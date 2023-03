Splashtop Whiteboard App verandert iPads in een interactief whiteboard

Docenten kunnen nu een iPad gebruiken om hun computer te bedienen, inhoud te NOTITIES MAKEN en Flash te spelen tegen een fractie van de kosten van duurdere whiteboards

27 juni 2011 - ISTE, Philadelphia - Splashtop® Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, demonstreert Splashtop Whiteboard, de nieuwe iPad app voor het onderwijs, op de 2011 International Society for Technology in Education (ISTE®) conferentie in Philadelphia, PA.

Splashtop Whiteboard stelt, bovenop Splashtop Externe Desktop, de baanbrekende iPad-app van het bedrijf, een langlopende # 1 betaalde iPad-app in de Apple App Store, docenten en studenten in staat om van hun iPad een interactief whiteboard te maken. Door via Wi-Fi verbinding te maken met hun computer in de klas, kunnen ze Flash-media bekijken met volledig gesynchroniseerde video en audio, hun favoriete toepassingen bedienen en vervolgens lesinhoud NOTITIES MAKEN vanaf een iPad. Docenten kunnen nu communiceren met studenten aan hun bureau of vanuit alle vier de hoeken van de klas.

"De iPad wordt een krachtig hulpmiddel voor het onderwijs, als aanvulling op bestaande interactieve whiteboards van Polyvision, Promethean en Smart Technologies," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "In combinatie met Splashtop Whiteboard kunnen scholen nu overal een stap dichter bij de voltooiing van hun 1:1 iPad-initiatieven komen."

Om de lancering te vieren, biedt Splashtop een gereduceerde introductieprijs van $9,99 voor Splashtop Whiteboard (normaal $19,99) tijdens de ISTE-show. Kom langs bij de Splashtop-stand (# 154) voor een demo van deze innovatieve, nieuwe app.

“Splashtop Whiteboard voegt een verbazingwekkende hoeveelheid functionaliteit toe aan hoe docenten kunnen lesgeven met een iPad. In deze moeilijke budgettaire tijden voor scholen is het essentieel dat we multifunctionele tools vinden die voor verschillende mogelijkheden kunnen worden gebruikt. Een computer met een iPad en een Splashtop-whiteboard biedt docenten de mogelijkheid om visueel met studenten te communiceren. ” - Ted Lai, Apple Distinguished Educator 2003, Director, Technology & Media Services.

Met Splashtop Whiteboard kunnen leerkrachten:

- Volledige controle hebben over Mac- of pc-toepassingen, zoals Apple Keynote® of Microsoft PowerPoint®, allemaal vanaf een iPad. Je hoeft niet aan de voorkant van de klas gebonden te zijn. Wees vrij om rond te zwerven. Geef de iPad aan een leerling en laat hun fantasie de rest doen!

Alles NOTITIES MAKEN - Gebruik gebaren om te tekenen en markeren met pennen met verschillende kleuren en formaten, markeerstiften, vormen en tekstgereedschappen over bestaande inhoud of lege, gelinieerde of grafische achtergronden. Maak snapshots van het scherm en sla ze op in de galerij voor later gebruik, of e-mail ze naar studenten, ouders of collega's.

Ervaar levensechte weergave - Alle video en audio worden in hoge definitie op je iPad afgespeeld. Speel Adobe Flash content, iTunes muziek, DVD's, CD's, etc. af zoals ze bedoeld zijn en vermijd het gedoe met synchroniseren.

Over Splashtop



Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's en mobiele apparaten van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2011 CES" prijs van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

Mediacontact: Splashtop PR Team

Nuttige links:

https://www.splashtop.com https://www.splashtop.com/whiteboard