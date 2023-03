Splashtop levert in 2012 op Intel Sandy Bridge moederborden

Intel bundelt Splashtop Streamer op miljoenen moederborden - laat eindgebruikers een pc veranderen in een persoonlijke cloud of digitale thuishub

7 december 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Intel (NASDAQ:INTC) om Splashtop te bundelen op miljoenen moederborden om persoonlijke clouds mogelijk te maken die vanaf februari pc-inhoud, media, bestanden en apps leveren aan mobiele apparaten en tv's.

Splashtop zorgt er momenteel voor dat wereldwijd meer dan 5 miljoen mobiele gebruikers hun mobiel aan hun pc's of Macs kunnen koppelen, altijd en overal.

Splashtop is volledig geoptimaliseerd voor de Intel Sandy Bridge CPU-chipset en kan high-definition video leveren op mobiele apparaten, in 1080p en 30 frames per seconde.

"Mensen kopen krachtigere pc's en veranderen ze in persoonlijke clouds om content, bestanden en toepassingen naar hun mobiele apparaten te sturen", zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn enthousiast over de samenwerking met Intel en het optimaliseren van Splashtop om de beste gebruikerservaring voor verschillende apparaten te bieden."

Splashtop Externe Desktop elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia over te zetten, te converteren of te synchroniseren tussen apparaten. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken.

Met Splashtop Remote Desktop kunnen gebruikers:

Pc's of Macs volledig beheren met intuïtieve aanraakbewegingen om op afstand toegang te krijgen tot bestanden en met toepassingen te communiceren

Werken met Microsoft Office-documenten (Word, Excel of PowerPoint) en Microsoft Outlook

Toegang krijgen tot iPhoto, Quicken, Keynote en andere toepassingen

Video's bekijken (Hulu, Netflix, DVD's) en muziek afspelen die op hun computer is opgeslagen, in iTunes, Windows Media Player of andere formaten.

Toegang tot IE, Firefox, Chrome en Safari browsers met bladwijzers, favoriete plug-ins en extensies

Maak verbinding met pc's of Macs via Wi-Fi en 3G/4G-netwerken

Bespaar energie met Wake-on-LAN

Over Splashtop

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden en tablets, telefoons, computers en tv's samen te brengen. De producten van Splashtop worden bijgeleverd op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound en andere zijn best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog en Amazon Appstore voor Android, waar miljoenen mobiele gebruikers blij zijn met hoge prestaties en altijd en overal interactieve toegang hebben tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en cloudservices nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT- en serviceproviders in minder dan 30 minuten een personeelsbestand "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten terwijl ze voldoen aan de beveiligings- en nalevingsvereisten van het bedrijf.

Splashtop-producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen, zoals de award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en teams in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

