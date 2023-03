Splashtop Remote Desktop HD gebundeld op Toshiba AT200 Tablet beschikbaar in bepaalde regio's

Gebruikers van een AT200-tablet in bepaalde regio's kunnen nu mobiele apparaten samenbrengen met Splashtop Remote Desktop voor toegang tot bestanden en inhoud op pc's

20 maart 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag aangekondigd dat zijn bekroonde Splashtop Remote Desktop HD is voorgebundeld op de Toshiba AT200 tablet (in sommige regio's kunnen andere modelnamen worden gebruikt), die beschikbaar zal zijn in Azië-Pacific, Canada en Europa.

Met vooraf gebundelde Splashtop Remote Desktop HD hebben gebruikers van de AT200-tablet in de geselecteerde regio's nu op afstand toegang tot bestanden en inhoud op de pc met volledige audio en video, waardoor ze hun eigen persoonlijke cloud kunnen creëren voor home entertainment-hubs of gepersonaliseerde privéclouds voor op kantoor.

“Tablets die vooraf zijn uitgerust met Splashtop Remote bieden de perfecte manier om onderweg toegang te krijgen tot uw pc. In de toekomst verwachten we dat er meer Toshiba-tablets en pc's vooraf zullen worden uitgerust met Splashtop Remote Desktop-toepassingen,” aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Nu kun je overal en altijd je foto's of video's bekijken, naar muziek luisteren of je bestanden openen en bewerken. Je persoonlijke cloud is binnen handbereik met Splashtop Remote Desktop op tablets.”

Splashtop Remote Desktop HD is te koop voor $ 9,99 en Splashtop Remote Desktop voor $ 4,99 op Google Play, maar is gebundeld met de Toshiba AT200-tablet en is in bepaalde regio's gratis verkrijgbaar voor eindgebruikers voor een proefperiode van vijf minuten per keer.

Om de Splashtop Remote Desktop toepassing op je tablet te gebruiken, moet deze verbonden zijn met een PC waarop Splashtop Streamer software draait. Veel Toshiba PC's worden gebundeld met Splashtop Streamer, die gratis verkrijgbaar is op https://www.splashtop.com/streamer.

Over Splashtop Externe Desktop

Splashtop Remote Desktop maakt de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te dragen, te converteren of te synchroniseren overbodig. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken. Splashtop Remote Desktop-gebruikers kunnen apparaten verbinden via internet of LAN.

Over Splashtop

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden en tablets, telefoons, computers en tv's samen te brengen. De producten van Splashtop zijn vooraf gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound en andere zijn best verkochte apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World en Amazon Appstore voor Android. Miljoenen mobiele gebruikers zijn uiterst tevreden met de hoge prestaties en interactieve toegang tot hun favoriete applicaties, media-inhoud en bestanden, altijd en overal.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en cloudservices nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT- en serviceproviders in minder dan 30 minuten een personeelsbestand "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten terwijl ze voldoen aan de beveiligings- en nalevingsvereisten van het bedrijf.

Splashtop producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen - "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en "Best of 2011 CES" en "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en heeft teams in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

