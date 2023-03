Splashtop Remote Desktop voor Windows 8 lanceert in de Windows Store

Splashtop is de gemakkelijkste en snelste manier om op afstand toegang te krijgen tot je Windows-pc of Mac vanuit Windows 8

2 augustus 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag aangekondigd dat Splashtop Remote Desktop voor Windows 8 nu beschikbaar is in de Windows Store. De gebruikersinterface van Splashtop Remote Desktop, een preview-versie voor consumenten, is geoptimaliseerd voor de eigen gebaren van Windows 8, waaronder een gebruiksvriendelijke lijst met computerfavorieten die je kunt verslepen en de mogelijkheid om te vegen om verborgen menu's te openen.

Nu kunnen Windows 8-gebruikers genieten van Splashtop Externe Desktop, samen met meer dan zeven miljoen Splashtop-gebruikers van mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, die toegang hebben tot hun Windows-pc's en Macs om op afstand applicaties uit te voeren, bestanden te bekijken en te bewerken, HD-films te bekijken en speel grafisch-intensieve games met maximaal 30 frames per seconde.

"Met Splashtop Externe Desktop voor Windows 8 blijven we onze belofte nakomen om de marktleider te zijn in cross-device computing", aldus Mark Lee, Splashtop CEO en mede-oprichter. "Splashtop is verheugd om met Microsoft samen te werken om hun gebruikers de beste externe desktopervaring te bieden voor persoonlijke productiviteit en zakelijke toepassingen."

"Splashtop is een geweldig voorbeeld van het opnieuw vormgeven van een bestaande applicatie als een Metro-stijl app," zegt John Richards, senior director, Windows Partners and Developers bij Microsoft Corp. "Het maakt gebruik van nieuwe functies in Windows 8 en levert een ervaring die werkt op Windows 8 apparaten van elke vormfactor."

Splashtop Externe Desktop voor Windows 8 biedt pc- of Mac-ondersteuning op afstand met volledige audio en video via Wi-Fi en 3G / 4G-netwerken. In deze versie vereist toegang tot computers via internet een statisch IP-adres.

Kom meer te weten over Splashtop Remote Desktop en download het in de Windows Store op

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658 Installeer dan de gratis Splashtop Streamer op een PC of Mac met Windows 7, Vista en XP (inclusief Home Premium) of Windows 8 Release Preview, en Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard of Lion is vereist voor Mac gebruikers).

Naast ondersteuning voor Windows 8 is Splashtop ook beschikbaar voor iOS en Android apparaten.

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden - tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan zeven miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging cloud™ zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, systeemintegratoren en dienstverleners beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

Mediacontact: Splashtop PR Team

Nuttige links:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/streamer

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658