Supercharged Splashtop 2 voor Android-telefoons gelanceerd als gratis app - volledig geoptimaliseerd voor Qualcomm Snapdragon, ondersteunt Windows 8-bewegingen

Splashtop software van de volgende generatie geeft de 600 miljoen gebruikers van Android-smartphones de snelste en veiligste mobiele remote desktop-app.

6 november 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag de release aan van de Android-versie van Splashtop 2 - Remote Desktop, de nieuwste generatie van zijn bekroonde remote desktop app. Na de release van Splashtop 2 voor Android-tablets in augustus kunnen naar schatting 600 miljoen gebruikers van Android-smartphones nu profiteren van dezelfde veilige, hoogwaardige toegang op afstand tot hun Macintosh- en pc-desktops, inclusief de nieuwste Windows 8-pc's.

Tot nu toe heeft Splashtop meer dan tien miljoen gebruikers van mobiele apparaten, variërend van tablets tot smartphones, in staat gesteld om overal op afstand toegang te krijgen tot hun computers om hun favoriete Mac- of Windows-toepassingen uit te voeren en om bestanden te bekijken en te bewerken, HD-films te bekijken en grafisch intensieve games te spelen.

De Splashtop 2 app voor Android telefoons is geoptimaliseerd voor de Qualcomm Snapdragon processor, wat leidt tot een 5x beter CPU gebruik en een langere levensduur van de batterij. Bovendien is hij voorzien van zelfoptimaliserende technologie die zich aanpast aan de omstandigheden van het netwerk, zodat de gebruiker de bandbreedte van een 3G- of 4G-netwerk of internetverbinding ten volle kan benutten.

Qualcomm heeft een artikel op zijn website geplaatst met details over de performance karakteristieken van Splashtop geoptimaliseerd voor de Qualcomm Snapdragon-processor:https://developer.qualcomm.com/blog/splashtop.

Splashtop 2 voor Android is de enige desktopapplicatie op afstand die momenteel beschikbaar is en volledig is geoptimaliseerd om op afstand toegang te krijgen tot de nieuwste Windows 8-pc's, met behulp van native Windows 8-bewegingen. Microsoft Office 2013 is nu geoptimaliseerd voor een touch-ervaring op Windows 8, wat betekent dat Splashtop 2 nu verbeterde productiviteit mogelijk maakt door Microsoft Office met touch-optimalisatie aan te bieden voor Android-apparaten, Elke Windows 8 app met touch-optimalisatie kan nu worden genoten op Android-tablets.

Voor klanten om met Splashtop 2 aan de slag te gaan is de enige configuratie die nodig is om verbinding te maken met een computer een gebruikersnaam en wachtwoord. Je hoeft geen routers of firewalls te configureren, of handmatig IP-adressen of beveiligingscodes in te voeren. Met het Splashtop Anywhere Access Pack, beschikbaar via een in-app aankoop na een gratis proefperiode van 14 dagen, kunnen gebruikers via hetzelfde eenvoudige proces overal ter wereld via internet betrouwbaar verbinding maken met hun apparaten.

"Android-telefoons komen uit met grotere schermen, scherpere beeldschermen en snellere multi-core processoren. Dit betekent dat de Splashtop-ervaring op telefoons steeds beter wordt," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Met onze geoptimaliseerde prestaties en onovertroffen beveiliging hebben Android-klanten nu altijd en overal toegang tot al hun apps en bestanden."

Splashtop Streamer

Splashtop 2 vereist het downloaden en installeren van de gratis Splashtop Streamer software op een Windows PC of een Mac. Ondersteunde platforms: Windows 8, 7, Vista en XP (inclusief Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard of Lion is vereist voor Mac-gebruikers). Een computer met dual-core CPU wordt aanbevolen voor de beste prestaties. De aanschaf van Splashtop 2 omvat een licentie voor toegang tot maximaal 5 computers.

Ondersteunende middelen

Splashtop Home: https://www.splashtop.com

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door het leveren van de beste desktop-ervaring in zijn klasse - het overbruggen van tablets, telefoons, computers en tv's. De Splashtop-technologie geeft consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal krachtige, veilige en interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan tien miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud™ zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, systeemintegrators en serviceproviders beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

