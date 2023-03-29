Splashtop staat op de shortlist van IABM BaM Awards® 2023
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Genomineerd in de categorie "Produce" voor de hoogwaardige remote productieoplossingen voor broadcasting & media van het bedrijf
Cupertino, Californië - 29 maart 2023 - Splashtop, een marktleider in remote oplossingen die de 'work-anywhere'-wereld vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat zijn krachtige remote productieoplossingen voor broadcasting & media op de shortlist staan in de categorie "Produce" van de IABM BaM Awards® 2023, die uitstekende technologische innovaties erkent, waarmee echte zakelijke en creatieve voordelen worden behaald. De shortlist voor de NAB Show-editie is door onafhankelijke juryleden samengesteld uit bijna 150 inzendingen.
Splashtop stelt omroepen in staat om vanaf overal in de ether te zijn met de hoogste prestaties en precisie. Externe teams kunnen virtueel verbinding maken met krachtige werkcomputers en editing bays om te creëren, samen te werken en te genieten van een externe omgeving die het tempo van de veeleisende productie- en broadcastbehoeften van vandaag kan bijhouden. Met robuuste beveiliging, gebruiksvriendelijke interface en de beste klantenondersteuning, hebben Splashtop-cloud- en on-premise-oplossingen de voorkeur van media- en productiestudio's, ontwerpers, audio-/videosynchronisatiestudio's en meer.
"We zijn The International Trade Association for the Broadcast and Media Industry dankbaar voor deze prestigieuze nominatie", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “Wij bij Splashtop bedienen en ondersteunen de omroepindustrie al jarenlang en hebben onze remote productieoplossingen ontwikkeld naar de behoeften van onze klanten. Of ze nu verslag doen vanaf locatie, in de studio of vanuit huis werken, Splashtop is ontworpen voor zowel creatievelingen als technische professionals, met de kracht en prestaties die nodig zijn voor snel, uiterst nauwkeurig werk.
Tegenwoordig wordt Splashtop vertrouwd door 3 van de top 5 televisie- en nieuwsnetwerken, go-to sportomroeporganisaties, meerdere professionele sportcompetities en honderden entertainmentstudio's over de hele wereld als de ruggengraat van hun externe productie-architecturen. Splashtop heeft live-uitzendingen ondersteund voor de Olympische Spelen, de Big Game, belangrijke politieke verkiezingen en dagelijkse weerupdates van de Doppler-radar.
Met de remote access-software van Splashtop kunnen productieteams krachtige werkcomputers en applicaties vanaf elk apparaat, overal en veilig gebruiken. De oplossingen voor media en entertainment zijn ook geoptimaliseerd voor NVIDIA, AMD en Intel GPU's. Bezoek ons voor meer informatie over de remote productieoplossingen van Splashtop voor een live demo op de NAB Show in Las Vegas, 16-19 april in stand nr. 9118, of bezoek Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Over Splashtop
Splashtop loopt voorop met oplossingen die de 'work-anywhere'-wereld vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-remote support leveren een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om 8K/60fps te bereiken met een
latency-vrije ervaring. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties en compliance, brede apparaatondersteuning en een snel reagerende uitmuntende klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder 85% van de Fortune 500-ondernemingen, genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Splashtop.com