Splashtop werkt samen met Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm en Texas Instruments aan multimedia-optimalisatie

14 juni 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigde vandaag aan dat het heeft samengewerkt met chipfabrikanten - Freescale, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments - om de prestaties van zijn Splashtop Remote Desktop software te optimaliseren. Benchmarkingtestresultaten laten multimediaprestaties zien die tot 15 keer beter zijn dan die van concurrerende producten. Onlangs is de app de best gewaardeerde betaalde iPad app geworden in de App Store van Apple in de Verenigde Staten, met meer gebruikersdownloads dan spellen als Tetris, Apple's GarageBand en zelfs Angry Birds!

In de afgelopen maanden heeft Splashtop relaties opgebouwd met toonaangevende chipbedrijven om zijn softwareprestaties af te stemmen op populaire GPU's en CPU's, zoals de GeForce grafische processor van NVIDIA en de Tegra 2 dual-core processor. In benchmarktests toonde Splashtop Remote Desktop een aanhoudende snelheid van 30 beelden per secondemet zeer lage latentie (vertragingstijd). Concurrerende producten toonden gemiddelde snelheden tussen 2 en 6 frames per seconde, waarbij grofweg 80% tot 95% van de frames vallen en "video" wordt weergegeven die meer op een diavoorstelling lijkt. Hun gemiddelde latentietijden waren van 2 tot 10+ keer langer dan die van Splashtop, wat leidde tot een trage gebruikerservaring.

"Zeker, ik hou net zo veel van schokkerig-jaggende Charlie Chaplin films als de volgende," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Maar als ik naar Mission Impossible kijk, verwacht ik iets vloeiends, snels en spannends - net als de film zelf - precies het soort ervaring waar we met Splashtop Remote Desktop naar streven."

"Remote desktop software houdt de belofte in van vele voordelen voor gebruikers van de meest populaire mobiele en handheld apparaten van vandaag," aldus Dan Kusnetzky, Distinguished Analyst, oprichter van de Kusnetzky Group en hoofdauteur van ZDNet's Virtually Speaking. "Splashtop biedt remote desktop software die de gebruikerservaring over een complexe constellatie van apparaten en clouddiensten kan verenigen. Hun aanpak vertaalt zich in aanzienlijke prestatieverbeteringen die de ervaringen van eindgebruikers drastisch kunnen verbeteren."

De technologie van Splashtop voldoet aan de eisen van multimediaprofessionals. "Splashtop Remote Desktop is de hoogwaardige remote desktop tool bij uitstek voor digitale mediaprofessionals zoals ikzelf, die datastreaming met lage bandbreedte eisen zonder in te boeten aan videokwaliteit en framerate-reductie om lag te voorkomen," aldus Alan Lynch, docent 3D-animatietechnologie in de afdeling Digital Media Arts van Orlando Tech. "De gebruikersinterface en softwarefuncties zijn werkelijk de beste in hun klasse en maakten het mogelijk om professionele motion capture tools in handen van mijn leerlingen te krijgen. Splashtop Remote Desktop bespaarde ons duizenden dollars aan hardware en bevrijdde ons van grote omslachtige kabels."

Splashtop Remote werkt met de meeste smartphones en populaire tablets - iPad, Transformer, Xoom, Galaxy Tab - en maakt verbinding met computers met Windows 7, Vista, XP, of Mac OS X 10.6 of hoger. Het bestaat uit twee componenten: een toepassing die op het mobiele apparaat draait en de gratis Streamer die op de computer draait. Voor meer informatie over Splashtop Remote kunt u terecht op: www.splashtop.com/remote.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's en mobiele apparaten van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2011 CES" prijs van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com.

