Erkend in de categorie "Producen" voor de hoogwaardige oplossingen voor productie op afstand van het bedrijf voor uitzendingen en media

Cupertino, Californië - 29 maart 2023 -Splashtop, een leider in oplossingen op afstand die de wereld van overal werken vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat zijn krachtige oplossingen voor productie op afstand voor omroep en media op de shortlist staan in de categorie "Produceren" door de IABM BaM Awards® 2023, die uitstekende technologische innovaties erkent die echte zakelijke en creatieve voordelen opleveren. De shortlist voor de NAB Show-editie is door onafhankelijke juryleden geselecteerd uit bijna 150 inzendingen.

Splashtop stelt omroepen in staat om overal in de ether te zijn met de hoogste prestaties en precisie. Externe teams kunnen virtueel verbinding maken met krachtige werkstations en bewerkingsruimten om een externe omgeving te creëren, samen te werken en ervan te genieten die het tempo van de veeleisende productie- en uitzendbehoeften van vandaag kan bijhouden. Met robuuste beveiliging, gebruiksvriendelijke interface en de beste klantenondersteuning, hebben Splashtop-cloud- en on-premise-oplossingen de voorkeur van media- en productiestudio's, ontwerpers, audio- / videosynchronisatiestudio's en meer.

"We zijn The International Trade Association for the Broadcast and Media Industry dankbaar voor deze prestigieuze erkenning", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “Wij bij Splashtop hebben de omroepindustrie jarenlang gediend en ondersteund en hebben onze oplossingen voor productie op afstand ontwikkeld naar de behoeften van onze klanten. Of ze nu rapporteren vanuit het veld, in de studio of vanuit huis werken, Splashtop is ontworpen voor zowel creatievelingen als technische professionals, met de kracht en prestaties die nodig zijn voor snel, uiterst nauwkeurig werk.

Tegenwoordig wordt Splashtop vertrouwd door 3 van de top 5 televisie- en nieuwsnetwerken, go-to sportomroeporganisaties, meerdere professionele sportcompetities en honderden entertainmentstudio's over de hele wereld als de ruggengraat van hun externe productie-architecturen. Splashtop heeft live-uitzendingen ondersteund voor de Olympische Spelen, de Big Game, grote politieke verkiezingen en dagelijkse weerupdates van de Doppler-radar.

Met de software voor externe toegang van Splashtop kunnen productieteams krachtige werkcomputers en applicaties vanaf elk apparaat, overal en veilig gebruiken. De oplossingen voor media en entertainment zijn ook geoptimaliseerd voor NVIDIA, AMD en Intel GPU's. Bezoek ons voor meer informatie over de productieoplossingen op afstand van Splashtop voor een live demo op de NAB Show in Las Vegas, 16-19 april in stand # 9118, of bezoek Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-ondersteuning op afstand leveren een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om 8K / 60fps te bereiken en

latentievrije ervaring. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance, brede apparaatondersteuning en responsieve klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Splashtop.com