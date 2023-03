Splashtop XDisplay voor iPad breidt Windows 7 Desktop uit

Maak van een iPad een extra monitor voor meer productiviteit

27 juli 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag Splashtop XDisplay aangekondigd, een app die een iPad verandert in een draadloos tweede scherm voor Windows 7 PC's om de productiviteit te verhogen. Het gebruik van de iPad als schermverlenger kan vele doelen dienen.

Bijvoorbeeld:

Verminder de rommel op je bureaublad door je iPad-scherm te vullen met widgets, snelkoppelingen naar mappen, IM-maatjeslijst, Skype, Twitter, Photoshop-paletten en andere nuttige apps.

Spreadsheets op verschillende monitoren bekijken zodat alle kolommen te zien zijn zonder te scrollen

Achtergrond entertainmentvensters zoals Netflix, Hulu of sociale spelletjes (FarmVille) op de iPad parkeren tijdens het werk

Een HTML-pagina bewerken op één monitor terwijl je de gerenderde webpagina op de iPad bekijkt

Samenwerken met anderen door hen extra inhoud te laten zien op het uitgebreide iPad-scherm

Speel Flash films en video's op je iPad in bed of op de bank en vermijd het gedoe van overzetten of converteren

"Batman zou niet hetzelfde zijn zonder zijn trouwe sidekick Robin," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Evenzo zal je hoofdcomputer niet hetzelfde zijn zonder een iPad als metgezel, mogelijk gemaakt door Splashtop XDisplay."

Splashtop XDisplay is compatibel met beide iPad-versies en maakt verbinding met pc's met besturingssysteem Windows 7. Het bestaat uit twee componenten: een applicatie op de iPad en de gratis Windows Streamer op de PC.

Splashtop XDisplay- functies:

Volledige audio- en video-ondersteuning (geluid kan onafhankelijk van de pc of iPad worden in- of uitgeschakeld)

Ondersteuning voor Windows 7 standaard Aero-bureaubladthema met doorschijnende vensters

Intuïtieve aanraakbewegingen met pinch-to-zoom mogelijkheid

Virtueel schermtoetsenbord als optionele tekstinvoermethode

Automatische oriëntatie wanneer de iPad wordt gedraaid (werkt zowel in liggende als staande modus)

Wachtwoordbeveiliging voor privacy

Mogelijkheid om de positie van je uitgebreide beeldscherm ten opzichte van de PC te kiezen

Ga voor meer informatie over Splashtop XDisplay en de wedstrijd "Extend Your Screen" naar: https://www.splashtop.com/xdisplay. Download Splashtop XDisplay in de Apple App Store: http://itunes.apple.com/us/app/splashtop-xdisplay/id446493657?ls=1&mt=8

Over Splashtop

Splashtop Inc. is opgericht in 2006 met als doel mensen overal toegang te geven tot inhoud op verschillende apparaten en clouds. Het topproduct van Splashtop, Splashtop Externe Desktop, is een bestseller in de Apple App Store en Android Market, waardoor gebruikers kunnen genieten van een volledige computerervaring vanaf mobiele apparaten en pc's.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 70 miljoen pc's en mobiele apparaten van Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs 'Most Innovative Product' van PC World, de prijs 'Best of What's New' van Popular Science en de prijs 'Best of 2011 CES' van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

