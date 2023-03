Uit onderzoek van Splashtop blijkt dat een derde van de IT-managers zich minder gestrest voelt op het werk dankzij remote access en supporttechnologieën

Toch verwacht 33 procent van de IT-besluitvormers deze winter een verscheidenheid aan uitdagingen bij het ondersteunen van externe medewerkers en kantoormedewerkers

Londen, Verenigd Koninkrijk - 12 januari 2022: Werkplekstress en burn-out hebben de afgelopen twee jaar een recordhoogte bereikt, maar volgens nieuw onderzoek van Splashtop voelt een derde van de IT-leiders (34%) zich minder gestrest op het werk dankzij veilige technologieën voor toegang op afstand en ondersteuning.

De gegevens voor het rapport, From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment, werd verkregen via een onderzoek van 3GEM, waarbij 1000 IT-beslissers bij kleine, middelgrote en grote organisaties (250+ werknemers) in het VK werden ondervraagd. In de afgelopen 18 maanden hebben technologieën voor toegang op afstand en ondersteuning de wijdverbreide overstap naar werken vanaf elke plek vergemakkelijkt, en werknemers hebben geleerd thuis even productief te zijn als op kantoor. Nu de winter in volle gang is - en de veranderende klokken, het koude weer en de donkere nachten die daarmee gepaard gaan - blijkt uit de nieuwe gegevens dat de voordelen van technologieën voor toegang op afstand en ondersteuning verder gaan dan alleen de efficiëntie op de werkplek.

Twee vijfde (42%) van de IT-besluitvormers verklaart zelfs dat hun werk aangenamer is door het gebrek aan stress dat ze ervaren met technologieën op afstand. Daarnaast vindt 36% van de respondenten dat hulpmiddelen voor toegang op afstand hun gebruikers en collega's meer vertrouwen geven in hen als besluitvormer, terwijl bijna de helft (47%) waardeert dat hulpmiddelen voor toegang op afstand niet alleen de gebruikers ten goede komen, maar ook de IT-teams.

IT-managers anticiperen op verschillende uitdagingen deze winter

Gevraagd naar de grootste uitdagingen voor IT-leiders in de winter, bleken allerlei potentiële problemen in de gedachten van Britse bedrijven te spelen. Een derde (33%) voorzag enige problemen met het kunnen ondersteunen van zowel telewerkers als kantoorpersoneel, terwijl 30 procent zei dat het kunnen ondersteunen van flexibele werktijden als gevolg van werken op afstand een probleem was dat ze hadden voorzien. Verder gaf 13 procent aan zich zorgen te maken over de begroting, met name over het runnen van het kantoor als het niet op volle capaciteit draait. Ook het welzijn van de werknemers kwam aan de orde, want 18 procent gaf aan de gevolgen van lichamelijke ziekte en een slechte geestelijke gezondheid als een uitdaging te zien.

"Hoewel het bemoedigend is om te zien dat een breed scala aan problemen op de radar staat van Britse organisaties, is het duidelijk dat het hebben van concrete plannen rond een verspreid personeelsbestand belangrijk is om de vele verwachte problemen in de komende maanden aan te pakken", aldus Alexander Draaijer, General Manager EMEA bij Splashtop. "Investeren in remote accesstools geeft IT-managers gemoedsrust met betrekking tot hun budgetten en vertrouwen in het faciliteren van een efficiënte en productieve werkplek, wat uiteindelijk leidt tot een betere ervaring voor werknemers en gelukkiger personeel."

Verspreid werk wordt waarschijnlijk alleen maar complexer

Nu gedistribueerd werken is ingebed in zowel de cultuur als de praktijk van veel Britse bedrijven, denkt een op de vier (25%) IT-leiders dat het alleen maar complexer zal worden, met de invoering van wisselende werkpatronen en een groeiende lijst van specifieke behoeften van individuele teamleden. Dit zal de bevinding dat de meerderheid van de IT-besluitvormers (82%) nu in het algemeen langer werkt als gevolg van een flexibel beleid waarschijnlijk alleen maar versterken.

Uit het onderzoek bleek ook dat hoewel 35 procent van de IT-leiders erkent dat gedistribueerd werken hun werk moeilijker heeft gemaakt, de meerderheid (61%) een uur per dag extra werkt om deze belangrijke verschuiving in de manier waarop werknemers nu zaken doen mogelijk te maken. IT-managers besteden niet alleen een extra uur aan het mogelijk maken van een gedistribueerd personeelsbestand, ze geven ook emotionele steun aan werknemers - een vijfde (20%) zegt dat ze in bepaalde situaties optreden als therapeut of beste vriend.

“Het is bemoedigend om te zien dat besluitvormers al rekening houden met de toekomstige complexiteit van het accommoderen van verspreide werkregelingen. Nu we steeds meer in een wereld leven, die de mogelijkheid vereist om overal en altijd te kunnen werken, zijn adequate voorbereidingen voor het beheren van meer apparaten, shadow-IT, de opkomst van ransomware en bedreigingen die verband houden met VPN's en remote desktop-protocollen, belangrijker dan ooit", aldus Draaijer.

"Het vandaag installeren van de juiste oplossingen zal langdurige voordelen hebben voor de algehele gezondheid van Britse organisaties en IT-managers kunnen voorop lopen door slimme beslissingen te nemen over technologie voordat het een noodzaak wordt."

Methodologie

Splashtop werkte samen met 3GEM om tussen 30 september en 7 oktober 1000 IT-beslissers in Britse kleine, middelgrote en grote bedrijven (250+ werknemers) te ondervragen.

