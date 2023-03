Resultaten Splashtop-onderzoek geven aan hoe onderwijsinstellingen afstandsonderwijs tot een effectieve optie kunnen maken

SAN JOSE, Californië, 10 november 2020- Na onderzoek onder meer dan 2.500 leraren, IT-beheerders en studenten wereldwijd tijdens de COVID-19 pandemie, bevestigt Splashtop Inc. - een wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand - het belang van de juiste technologische hulpmiddelen voor afstandsonderwijs. De enquête geeft met name aan dat afstandsonderwijs effectiever kan worden gemaakt door op afstand toegang te bieden tot computerlokalen op de campus en door studenten en docenten IT-ondersteuning op afstand te bieden.

In september en oktober hield Splashtop een online enquête onder meer dan 2.500 willekeurig gekozen personen in 42 landen die momenteel betrokken zijn bij een leerprogramma. Het doel was te weten te komen hoe hun onderwijsinstellingen zich aanpassen aan de COVID-19 pandemie. Een meerderheid (60%) van de ondervraagden behoort tot een instelling voor hoger onderwijs, 22% zit op een K-12 school en de overige 18% volgt een beroepsopleiding.

"Door een geïntegreerd ecosysteem van samenwerkingstools, e-learning platforms en tools voor toegang op afstand te creëren, kan afstandsonderwijs een effectieve optie zijn, niet alleen tijdens COVID-19, maar ook daarna," zei Splashtop CEO Mark Lee. "Met het snel veranderende onderwijslandschap en de opkomst van zowel leren op afstand als hybride leren, kunnen onderwijsinstellingen een consistentere leerervaring leveren door slimme technologiekeuzes."

Leren op afstand beter maken, samen

Hoewel de sociale aspecten van face-to-face interactie onvervangbaar zijn, kan technologie er in hoge mate toe bijdragen dat afstandsonderwijs productief, effectief en breed beschikbaar is. Twee manieren waarop onderwijsinstellingen hun doelen voor leren op afstand kunnen bereiken zijn:

Zorg voor toegang op afstand tot computerlokalen: Universiteits- en hogeschoolcampussen en K-12 districten hebben vaak computerlokalen op de campus met krachtige werkstations en softwaretoepassingen als de Microsoft Office Suite, Adobe Photoshop en Illustrator, AutoCAD, en die voor programmeertalen als C++, Java en Python. Leerlingen die thuis leren hebben zelden de computermiddelen om zulke dure, geavanceerde software te draaien. De volgende generatie hulpmiddelen voor toegang op afstand stelt echter zowel studenten als docenten in staat om werkstations en softwaretoepassingen op de campus te gebruiken via elk apparaat - inclusief laptops, tablets en goedkope Chromebooks - en vanaf het bureau in de slaapkamer, de keukentafel of de bank in de woonkamer.

IT-ondersteuning op afstand bieden aan studenten en docenten: Nu zoveel studenten en docenten vertrouwen op computerapparatuur thuis, is het onvermijdelijk dat er technische problemen ontstaan. Onderwijsinstellingen kunnen hun IT-teams uitrusten met software voor ondersteuning op afstand, waarmee ze problemen op afstand kunnen oplossen voor zowel thuis als op de campus wonende studenten en docenten.

De bevindingen van de enquête zijn onder meer:

Een meerderheid (55%) van de onderwijsinstellingen levert momenteel ofwel volledig afstandsonderwijs ofwel hybride leerprogramma's. Wereldwijd gaat 38% van de instellingen door met persoonlijk leren, 30% geeft les op afstand en 25% kiest voor een hybride aanpak, waarbij zowel onderwijs op afstand als persoonlijk onderwijs wordt gecombineerd.

Geografie maakt een verschil. In het Verenigd Koninkrijk en India bijvoorbeeld zijn de meeste respondenten bij instellingen die op afstand of hybride lessen geven. In Frankrijk is de overgrote meerderheid begonnen met persoonlijke lessen. Voor Noord-Amerika varieert het verder, afhankelijk van de richtlijnen van de afzonderlijke staten of provincies.

Bijna 53% van de respondenten vindt dat leren op afstand effectiever of gelijkwaardig is aan persoonlijk onderwijs. Voor degenen die leren op afstand minder effectief vinden, zijn de redenen onder meer een gebrek aan de juiste technologische oplossingen en technische problemen tijdens sessies op afstand.

Terwijl minder dan de helft van de instellingen die op afstand leren hun computerbronnen op de campus op afstand beschikbaar stelt aan studenten en docenten, doen de instellingen die wel toegang tot computerlokalen op afstand bieden dat door gebruik te maken van de volgende generatie toegangstechnologie op afstand, zoals Splashtop.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, levert Splashtop Inc. de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor academische instellingen, zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop producten.