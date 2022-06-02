Splashtop's Mirroring360 en Remote Desktop worden gebundeld met InFocus Mondopad, JTouch Whiteboard en DigiEasel, waardoor conferencing en samenwerking tussen apparaten mogelijk wordt.
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Met Mirroring360 kunnen presentatoren eenvoudig iOS-, Android-, Windows-, Mac- en Chromebook-schermen casten naar een Multi-touch HD Mondopad, JTouch Whiteboard of DigiEasel
San Jose, CA - 1 oktober 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt aan dat Mirroring360 en Splashtop Remote Desktop worden gebundeld met InFocus multi-touch 1080p Mondopad (57", 70", 80"), JTouch Whiteboard (40", 65") en DigiEasel (40"), gericht op vergaderruimte, klaslokaal, centrum voor afstandsonderwijs en kantoor met meerdere punten. Deelnemers aan vergaderingen kunnen veilig verbinding maken en inhoud delen met InFocus conferencingproducten via elk apparaat - pc, Mac, Chromebook, tablet of smartphone, waardoor vergaderingen productiever worden. Met Splashtop Remote Desktop gebundeld in Mondopad kunnen gebruikers de Mondopad op afstand bedienen vanaf elk apparaat, inclusief het voortbewegen van dia's of het maken van aantekeningen.
"We vergaderen vaak met mensen die uiteenlopende apparaten gebruiken. Doeltreffend content delen op verschillende apparaten is dus altijd een uitdaging", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "We zijn verheugd om samen te werken met InFocus om een goed geïntegreerde samenwerkingsoplossing voor vergaderruimten te ontwikkelen, die ondersteuning biedt voor alle soorten apparaten."
"Mirroring360 en Splashtop Remote Desktop zijn krachtige nieuwkomers in het brede scala aan samenwerkingsoplossingen van InFocus", zegt Surendra Arora, Vice President bij InFocus. "Gebruikers kunnen rechtstreeks en draadloos verbinding maken vanaf elk apparaat, wat betekent dat mensen productiever kunnen samenwerken."
Mirroring360 biedt volledige ondersteuning voor de meest recente iOS9 Airplay Mirroring en het delen van schermen met een Chromebook, evenals functies en tools om beheerde, grootschalige implementaties bij bedrijven en scholen te faciliteren, zoals een .msi-pakket en vooraf ingestelde configuratie-opties.
Zie hoe duizenden bedrijven en scholen profiteren van Splashtop Mirroring360: https://www.mirroring360.com/
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com