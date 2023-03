Splashtop wint de SDC Award voor Digital Transformation Company of the Year

Tijdens de 13e editie van de Angel Business Communications' premier IT awards, is Splashtop uitgeroepen tot 'Digital Transformation Company of the Year' voor het laten zien van het zeer succesvol leveren van technologische oplossingen die digitale transformatieprojecten mogelijk maken.

AMSTERDAM, Nederland, 29 november 2022 - Nadat Splashtop, leider in oplossingen die de work-anywhere wereld vereenvoudigen en stroomlijnen, begin mei onlangs de IT Europa Awards in de wacht sleepte, viert het opnieuw een succes op de SDC Awards, die plaatsvonden in Londen.

De Storage, Digitalisation, cloud and Channel (SDC) Awards, dit jaar op de 13e editie, richten zich op het erkennen van succesvolle bedrijven die digitale transformatieproducten en -diensten leveren. Splashtop is uitgeroepen tot winnaar in de categorie "Digital Transformation Company of the Year", waarin het concurreerde met vier andere Europese bedrijven.

Splashtop wordt erkend voor het leveren van hoogwaardige, veilige en betaalbare Remote Desktop technologie die individuen, instellingen en organisaties van elke omvang in staat stelt hun efficiëntie te verbeteren en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Splashtop biedt eenvoudige, veilige remote desktop toegang tot krachtige computers, om CPU-intensieve toepassingen te gebruiken vanaf elk apparaat, overal—voor werk, persoonlijk gebruik of IT-support. Dit stelt bedrijven in staat tot een meer flexibele en veilige benadering van werk op afstand en hybride werk, en tot het maximaliseren van de efficiëntie van de IT-support van verspreid werkend personeel.

Verder heeft het bedrijf ongelooflijke successen geboekt in de onderwijssector, waar het momenteel meer dan 200 toponderwijsinstellingen wereldwijd in staat stelt programma's voor afstandsonderwijs te implementeren met eenvoudige en veilige remote access tot computerlokalen en andere middelen op de campus.

"Deze erkenning viert onze inzet om bedrijven, maar ook onze Channel Partners en MSP's, te voorzien van de beste toolset voor Remote Desktop Access en Support," aldus Alexander Draaijer, Managing Director van Splashtop EMEA. " De laatste jaren is de digitale transformatie enorm versneld, en wij zijn ervan overtuigd dat techbedrijven aan deze verandering moeten bijdragen door remote desktop en remote support oplossingen te bieden die goed presteren, veilig en vooral betaalbaar zijn, zowel vanuit het oogpunt van gebruik als van prijs. Daarom ontwerpen we producten die krachtig maar eenvoudig in te stellen en te gebruiken zijn, en die geleverd worden tegen een eerlijke prijs en transparante voorwaarden."

Het bedrijf uit Silicon Valley, dat al 16 jaar wereldwijd actief is, opende in 2020 zijn Europese hoofdkantoor in Amsterdam, met de bedoeling particulieren, MKB's, scholen, overheidsinstellingen en ondernemingen te helpen bij de overgang naar een meer digitaal verbonden wereld. Dankzij een aanpak waarin prestaties, lage prijzen en een duidelijk en niet-bindend contractbeleid centraal staan, is Splashtop de voorkeur geworden van meer dan 30 miljoen gebruikers wereldwijd, en is het onlangs uitgeroepen tot "Best Software of the Year" door TrustRadius, één van de top 10 softwarereview-platforms wereldwijd.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in oplossingen die de work-anywhere wereld vereenvoudigen en stroomlijnen. Haar oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-ondersteuning leveren een ervaring die net zo snel, eenvoudig en veilig is als voor een machine op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit bij 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com