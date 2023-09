Syncro verdiept de samenwerking met Splashtop om toegang op afstand te vereenvoudigen

Syncro biedt nu verbeterde naadloze integratie met Splashtop en biedt meer waarde voor groeiende partners

SEATTLE, 13 september 2023 –Syncro, een alles-in-één platform voor professionele servicesautomatisering (PSA) en monitoring en beheer op afstand (RMM) voor beheerde serviceproviders (MSPs), biedt zijn partners nu verbeterde Splashtop- functies aan als onderdeel van hun nieuwe Teamplan. Splashtop is een toonaangevende oplossing voor externe toegang en IT-ondersteuning die MSPs kunnen gebruiken om hun toolsets te consolideren en een groot aantal unieke klantomgevingen te ondersteunen. Dit partnerschap brengt nieuwe functionaliteiten met zich mee die de productiviteit verbeteren en ondersteuning op afstand bieden aan klanten, allemaal met een klik op de knop vanaf het Syncro-platform.

"Dit partnerschap demonstreert een andere manier waarop Syncro groeiende MSPs helpt de bedrijfskosten te verlagen", zegt Emily Glass, CEO van Syncro. "Ons doel is om partners succesvol te maken met een reeks tools die kostenefficiënt zijn en hen helpen hun klanten betere ondersteuning te bieden. Deze samenwerking is opnieuw een voorbeeld van hoe we onze missie waarmaken."

Partners hebben via Syncro toegang tot een verbeterde reeks Splashtop-functies, waaronder:

Directe bediening op afstand: Geniet van ononderbroken, snelle externe verbindingen met beheerde apparaten, ongeacht de aanwezigheid van de eindgebruiker. U kunt snel problemen oplossen en taken uitvoeren, net zoals u dat persoonlijk zou doen.

Gemakkelijke toegang met één klik: Start een sessie op afstand met activa met slechts één klik vanuit het Syncro-platform, waardoor u tijd bespaart en de activiteiten stroomlijnt.

Verbeterde productiviteit van sessies op afstand: breng bestanden over, druk af en communiceer met eindgebruikers via chat terwijl u op afstand verbonden bent.

Geautomatiseerde sessieregistratie: Splashtop-sessies automatisch registreren in de activiteitengeschiedenis van Syncro, waardoor transparantie en verantwoording worden gegarandeerd.*

Verhoogde efficiëntie door samenwerking tussen technici: Stel meerdere technici in staat om op afstand en gelijktijdig verbinding te maken met dezelfde computer, waardoor een gemakkelijke samenwerking wordt gegarandeerd en de productiviteit wordt verhoogd.

Naadloze ondersteuning voor meerdere monitoren: bekijk eenvoudig meerdere monitoren van een externe computer met een echte multi-naar-multi-monitoropstelling.

Geef eindgebruikers de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers: Breid uw aanbod uit door licenties voor externe toegang voor eindgebruikers aan te schaffen en klanten in staat te stellen overal productief op hun externe computers te werken.

"Onze groeiende samenwerking met Syncro toont onze toewijding aan MSPs bij het leveren van verbeterde oplossingen voor externe toegang", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door onze functies voor externe toegang uit te breiden binnen het geïntegreerde PSA- en RMM-platform van Syncro kunnen MSPs efficiënter en veiliger werken. We zijn verheugd om samen te werken met een bedrijf als Syncro dat het belang van gebruiksvriendelijke, interoperabele en veilige oplossingen voor de MSP-gemeenschap waardeert.”

Ga voor meer informatie over de samenwerking van Syncro met Splashtop en de verbeterde mogelijkheden voor externe toegang die het biedt naar: https://syncromsp.com/

Over Syncro

Syncro's alles-in-één PSA-, RMM- en ondersteuningssoftware op afstand helpt managed service providers efficiëntere en winstgevendere bedrijven te runnen. De prijzen zijn verfrissend eenvoudig, zonder contracten en met één vast bedrag voor alle functies. Syncro is een technologiebedrijf met een menselijk hart en zet zich in voor diversiteit, inclusiviteit en eerlijke praktijken waar iedereen van profiteert – van klanten en werknemers tot de sector als geheel. Bezoek https://syncromsp.com/ voor meer informatie of volg ons op LinkedIn @syncromsp.

Over Splashtop

Splashtop is toonaangevend in oplossingen die de wereld van werken overal vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-ondersteuning op afstand bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps te bereiken met ultralage latentie. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties, brede apparaatondersteuning en responsieve klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-bedrijven, genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Splashtop.com

