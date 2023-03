Splashtop Remote klimt naar de eerste plaats van betaalde iPad-applicaties in vier landen

Eerste iPad-app voor volledige Windows-ervaring op afstand - met beeld en geluid - groeit enorm in de eerste twee maanden van beschikbaarheid

20 oktober 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in instant-on computing, heeft vandaag aangekondigd dat zijn nieuwste applicatie, Splashtop Remote voor de iPad, een agressieve voorsprong heeft genomen op de iPad app-markt. Onder de betaalde toepassingen heeft Splashtop Remote de leidende positie ingenomen in alle toepassingscategorieën in vier landen: Australië, Japan, Korea en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft Splashtop Remote de nummer twee positie ingenomen in betaalde iPad applicaties in Canada en China, en is het de nummer één betaalde zakelijke applicatie in de Verenigde Staten.

"De ruimte voor mobiele computers evolueert snel en de opkomst van de persoonlijke cloud in combinatie met de populariteit van mobiele en niet-pc-apparaten, heeft de computerervaring zowel flexibeler als meer gefragmenteerd gemaakt", aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop Inc. “Splashtop Remote is het eerste product dat de computerervaring op verschillende apparaten effectief overbrugt, en gebruikers zijn er enorm enthousiast over. De ongekende groei van de app toont de vraag die gebruikers hebben voor mobiele toegang tot hun persoonlijke inhoud en toepassingen op meerdere apparaten.”

In de categorie zakelijke toepassingen is Splashtop Remote al uitgegroeid tot een dominante speler over de hele wereld. De app staat op de eerste plaats in 10 landen, waaronder Australië, Canada, China, Hong Kong, Japan, Korea, Polen, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Splashtop Remote staat ook op nummer drie voor zakelijke apps in Duitsland.

Gebruikers van Splashtop Remote gebruiken de app voor tal van doeleinden: van productiviteit en educatieve apps tot films en videogames. Populair gebruik van het product is onder meer toegang tot op Flash gebaseerde webinhoud, Microsoft Office-toepassingen zoals Outlook of PowerPoint en toegang tot media-inhoud op het thuisnetwerk.

Over Splashtop Remote

Met Splashtop Remote hebben gebruikers moeiteloos toegang tot en controle over hun pc om Windows op afstand volledig te ervaren via een iPad, waardoor de computerervaring tussen apparaten wordt overbrugd. Voor het eerst kunnen gebruikers genieten van een rijke en interactieve externe pc-ervaring met volledige realtime video- en audiomogelijkheden. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers films bekijken, naar muziek luisteren, toegang krijgen tot alle Windows-bestanden en -toepassingen en zelfs op afstand pc- en Flash-games spelen. Splashtop Remote voor iPad is nu verkrijgbaar in de Apple App Store. Ga voor meer informatie over Splashtop Remote naar: https://www.splashtop.com/remote

Over Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (voorheen DeviceVM, Inc.) is een particulier softwarebedrijf, door Dow Jones geselecteerd als een van de top 50 bedrijven om in de gaten te houden. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in Silicon Valley en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Met de bekroonde Splashtop-familie verbetert het bedrijf de dagelijkse computerervaring door snelle en gemakkelijke toegang te bieden tot de informatie die gebruikers belangrijk vinden. Het vlaggenschip Splashtop, dat in 2007 werd geïntroduceerd, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers enkele seconden na het aanzetten van hun pc online kunnen. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers genieten van de volledige Windows-ervaring vanaf hun iPad of ander mobiel apparaat, terwijl ze weg zijn van hun pc.

Splashtop-producten zijn momenteel beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Sinds zijn debuut in oktober 2007 heeft Splashtop talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2010 CES" van Laptop Magazine. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com

