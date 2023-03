Splashtop Remote Desktop gebundeld met ASUS Eee Pad Transformer Tablet

Applicatie geeft Android tablet gebruikers toegang tot Windows programma's en media

20 april 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigde vandaag aan dat haar bekroonde Splashtop® Remote Desktop applicatie gebundeld is op de ASUS® Eee Pad Transformer tablet. De toepassing wordt door ASUS aangeduid als "MyCloud", en stelt tabletgebruikers in staat om op afstand toegang te krijgen tot hun andere computers en deze te bedienen, alsof ze er voor staan.

Eee Pad Transformer wordt aangedreven door NVIDIA® Tegra ™ en draait op het Android 3.0 Honeycomb-besturingssysteem. Splashtop Externe Desktop voor Android is beschikbaar in de Android Market en won in januari 2011 de "Best of CES" -prijs van Laptop Magazine.

"Transformer is de perfecte naam voor een tablet die vooraf is meegeleverd met Splashtop op Afstand", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met één tik op je vinger kun je je Android-tablet veranderen in een Windows- of Mac-apparaat - het is alsof je er twee of drie krijgt voor de prijs van één."

De Splashtop op Afstand-applicatie kost $4,99 in de Android Market, maar is vooraf gebundeld met Eee Pad Transformer, gratis voor eindgebruikers.

Over Splashtop

Splashtop Inc. (voorheen bekend als DeviceVM, Inc.) werd opgericht in 2006 met als doel de computerervaring te optimaliseren, zodat mensen overal snel toegang hebben tot inhoud en applicaties. Het Splashtop OS-product, voor het eerst geïntroduceerd in 2007, is een bekroond instant-on-platform waarmee gebruikers seconden na het inschakelen van hun pc online kunnen gaan, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten. Met Splashtop Externe Desktop, een bestseller in de Apple App Store, kunnen gebruikers genieten van hun volledige computerervaring vanaf een smartphone of tablet, terwijl ze niet achter hun pc zitten. De applicatie is nu beschikbaar in de Apple App Store, op iTunes en op de Android Market.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

