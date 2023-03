Splashtop Remote verbindt naadloos elk computerapparaat - nu met ondersteuning voor Android en Windows

Nu heeft iedereen met een tablet of een smartphone, ongeacht het besturingssysteem, overal toegang tot de inhoud, media en toepassingen van zijn pc.

6 januari 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigde vandaag aan dat het zijn populaire Splashtop Remote Desktop software beschikbaar maakt voor Android en Windows clients, naast de huidige ondersteuning voor iOS clients. Deze uitgebreide ondersteuning voor client-platforms stelt iedereen met een Android of een Windows smartphone of tablet in staat om onderweg toegang te krijgen tot hun PC-content en applicaties, ongeacht het besturingssysteem van het mobiele apparaat.

"Splashtop bouwt de 'Bridge to Anywhere'," zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. 'Natuurlijk hebben we het hier over software, niet over de politiek in Alaska. Of je nu een consument bent met een op Android gebaseerde eReader of een bedrijf dat iPhones, iPads of Windows-tablets gebruikt, nu heb je alles op je pc thuis of op kantoor binnen handbereik, waar je ook bent. Splashtop op Afstand overbrugt naadloos al je apparaten. ”

Met Splashtop op Afstand hebben gebruikers moeiteloos toegang tot en controle over hun computer op afstand via een mobiel apparaat, zoals een iPad, een iPhone of een op Android gebaseerde Dell Streak, Samsung Galaxy Tab of Lenovo LePad, waardoor de computerervaring tussen apparaten wordt overbrugd. Voor het eerst kunnen gebruikers genieten van een rijke en interactieve externe pc-ervaring met volledige realtime video en audio. Met Splashtop op Afstand kunnen gebruikers films bekijken, naar muziek luisteren, toegang krijgen tot al hun bestanden en applicaties, op afstand pc- en Flash-games spelen en zelfs een computer op afstand activeren via een "Wake-on-LAN" -functie. Splashtop op Afstand is beschikbaar voor Chinese, Franse, Duitse, Italiaanse, Japanse, Koreaanse en Spaanse gebruikers.

Splashtop op Afstand is nu verkrijgbaar in de Apple App Store en op iTunes, en op de Android Market. Ga voor meer informatie over Splashtop op Afstand naar: https://www.splashtop.com/remote.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2010 CES" prijs van Laptop Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com

