Splashtop Remote Desktop HD is één van de best verkochte apps voor de HP TouchPad

Maak nu verbinding met pc's en Macs vanaf HP TouchPad met de gebruiksvriendelijke app voor toegang tot bestanden en applicaties, en voeg toe aan bestaande Splashtop Externe Desktop-oplossingen voor webOS-smartphones

10 oktober 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft zojuist de release aangekondigd van Splashtop® Remote Desktop HD voor HP TouchPad, een eenvoudige oplossing met één klik voor toegang op afstand vanaf de HP TouchPad tot een PC of Mac met volledige ondersteuning voor audio en high-definition video. De Splashtop Remote Desktop HD, waar HP TouchPad-fans zeer naar uitkijken, is nu een best verkochte app in de HP App Catalog en wordt geprezen door HP TouchPad-gebruikers.

Naast de nieuwe HP TouchPad externe desktop-oplossing ondersteunt Splashtop momenteel HP webOS voor HP Pre 2- en HP Pre Plus-smartphones. Met Splashtop Externe Desktop hebben miljoenen mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, op afstand toegang tot pc's en Macs.

“Splashtop heeft geluisterd naar onze fans die hebben gepleit voor Splashtop Externe Desktop HD voor HP TouchPad. We zijn trots om een van de allereerste externe desktop-apps voor TouchPad te zijn, ”aldus Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. "Onze voortdurende inzet om HP's webOS te ondersteunen, is wederom een belangrijke mijlpaal in het waarmaken van onze visie om miljarden apparaten over de hele wereld te overbruggen."

"Onze ontwikkelingsgemeenschap heeft ongelooflijke ondersteuning voor webOS getoond en blijft fantastische Touchpad-gebruikers bieden", zegt Gloria Gavin, directeur van webOS Developer en App Marketing, HP. "Splashtop's Externe Desktop HD-applicatie voor HP TouchPad is een uitstekend voorbeeld van de allerbeste applicaties die beschikbaar zijn in het ecosysteem van de webOS-app."

Splashtop Externe Desktop HD voor HP TouchPad kan tijdelijk voor $4,99 worden gedownload uit de HP App Catalog.

Met Splashtop Externe Desktop HD kunnen HP TouchPad-gebruikers nu:

PC's of Macs volledig bedienen met intuïtieve aanraakbediening en vertrouwde webOS-bewegingen om op afstand toegang te krijgen tot bestanden en te communiceren met applicaties

Werken met Microsoft Office-documenten (Word, Excel of PowerPoint) en Microsoft Outlook

Toegang tot iPhoto, Quicken, Keynote en andere toepassingen die niet beschikbaar zijn op webOS

Video's bekijken (Hulu, Netflix, DVD's) en muziek afspelen die op hun computer is opgeslagen, in iTunes, Windows Media Player of andere formaten.

Toegang tot IE, Firefox, Chrome en Safari browsers met bladwijzers, favoriete plug-ins en extensies

Maak verbinding met pc's of Macs via Wi-Fi en 3G/4G-netwerken

Bespaar energie met Wake-on-LAN

Splashtop Externe Desktop elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te zetten, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk met deze nieuwe app. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken. Ga gewoon overal naartoe met alleen uw mobiele apparaat, smartphone, tablet, notebook of ultrabook en heb nog steeds volledige toegang tot uw pc of Mac met een Splashtop Streamer geïnstalleerd.

Splashtop Externe Desktop bestaat uit twee componenten:

Een Splashtop Externe Desktop- applicatie die op het clientapparaat draait en iOS, Android, webOS, Windows en Mac OS ondersteunt

De gratis Splashtop Streamer- software die op elke computer werkt waarop Windows 7, Vista, XP of Mac OS X 10.6 of hoger is geïnstalleerd.

Download Splashtop Externe Desktop HD voor HP TouchPad vanuit de HP App Catalogus op http://developer.palm.com/appredirect/?packageid=com.splashtop.remote.webos

Over Splashtop

Splashtop Inc., de wereldleider op het gebied van cross-device computing, werd in 2006 opgericht met als doel mensen overal ter wereld snel toegang te geven tot inhoud en applicaties op verschillende apparaten en clouds. Het topproduct van Splashtop, Splashtop Externe Desktop, is een bestseller in de Apple App Store en Android Market, waardoor gebruikers kunnen genieten van een volledige computerervaring vanaf mobiele apparaten en pc's.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 70 miljoen pc's en mobiele apparaten van Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs 'Most Innovative Product' van PC World, de prijs 'Best of What's New' van Popular Science en de prijs 'Best of 2011 CES' van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

