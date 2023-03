Splashtop Whiteboard wint Award of Excellence

Splashtop Whiteboard, een remote desktop-app met annotatie, door Tech & Learning geselecteerd als een uitstekend onderwijstechnologieproduct

14 november 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag aan dat haar Splashtop Whiteboard app de prestigieuze Award of Excellence heeft gewonnen na erkenning als uitstekend technologieproduct door het tijdschrift Tech & Learning. Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren en leerlingen een iPad of Android-tablet veranderen in een interactief whiteboard.

Door uitgebreide tests en experimenten en gebruik te maken van praktijkervaring in het leslokaal, selecteerde een panel van meer dan 30 leraren en onderwijsexperts Splashtop Whiteboard uit een groep van meer dan 160 educatieve producten als een van de meest innovatieve en nuttige producten op de markt.

"Aangezien scholen steeds meer moeten doen met minder, is het belangrijker dan ooit om de juiste oplossing voor je districtsbehoeften te kopen", zegt Kevin Hogan, hoofdredacteur van NewBay Media's Tech & Learning Group. "Tech & Learning presenteert met trots deze aanbevolen producten die door ons ervaren onderwijsteam van juryleden op de proef zijn gesteld."

"Als bestuur waren we aan het discussiëren of we alle nieuwe interactieve whiteboard-setups zouden moeten aanschaffen, die ontzettend veel duurder zouden zijn dan de aankoop van iPads en de Splashtop Whiteboard-app", zegt Chris Clausen, bestuurder bij de Diablo View Middle School. “Leraren die al interactieve whiteboards hadden, lieten ze vallen en wilden van kamer wisselen naar waar de Splashtop-app werd gebruikt. Het was een geweldig hulpmiddel voor onze leraren, het deed nog meer dan een interactief whiteboard ooit zou kunnen en heeft ons enorm veel geld bespaard. “Ik ben helemaal van van Splashtop Whiteboard! Whiteboard biedt niet alleen een solide, betrouwbare werking, het maakt ook beheer én schermopmaak mogelijk via een actief Windows- of Mac-programma. Én je kunt het gebruiken als een virtueel interactief whiteboard (IWB) - waardoor het eigenlijk twee voor de prijs van één is!” aldus Dave Yearwood, professor en voorzitter, afdeling Technology aan de University of North Dakota en onderwijsadviseur.

"Deze prijs krijgen is bijna als het winnen van een Nobelprijs voor het maken van een van de beste educatieve softwareproducten op de markt", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter oprichter van Splashtop. "Zonder te overdrijven: ik voel me als ouder zeer tevreden als ik weet dat mijn team iets nuttigs voor scholen heeft gecreëerd, iets dat een positieve impact kan hebben op kinderen over de hele wereld."

Splashtop Whiteboard is bovenop Splashtop Remote Desktop gebouwd, de bekroonde en langlopende nummer 1 betaalde iPad-app van het bedrijf in de Apple App Store, en een van de meest populaire educatieve apps op Google Play. Door via wifi verbinding te maken met een computer en een groot scherm vanaf een iPad of Android-tablet, kan een klaslokaal Flash-media bekijken met volledig gesynchroniseerde video en audio, hun favoriete toepassingen bedienen en lesinhoud annoteren met een volledig uitgeruste werkbalk.

Tot nu toe heeft Splashtop meer dan tien miljoen gebruikers van mobiele apparaten, variërend van tablets tot smartphones, in staat gesteld om overal op afstand toegang te krijgen tot hun computers om hun favoriete Mac- of Windows-toepassingen uit te voeren en om bestanden te bekijken en te bewerken, HD-films te bekijken en grafisch intensieve games te spelen.

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden en tablets, telefoons, computers en tv's samen te brengen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan tien miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud™ zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, systeemintegrators en serviceproviders beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

