Splashtop versterkt functies voor ondersteuning en beheer op afstand van Apple Mac-computers

- Splashtop Remote Support Premium biedt ondersteuning, monitoring en beheer op afstand van Mac- en Windows-computers voor IT-professionals in één eenvoudige oplossing.

San Jose, Californië, 24 oktober 2018 - Splashtop, Inc, wereldwijd marktleider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, maakt het voor IT-professionals en MSP's eenvoudiger dan ooit om Apple Mac-computers op afstand te bewaken, te beheren en te ondersteunen. Splashtop Remote Support Premium combineert het bekroonde platform voor externe toegang van Splashtop met gloednieuwe functies voor monitoring en beheer, waardoor IT-dienstverleners al hun eindpunten voor Mac-computers gemakkelijk kunnen bewaken en controleren.

Splashtop Remote Support Premium elimineert veel van de uitdagingen waarmee IT-teams worden geconfronteerd met één goedkope, gebruiksvriendelijke oplossing. Dankzij snelle verbindingen op afstand kunnen technici op afstand hun eindpuntcomputers bekijken en snel ondersteuning bieden / onderhoud uitvoeren. Bovendien kunnen IT-teams hun Mac-computerinfrastructuur beter beheren met beheerfuncties, waaronder:

Configureerbare waarschuwingen : stel waarschuwingen in aangepaste combinaties in om de computerstatus, software-installatie, het geheugengebruik en meer te controleren

Commando op afstand : stelt gebruikers in staat om opdrachten te geven aan een externe computer

Systeeminventaris: toont en rapporteert wijzigingen in systeem-, hardware- en software-inventaris

"Mac computers komen steeds vaker voor in het bedrijfsleven," zegt Mark Lee, CEO van Splashtop, "Meer MSP's en IT-teams beheren actief Macs op de werkplek. Remote Support Premium biedt hen de beste oplossing om hun Mac (en Windows) computerinfrastructuur te ondersteunen. Het is ook de voordeligste oplossing, waarmee klanten duizenden per jaar besparen in vergelijking met andere producten."

Splashtop Remote Support Premium, ontworpen met de dagelijkse taken van IT-professionals in gedachten, is de ideale oplossing voor MSP's en IT-teams. Naast snelle toegang op afstand voor ondersteuning en beheer bevat Remote Support Premium ook andere opmerkelijke functies, zoals Bestandsoverdracht, Ondersteuning voor meerdere monitoren, Wake op afstand, Opnieuw opstarten op afstand, Gebruikersbeheer, Computergroepering en meer.

Nu beschikbaar

Splashtop Remote Support Premium voor onbeheerde ondersteuning en beheer van Apple macOS en Windows gebaseerde computers is nu beschikbaar op https://www.splashtop.com/remote-support/premium. Er is ook een volledig functionele gratis proefversie beschikbaar.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.