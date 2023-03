Splashtop geselecteerd als finalist in Red Herring's Top 100 Noord-Amerika Lijst

San Jose, CA - 7 mei 2013 - Splashtop Inc., een toonaangevend bedrijf voor toegang tot externe desktops en toepassingen, kondigde vandaag aan dat het is geselecteerd als finalist voor Red Herring's Top 100 North America award, een prestigieuze lijst die de meest veelbelovende private technologische ondernemingen uit de Noord-Amerikaanse zakenregio van het jaar eert. Splashtop voorziet grote ondernemingen, het MKB en consumenten van topprestaties op het gebied van toegang tot externe desktops en toepassingen, waarmee bedrijfskritische apps, gegevens en bestanden op kosteneffectieve wijze kunnen worden gemobiliseerd. Door toegang te hebben tot .net, IE, Flash, en "dikke" zakelijke toepassingen zoals CAD/CAM en ontwerpprogramma's op iPads, tablets en smartphones, zijn er weinig beperkingen aan wat ze wanneer kunnen benaderen, vanaf elk mobiel apparaat. Met de technologie van Splashtop, waarvoor patent is aangevraagd, kunnen gamers zelfs computerspelletjes spelen op hun iPads, en leerkrachten kunnen delen, projecteren en aantekeningen maken over de kerncurricula terwijl ze door het klaslokaal lopen en de leerlingen interactiever betrekken.

"Het is een grote eer om als finalist te worden vermeld", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. Er staan veel geweldige bedrijven op de lijst en we zijn verheugd onder hen te worden erkend als een bedrijf dat miljoenen gebruikers veel gemak en zakelijke waarde biedt.”

Red Herring selecteert sinds 1995 de meest opwindende en veelbelovende start-ups en "scale ups". Finalisten worden individueel beoordeeld uit een grote pool van honderden kandidaten in heel Noord-Amerika. Aan de scores en het proces liggen twintig belangrijke criteria ten grondslag. Zij omvatten onder meer: de adresseerbare marktomvang van de kandidaat-onderneming, haar IP en octrooien, haar financiering, de proof of concept, de trailing revenues en de expertise van het management. Elk bedrijf ondergaat een individueel gesprek na het invullen van een grondige inzending, aangevuld met een due diligence. Op de lijst van finalisten staan vaak de best presterende en prominente bedrijven van dat jaar.

Deze unieke beoordeling wordt aangevuld met een beoordeling van de werkelijke staat van dienst van het bedrijf, waardoor Red Herring voorbij de "buzz" kan kijken en de lijst een waardevol instrument wordt voor het ontdekken en bepleiten van de grootste zakelijke kansen in de bedrijfstak.

“De lijst met finalisten bevestigt de uitstekende keuzes van ondernemers en durfkapitaalinvesteerders en de solide wortels van start-ups in het Amerikaanse bedrijfsleven, waarbij ze hun innovaties omarmen. Het benadrukt in alle opzichten de uitstekende ondernemersklimaat in de Verenigde Staten, ”zegt Alex Vieux, uitgever en CEO van Red Herring.

De selecties voor finalisten voor de editie 2013 van de Red Herring 100 North America-prijs zijn gebaseerd op technologische innovatie, managementkracht, marktomvang, investeringen, klantenwerving en financiële gezondheid. In de maanden voorafgaand aan de aankondiging hebben honderden bedrijven op het gebied van beveiliging, Web 2.0, software, hardware, life sciences, cloud, mobiel en andere hun inzendingen voltooid om in aanmerking te komen voor de prijs.

Finalisten wordt gevraagd hun winnende strategieën te presenteren op het Red Herring North America Forum in Monterey, Californië, 21-23 mei 2013. De Top 100 winnaars worden bekendgemaakt tijdens een speciale prijsuitreiking op de avond van 23 mei tijdens het evenement.