Splashtop Remote voor Android uitgeroepen tot beste app op CES 2011 door LAPTOP Magazine

12 januari 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigde vandaag aan dat haar nieuwste softwareproduct, Splashtop Remote voor Android, een felbegeerde Best of CES award heeft gewonnen van LAPTOP Magazine . De applicatie oogstte de toppositie in de categorie Beste App/Software. De winnaars werden genoemd als vertegenwoordigers van de meest innovatieve producten onder de tientallen die op de Consumer Electronics Show 2011 te zien waren.

"Dit is alsof we de Academy Award voor Beste Software krijgen - het laat ons wat branie in onze code stoppen," zei Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Splashtop Remote voor Android vormt een belangrijk onderdeel van onze 'Bridge to Anywhere', waardoor het voor mensen met Android-gebaseerde tablets en andere mobiele apparaten ongelooflijk eenvoudig wordt om onderweg, altijd en overal, te genieten van hun voorheen pc-gebonden informatie en entertainment."

Naast deze laatste eer werd Splashtop Remote onlangs uitgeroepen tot een "bestseller" op de Apple iTunes 2010 Rewind lijsten voor Japan, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië - een ranglijst die de populairste productaanbiedingen van dat jaar voor iPhone, iPad en iPod touch belicht.

Splashtop Remote voor Android is de nieuwste toevoeging aan de Splashtop productfamilie, die ook ondersteuning voor Windows en iOS clients omvat. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers moeiteloos hun computer op afstand benaderen en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een iPad, een iPhone of een op Android gebaseerde Dell Streak, Samsung Galaxy Tab of Lenovo LePad, waardoor de computerervaring op verschillende apparaten wordt overbrugd. Voor het eerst kunnen gebruikers genieten van een rijke en interactieve pc-ervaring op afstand, met volledige realtime video en audio. Met Splashtop Remote kunnen gebruikers films kijken, naar muziek luisteren, al hun bestanden en toepassingen openen, PC- en Flash-games op afstand spelen, en zelfs een computer op afstand wakker maken via een "Wake-on-LAN" functie. Splashtop Remote is beschikbaar gelokaliseerd voor Engelse, Chinese, Franse, Duitse, Italiaanse, Japanse, Koreaanse en Spaanse gebruikers.

Splashtop op Afstand is nu verkrijgbaar in de Apple App Store en op iTunes, en op de Android Market. Ga voor meer informatie over Splashtop op Afstand naar: https://www.splashtop.com/remote.

Over Splashtop



Tegenwoordig zijn Splashtop-gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 40 miljoen pc's van toonaangevende fabrikanten, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" -prijs van PC World, de "Best of What's New" -prijs van Popular Science en de "Best of 2011 CES" -prijs van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga naarhttps://www.splashtop.com voor meer informatie

