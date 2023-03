Splashtop wint Winter 2023 Best Of Award van TrustRadius

Op basis van de waardering en bevindingen van klanten, wordt Splashtop erkend als een toonaangevende Remote Desktop-oplossing met de beste relatie, de beste prijs-kwaliteitverhouding en de beste functieset

CUPERTINO, Californië, 1 februari 2023 –Splashtop, een marktleider in remote IT-oplossingen die de work-anywhere wereld vereenvoudigt en beveiligt, heeft vandaag laten weten dat ze de 2023 Best Of Award van TrustRadius hebben gekregen, een gerespecteerd B2B-softwarereviewplatform. Splashtop remote desktop-oplossingen werden bekroond met drie onderscheidingen, wat aantoont dat het bedrijf zich inzet voor het leveren van producten van wereldklasse en de beste klantenondersteuning biedt.

"Splashtop heeft de Winter Best of Awards gewonnen voor Best Feature Set, Best Value for Price en Best Relationship", zegt Megan Headley, Vice President of Research bij TrustRadius. “Splashtop heeft deze TrustRadius-prijzen gewonnen in de categorie Remote Desktop. 100% van de reviewers op TrustRadius zegt dat Splashtop een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt, en 99% van de reviewers verklaarde tevreden te zijn met de functies van Splashtop. Splashtop kreeg ook een 9,5/10 beoordeling voor zijn ondersteuning. Deze onderscheidingen zijn rechtstreeks gebaseerd op feedback van hun klanten.”

Reviews van de Splashtop-gebruikersgemeenschap:

"In de jaren dat ik Splashtop Remote Support gebruikte, had ik slechts een paar keer Support nodig. Toen ik ze nodig had, kwam het antwoord snel en was het precies wat ik moest weten. Het is letterlijk een stuk gereedschap waar we ons geen zorgen over maken.” IT-manager, hoger onderwijs

“Als een remote supporttool is Splashtop fantastisch. Je hebt een groot aantal tools tot je beschikking: bestandsoverdracht, schermmarkering, whiteboard, delen van technici, weergave op meerdere of één scherm (voor meerdere monitoren). Splashtop heeft indruk op mij (en mijn technici) gemaakt met de prijs-kwaliteitverhouding, de functies, het gebruiksgemak en ook de supportgemeenschap van hun bedrijf. Als je sceptisch bent, raad ik je aan om je aan te melden voor een proefperiode van hun software en deze goed te proberen. Ik denk dat je er blij van zult worden.” IT-beheerder bij een bank

“Splashtop ontdekt voor het bedrijf van een vriend. De verlenging van zijn bestaande remote supportsoftware kostte voor het tweede jaar op rij het dubbele. Ik heb opties onderzocht en Splashtop gevonden. We hebben het kort getest en het deed alles wat we gewend waren, plus nog extra functies die we zouden wensen. Ik gebruik het voor mijn bedrijf en heb verschillende vrienden geholpen het bij hun bedrijven te implementeren. Niemand is ooit teleurgesteld geweest. Dit is een product/dienst waaraan ik graag een topscore geef.” Vice-president, adviesdiensten

Splashtop's groeiende reeks remote access en remote supportoplossingen biedt eenvoudige, veilige toegang tot krachtige computers en geheugenintensieve apps op elk apparaat, overal—voor werk, persoonlijk gebruik of IT-support. De eenvoudige, intuïtieve interface stelt gebruikers in staat om verbindingen te maken, schermen in realtime te bekijken en computers op afstand te beheren, allemaal ondersteund door een robuuste beveiligingsarchitectuur die gegevens en informatie veilig houdt.

"We zijn er trots op premiumfuncties aan te bieden tegen een betaalbare prijs met de beste klantenondersteuning in de branche", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “De behoeften van onze klanten staan centraal bij alles wat we doen, en er is niets mooiers dan positieve feedback te zien van onze gebruikersgemeenschap. We stellen deze erkenning door TrustRadius bijzonder op prijs.”

De TrustRadius Winter Best Of Awards zijn volledig gebaseerd op feedback van klanten. Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com of lees reviews op TrustRadius.

Over Splashtop

Splashtop is een marktleider in oplossingen die de 'work-anywhere wereld' vereenvoudigen en stroomlijnen. Onze oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-support bieden een ervaring die even snel, eenvoudig en veilig is als op een computer op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit en 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde support met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. www.Splashtop.com

Over TrustRadius

TrustRadius is het meest vertrouwde onderzoeks- en beoordelingsplatform voor bedrijfsleiders om de juiste software voor hun behoeften te vinden. Beslissers in verschillende sectoren vertrouwen op de geverifieerde, peer-based begeleiding en research van TrustRadius. Leveranciers engageren en converteren serieuze kopers door hun unieke verhaal te vertellen door middel van uitgebreide beoordelingen. Meer dan 12 miljoen bezoekers per jaar creëren en gebruiken hoogwaardige reviews en data op Trustradius.com. Het hoofdkantoor is gevestigd in Austin, TX, TrustRadius werd opgericht door succesvolle ondernemers en wordt ondersteund door Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners, en Next Coast Ventures.