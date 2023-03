Splashtop Remote Browser maakt Internet Explorer, Firefox en Chrome mogelijk voor iPad-gebruikers

Applicatie laat iPad gebruikers op het net surfen door verbinding te maken met een browser op hun PC

28 april 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, heeft vandaag Splashtop® Remote Browser onthuld. Met de applicatie kunnen iPad-gebruikers op het web surfen met de standaardbrowser - Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox of Google Chrome - op hun hoofdcomputer. Het ondersteunt zoals het is alle plug-ins, bladwijzers en gegevens die zijn opgeslagen in de browser aan de computerzijde.

Splashtop Externe Browser biedt voordelen ten opzichte van browsers die momenteel beschikbaar zijn voor mobiele apparaten. Omdat de applicatie de volledig uitgeruste browser van uw pc gebruikt, heeft deze natuurlijk een vertrouwde interface en bevat al uw plug-ins, inclusief Adobe® Flash® en Microsoft® Silverlight ™, opgeslagen inloggegevens, bladwijzers en formuliergegevens.

Nieuwe soorten mobiel gebruik mogelijk gemaakt door Splashtop Externe Browser zijn onder meer:

Online media consumptie - vanaf je iPad kun je vertrouwde online muziek, video en radio websites bezoeken, en van het materiaal genieten zoals je dat op je PC doet, ongeacht of de sites de iPad ondersteunen. Volgens het rapport van Forrester Research, Inc. uit maart 2011, Best Practices For Tablet Media Apps, gebruikt 58% van de iPad-gebruikers hun tablet om video te kijken.

Browsergaming - je kunt zelfs je favoriete spellen die Flash of Shockwave gebruiken vanaf de iPad met Touch spelen!

Handig online winkelen: verzendadressen, logins en wachtwoorden en creditcardnummers die door uw computerbrowser zijn opgeslagen, hoeven niet opnieuw op het iPad-toetsenbord te worden ingevoerd.

“In de wereld van mobiele webbrowsers leiden niet alle wegen naar Rome. Sommige browsers laten je hoog en droog achter in Timboektoe ”, zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. “Met Splashtop Externe Browser kun je overal naartoe gaan waar je pc-browser je naartoe kan brengen - zonder Flash-beperkingen of incompatibiliteit met plug-ins. Dit alles vanaf een iPad. '

Splashtop Externe Browser voor de iPad is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store en is beperkt tot sessies van 5 minuten. Het ondersteunt momenteel browsen via een Windows-computer. Mac OS-ondersteuning is in ontwikkeling. Consumenten kunnen voor $4,99 upgraden naar de volledige en onbeperkte Splashtop Externe Desktop-applicatie.

Over Splashtop



Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

Mediacontact: Splashtop PR Team

Nuttige links:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote

http://itunes.apple.com/us/app/sr-browser-splashtop-remote/id431331485?mt=8