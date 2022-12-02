Splashtop Remote Desktop voegt ondersteuning voor Macs toe
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Gebruikers hebben nu rechtstreeks toegang tot media, games en programma's op hun Mac thuis of op kantoor vanaf een iPhone, iPad, iPod touch of Android-telefoon.
27 januari 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn bekroonde Splashtop Remote Desktop softwareproduct heeft uitgebreid met ondersteuning voor Macs. Nu kunnen gebruikers van iMac, Mac Pro, MacBook Pro en Air, en Mac Mini hun Mac thuis of op kantoor naadloos benaderen en op afstand bedienen met een tablet, zoals een iPad, of een smartphone, zoals een iPhone.
“Door zijn audiovisuele mogelijkheden is de Mac al lang het liefdesobject van Hollywood. En net als de Mac schittert Splashtop op Afstand echt met multimedia ”, zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. “Onze software ondersteunt een hoge framesnelheid, wat zorgt voor vloeiendere films. Nu met Mac-compatibiliteit is Splashtop op Afstand klaar voor een affaire met Hollywood. ”
Mac-ondersteuning voor Splashtop op Afstand is de nieuwste update van de Splashtop-productfamilie, die ook ondersteuning biedt voor Windows, iOS-clients en Android-apparaten. Hiermee hebben gebruikers moeiteloos toegang tot en controle over hun computer op afstand via een mobiel apparaat, zoals een iPad, een iPhone of een op Android gebaseerde Dell Streak, Samsung Galaxy Tab of Lenovo LePad, waardoor de computerervaring op verschillende apparaten wordt overbrugd.
Voor het eerst kunnen gebruikers genieten van een rijke en interactieve externe pc- en Mac-ervaring met volledige realtime video en audio. Met Splashtop op Afstand kunnen gebruikers films bekijken, naar muziek luisteren, toegang krijgen tot al hun bestanden en applicaties en op afstand pc-, Mac- en Flash-games spelen. Splashtop op Afstand is gelokaliseerd voor Engelse, Chinese, Franse, Duitse, Italiaanse, Japanse, Koreaanse en Spaanse gebruikers.
Bezoekers van Macworld 2011 worden uitgenodigd om Splashtop op Afstand op de Mac zelf te ervaren door tijdens de show Splashtop te bezoeken in de Mobile App Showcase, stand # 818.
De Splashtop Remote client is nu beschikbaar in de Apple App Store en op iTunes, en op de Android Market. Om het Splashtop Remote Mac serverprogramma gratis te downloaden of meer te weten te komen over Splashtop Remote gaat u naar https://www.splashtop.com/remote. Voor afbeeldingen kunt u hier terecht.
Over Splashtop
Splashtop Inc. (voorheen bekend als DeviceVM, Inc.) is opgericht in 2006 met als doel de computerervaring te optimaliseren zodat mensen overal snel toegang hebben tot inhoud en toepassingen. Met Splashtop Remote, door Apple erkend als een van de best verkopende producten in de App Store, kunnen gebruikers genieten van hun volledige computerervaring vanaf een smartphone of een tablet, terwijl ze weg zijn van hun pc. Het Splashtop OS product, voor het eerst geïntroduceerd in 2007, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers enkele seconden na het aanzetten van hun pc online kunnen gaan, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten.
Tegenwoordig zijn Splashtop-gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 50 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" -prijs van PC World, de "Best of What's New" -prijs van Popular Science en de "Best of 2011 CES" -prijs van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Bezoek https://www.splashtop.com voor meer informatie
Mediacontact:
Splashtop PR Team