Splashtop brengt Splashtop Pro uit - Enterprise App voor de BlackBerry PlayBook

Met Splashtop Pro kan IT in dertig minuten een personeelsbestand mobiliseren met BlackBerry PlayBook-tablets

10 mei 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van Splashtop Pro met ondersteuning voor BlackBerry® PlayBook™ tablets. Splashtop Pro is ontworpen voor zakelijke IT, dienstverleners en systeemintegratoren om een mobiel personeelsbestand met tablets mogelijk te maken. Splashtop Pro is een langverwachte app voor de zakelijke IT-gemeenschap die BlackBerry PlayBook-tablets gebruikt, en volgt op het succes van Splashtop Remote Desktop HD, een best verkopende app voor de PlayBook.

Met Splashtop Pro kan IT apparaten veilig beheren en bewaken via een gebruiksvriendelijke cloudgebaseerde webconsole. Nu kan IT beleid implementeren en instellen waarmee mobiel personeel kan gebruikmaken van persoonlijke, private en openbare clouds, of ze nu op een fysieke of virtuele machine draaien.

"RIM is gericht op het winnen van de onderneming, en Splashtop Pro is de perfecte app om het succes van de PlayBook daar te ondersteunen," aldus Mark Lee, Splashtop CEO en medeoprichter. "Werknemers kunnen overal naartoe met hun PlayBooks en hebben veilige toegang op afstand tot al hun applicaties en bestanden op hun computers."

“Splashtop heeft enkele toonaangevende toepassingen voor de BlackBerry PlayBook ontwikkeld, waaronder een van de meer populaire zakelijke apps in App World vandaag. We zijn verheugd dat Splashtop Splashtop Pro naar de PlayBook brengt ”, zegt Martyn Mallick, VP od Global Alliances and Business Development. "Splashtop Pro en Blackberry PlayBook zijn een geslaagde combinatie om desktops op afstand te bedienen bij bedrijven."

Met behulp van Splashtop Pro kan een IT-beheerder:

* Implementeer tablets eenvoudig in een organisatie zonder veranderingen in de infrastructuur

* Beheer centraal de connectiviteit van mobiele apparaten en computers via een eenvoudige webgebaseerde beheerconsole

* Groepeer computers voor gedeelde toegang

* Bewaak de verbindingsgeschiedenis

* Ontvang prioritaire ondersteuning.

Met Splashtop Pro kunnen werknemers mobieler en productiever werken door een tablet te gebruiken om de hardware- en softwarebronnen van een bedrijf te delen. Splashtop Pro elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te zetten, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn eenvoudig toegankelijk, evenals video's, muziek en foto's voor presentaties.

Splashtop Pro is geschikt voor gebruik in verschillende zakelijke scenario's, bijvoorbeeld:

* Buitendienstmedewerkers die toegang nodig hebben tot het interne CRM-systeem van hun bedrijf of andere prijs- en voorraadinformatie

* Thuiswerkers die via VPN op afstand willen inloggen op de computer op kantoor

* Professionals in de gezondheidszorg die gemakkelijk toegang willen tot het EMR van patiënten om bevindingen interactief toe te lichten

* Restaurantmanagers die mobiele apparaten gebruiken om bestellingen in te voeren.

IT-beheerders kunnen zich aanmelden voor een Splashtop Pro-account dat 5-25 gebruikers ondersteunt op https://www.splashtop.com/pro gratis, voor de eerste dertig dagen.

Splashtop Pro bestaat uit twee componenten:

Splashtop Pro-toepassing die draait op de BlackBerry PlayBook

De gratis Splashtop Streamer software die werkt op elke computer met Windows 7, Vista, XP

Bekijk de Splashtop Pro video op http://youtu.be/y694AePJjG8

Over Splashtop Inc.

Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste remote desktop-ervaring te bieden en tablets, telefoons, computers en tv's samen te brengen. Splashtop-technologie biedt consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal hoogwaardige, veilige, interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.

De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan 6 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop.

De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten, terwijl het IT, system integrators en service providers beleidsgestuurde controle biedt.

Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.

