Splashtop voor Ubuntu levert 10x betere prestaties dan VNC

Het nieuwste Streamer-product van Splashtop, waarmee gebruikers van Android, iOS, Mac en Windows verbinding kunnen maken met externe Ubuntu-servers of -desktops, is gericht op Linux-systeembeheerders, gamers en gebruikers van desktop- en werkstations.

San Jose, CA (PRWEB) - 28 november 2012 - Splashtop Inc., de marktleider op het gebied van cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van zijn remote desktop Streamer-software voor Ubuntu. Nu kunnen gebruikers van Splashtop 2-clientapparaten verbinding maken met een externe computer met Ubuntu om Linux-applicaties te gebruiken en toegang te krijgen tot hun gegevens.

Voor Ubuntu gebruikers biedt Splashtop Streamer een superieur, krachtig alternatief voor Virtual Network Computing (VNC) en andere remote desktop software. Dankzij zijn efficiënte protocol, algoritmen en optimalisaties heeft Splashtop in prestatiebenchmarks aangetoond tot 15x hogere videoframesnelheden en tot 10x lagere latentietijden te leveren dan de concurrentie. Splashtop sessies zijn beveiligd met SSL en 256-bit AES encryptie, waardoor het kan dienen als een veilige pijp tussen apparaten, waardoor gebruikers in sommige gevallen geen aparte VPN-oplossingen meer nodig hebben.

"Splashtop is al een aantal jaren actief lid van de Linux Foundation", zegt Jim Zemlin, uitvoerend directeur van de Linux Foundation. "Met het nieuwste werk van het bedrijf op het gebied van externe desktop streamer-software voor Linux, toont Splashtop zijn begrip van en ondersteuning en samenwerking met de Linux-gebruikersgemeenschap."

"De remote desktop software van Splashtop is een innovatief product, en we verwelkomen het in het Ubuntu Software Center," zegt Stephane Verdy, Product Manager bij Canonical. "We geloven dat de Ubuntu-gemeenschap het product niet alleen als gebruikers zal omarmen, maar het ook zal combineren met andere software om creatieve mobiele oplossingen te bedenken voor zaken en spelen."

Industrie-experts verwachten een sterke vraag naar het product van verschillende groepen, waaronder 1) Linux systeembeheerders, van wie velen Ubuntu gebruiken om hun netwerken te beheren, 2) Linux gamers, die overweldigend gepassioneerde en technisch onderlegde computergebruikers zijn, en 3) algemene desktop- en werkstationgebruikers van Ubuntu die vaak Android apparaten en andere door Splashtop ondersteunde client platforms bezitten.

Met deze nieuwe versie van Splashtop Streamer kunnen gebruikers op afstand verbinding maken met een Ubuntu-computer en het volgende doen:

bestanden op afstand bekijken en bewerken (geen overdracht of synchronisatie)

hun favoriete Linux-programma's draaien

hun muziekcollectie streamen

video's bekijken tot 30 beelden per seconde met lage latentie

grafisch-intensieve spelletjes spelen

invoermethoden gebruiken voor het typen van tekens in verschillende talen

het ter plekke coderen van verschillende video- en audioformaten

Bovendien maakt de Ubuntu versie van Splashtop Streamer de fijnafstelling van de videoframesnelheid en de instelling van poortnummers mogelijk door handmatige bewerking van een configuratiebestand, wat niet beschikbaar is in de Mac of de Windows versie van Splashtop Streamer.

"Linux-gebruikers schreeuwen al een tijdje om een versie van Splashtop die Ubuntu ondersteunt, en die hebben we nu geleverd," zegt Mark Lee, oprichter en CEO van Splashtop. "We geven de gebruiker een paar manieren om de configuratiebestanden aan te passen om met verschillende beeldsnelheden te streamen, wat we denken dat Linux-mensen zullen waarderen."

Tot nu toe hebben de Splashtop for Business-productlijn, gericht op het MKB en de zakelijke markt, en de Splashtop 2-consumentenproductlijn meer dan tien miljoen gebruikers van mobiele apparaten, variërend van tablets tot smartphones, in staat gesteld om overal op afstand toegang te krijgen tot hun computers om hun favoriete toepassingen uit te voeren en om bestanden te bekijken en te bewerken, HD-films te bekijken en grafisch intensieve games te spelen.

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de beste cross-device samenwerking in zijn klasse te leveren, waarbij tablets, telefoons, computers, tv's en clouddiensten worden overbrugd. De Splashtop-technologie geeft consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal krachtige, veilige en interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore voor Android en Microsoft Windows Store. Meer dan tien miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De Splashtop for Business productlijn heeft een on-premise relayserver en beheerconsole. Splashtop for Business, een oplossing die aansluit bij de huidige trends in de sector, zoals BYOD en consumerization of IT, voldoet aan de mobiliteitsbehoeften van organisaties door betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit te bieden voor meerdere apparaten, terwijl IT-afdelingen beleidsgestuurde controle krijgen.

Splashtop's wereldwijde netwerk van krachtige relay servers, de "Splashtop Bridging Cloud™", een SaaS-infrastructuur, zorgt voor snelle, veilige toegang op afstand voor gebruikers onderweg, vanaf elk apparaat, overal en altijd.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en heeft veel internationale kantoren. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

