
Splashtop is toonaangevend in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop werkt in 4K HD-kwaliteit en biedt ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede apparaatondersteuning en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-bedrijven, genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Splashtop.com
Contacten
Syncro
Syncro@cracklepr.com