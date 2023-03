Splashtop Remote Desktop verslaat Angry Birds!

Gebruiksvriendelijke app overtreft Guinness-wereldrecordhouder in twee landen

19 mei 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., de wereldwijde leider op het gebied van instant-access computing, heeft indrukwekkende nieuwe records gevestigd: hun betaalde Remote Desktop iPad app heeft deze week in Australië en Nieuw-Zeeland de nieuwe Guinness World Records® Holder, Angry Birds , verslagen en is daarmee de nummer één van alle iPad apps geworden.

Sinds de lancering in september 2010 is Splashtop Remote Desktop in de ranglijsten gestegen om de nummer één betaalde iPad-app te worden in 15 landen en de nummer één zakelijke iPad-app in 40 landen, aldus App Annie. Merk op dat ranglijsten vaak worden gecontroleerd en vaak elk uur veranderen.

Bron: APPlyzer

"Als je denkt dat het verslaan van Angry Birds niet veel voorstelt, ga het dan aan je kinderen vragen!" zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "OK, serieus, we proberen niet echt te concurreren met Angry Birds . In feite is Splashtop een prachtige enabler van spellen." Hoewel Splashtop's Remote Desktop is gecategoriseerd als een zakelijke app, wijst het bedrijf er snel op dat nogal wat hard-core gamers het gebruiken om grafisch-intensieve PC-spellen zoals World of Warcraft op hun iPads te spelen. Wie wist dat het eigenlijk een revolutionaire game-app in vermomming is?

Zoals blogger Brian Johnson van TouchArcade opmerkt in zijn recente review, "Splashtop is in principe een 1:1 weergave van wat er op je PC gebeurt en is helemaal leuk om op te gamen!" Eindelijk een game-app die beide kampen tevreden kan stellen - de gemiddelde casual gamer, die om de tijd te doden steeds vaker naar zijn mobiele apparaat grijpt voor een snel spelletje zoals CityVille, en de serieuze gamer die een betere en diepere game-ervaring wil.

Splashtop Remote maakt verbinding met elk Windows 7-, Windows Vista-, Windows XP- of Mac OS X 10.6 of hoger besturingssysteem. Splashtop Remote bestaat uit twee componenten: een toepassing die op het mobiele apparaat draait en een toepassing die op de computer draait. De smartphone of tablet maakt via elk netwerk verbinding met de computer. Ga voor meer informatie over Splashtop Remote naar: https://www.splashtop.com/remote.

Over Splashtop



Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

Mediacontact: Splashtop PR Team

Nuttige links:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote