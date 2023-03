Splashtop's Mirroring360 en Remote Desktop worden gebundeld met InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard en DigiEasel, waardoor conferencing en samenwerking tussen apparaten mogelijk wordt.

Met Mirroring360 kunnen presentatoren eenvoudig iOS-, Android-, Windows-, Mac- en Chromebook-schermen casten naar een Multi-touch HD Mondopad, JTouch Whiteboard of DigiEasel

San Jose, CA - 1 oktober 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt aan dat Mirroring360 en Splashtop Remote Desktop worden gebundeld met InFocus multi-touch 1080p Mondopad (57", 70", 80"), JTouch Whiteboard (40", 65") en DigiEasel (40"), gericht op vergaderruimte, klaslokaal, centrum voor afstandsonderwijs en kantoor met meerdere punten. Deelnemers aan vergaderingen kunnen veilig verbinding maken en inhoud delen met InFocus conferencingproducten via elk apparaat - pc, Mac, Chromebook, tablet of smartphone, waardoor vergaderingen productiever worden. Met Splashtop Remote Desktop gebundeld in Mondopad kunnen gebruikers de Mondopad op afstand bedienen vanaf elk apparaat, inclusief het voortbewegen van dia's of het maken van aantekeningen.

"We vergaderen vaak met mensen die uiteenlopende apparaten gebruiken. Doeltreffend content delen op verschillende apparaten is dus altijd een uitdaging", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "We zijn verheugd om samen te werken met InFocus om een goed geïntegreerde samenwerkingsoplossing voor vergaderruimten te ontwikkelen, die ondersteuning biedt voor alle soorten apparaten."

"Mirroring360 en Splashtop Remote Desktop zijn krachtige nieuwkomers in het brede scala aan samenwerkingsoplossingen van InFocus", zegt Surendra Arora, Vice President bij InFocus. "Gebruikers kunnen rechtstreeks en draadloos verbinding maken vanaf elk apparaat, wat betekent dat mensen productiever kunnen samenwerken."

Mirroring360 biedt volledige ondersteuning voor de meest recente iOS9 Airplay Mirroring en het delen van schermen met een Chromebook, evenals functies en tools om beheerde, grootschalige implementaties bij bedrijven en scholen te faciliteren, zoals een .msi-pakket en vooraf ingestelde configuratie-opties.

Zie hoe duizenden bedrijven en scholen profiteren van Splashtop Mirroring360: https://www.mirroring360.com/

Meer informatie over Mondopad: http://www.infocus.com/displays/MONDOPAD-SERIES