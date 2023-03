Splashtop's toonaangevende Remote Desktop Streamer App nu beschikbaar in Autodesk Exchange Apps Store

Splashtop Remote Desktop Streamer-app voor Autodesk-software helpt gebruikers om vanaf elk apparaat op afstand toegang te krijgen tot 3D-apps

SAN JOSE, Californië - 15 oktober 2013— Splashtop heeft zijn nieuwe Remote Desktop Streamer-app gelanceerd in de Autodesk Exchange Apps-winkel voor alle Autodesk-producten. De Splashtop Remote Desktop Streamer is ontworpen om op afstand 3D grafische toegang tot elk Autodesk-product vanaf elk apparaat mogelijk te maken. Na het installeren van Splashtop Streamer op de werkstations van gebruikers met een Autodesk-toepassing, installeren gebruikers eenvoudig de Splashtop Remote Desktop-app voor iOS, Android, Windows RT, Windows Phone 8, Blackberry, Windows, MAC en Linux (verkrijgbaar bij de respectievelijke app stores en de Splashtop-website) en gebruikers kunnen direct al hun Autodesk 3D-apps en -gegevens op afstand bedienen, waar ze ook zijn. Splashtop is volledig geoptimaliseerd voor zowel NVIDIA GPU als AMD GPU/APU, en kan 3D-graphics leveren met meer dan 60 frames per seconde en een latentie van minder dan 30 milliseconden voor soepele interactiviteit.

De Autodesk Exchange Apps-winkel is een portaal naar het Autodesk-software-ecosysteem en biedt toegang tot invoegtoepassingen waarmee ontwerpers oplossingen voor enkele van hun meer urgente ontwerpuitdagingen kunnen vinden en onmiddellijk kunnen downloaden. Autodesk Exchange Apps bevat apps voor 15 Autodesk-producten, waaronder AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max en Autodesk Maya. Klanten hebben toegang tot de Autodesk Exchange Apps-winkel, zowel rechtstreeks op het web als vanuit Autodesk-producten, wat het een uiterst handige resource maakt.

De nieuwe Splashtop Remote Desktop Streamer-app is gratis beschikbaar voor Autodesk-gebruikers met Windows-, Mac- en Linux-werkstations. De Splashtop-app ondersteunt toegang op afstand tot Autodesk 3D-apps vanaf elk apparaat en is beschikbaar op iOS, Android, WinRT, Windows Phone, Windows, Mac en Linux.

"We verwelkomen Splashtop als deelnemer aan de Autodesk Exchange Apps-winkel - de Splashtop Remote Desktop Streamer-app is een geweldig voorbeeld van de reeks waardevolle invoegtoepassingen die gemakkelijk beschikbaar zijn voor klanten vanuit de ontwerp- en engineeringproducten die ze dagelijks gebruiken," aldus Jim Quanci, directeur van het Autodesk Developer Network. "De Splashtop Streamer is een krachtige grafische engine op afstand om alle Autodesk-software om te leiden en biedt meer robuuste functionaliteit voor alle Autodesk-klanten in de branche die op Autodesk vertrouwen voor hun ontwerpprojecten."

"Miljoenen consumenten gebruiken Splashtop om 3D-gaming op afstand mogelijk te maken", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop, "We brengen deze toonaangevende oplossing voor 3D op afstand nu naar de professionele markt door samen te werken met Autodesk."

Splashtop Streamer voor het mobiliseren van 3D Autodesk Apps is gratis beschikbaar in de Autodesk App Store.

