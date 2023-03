Splashtop's Mirroring360 is nu beschikbaar voor Epson® MoverioTM BT-200 Smart Glasses, waardoor iOS Apps en inhoud op de bril kunnen worden bekeken.

Mirroring360 is verkrijgbaar via de Moverio Apps Market en biedt nieuwe mogelijkheden en ervaringen voor gamers, het bekijken van video's, artsen, industrieel ontwerpers en DJI Phantom Vision-dronegebruikers op hun Epson Moverio Smart Glasses.

San Jose, CA - 3 maart 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt aan dat Mirroring360 nu beschikbaar is voor de Epson® Moverio™ BT-200 smart glasses.

Via de Moverio Apps Market kunnen gebruikers van iPod, iPhone en iPad nu eenvoudig hun mobiele apparaten omleiden naar de Epson Moverio smart glasses met behulp van Mirroring360, wat de gebruikerservaring verbetert en nieuwe gebruiksmodellen mogelijk maakt.

"Door een brug te slaan tussen mobiele apparaten en slimme brillen hebben Epson en Splashtop nieuwe mogelijkheden mogelijk gemaakt," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door bijvoorbeeld met mijn DJI drone te vliegen met Epsons Moverio slimme bril met Mirroring360 op, kan ik de drone in mijn gezichtsveld houden en tegelijkertijd de videofeed van de drone direct in het midden van de slimme bril bekijken vanaf mijn iPhone. Dit is een krachtige combinatie."

"Mirroring360 brengt duizenden iOS-apps en realistischere content inhoud naar ons platform voor Epson Moverio Smart Glasses", zegt Eric Mizufuka, productmanager, New Ventures voor Epson America. "We zijn erg enthousiast over de integratiemogelijkheden met Mirroring360 waarmee onze slimme bril de consumenten- en zakelijke markt beter kan bedienen."

Om beelden en video's te bekijken van het gebruik van de Splashtop Mirroring360 met de Epson Moverio BT-200 slimme bril om te vliegen en video's te maken van de DJI Drone, ga naar https://www.splashtop.com/blog.

De Epson Moverio BT-200 slimme bril is verkrijgbaar via geselecteerde online retailers en rechtstreeks bij Epson voor MSRP $699,99. Ga voor de volledige Moverio BT-200 specificaties en aanvullende informatie naar https://moverio.epson.com.

Over Splashtop

Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 North America finalist. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met meerdere internationale kantoren. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

