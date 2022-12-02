Splashtop brengt Splashtop Pro voor bedrijven uit
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Met Splashtop Pro kunnen IT en dienstverleners in 30 minuten een personeelsbestand mobiliseren
1 november 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van Splashtop Pro ontworpen voor zakelijke IT, serviceproviders en systeemintegratoren om een mobiel personeelsbestand met tablets mogelijk te maken. Vandaag worden de mobiele apps van Splashtop gebruikt door meer dan 5 miljoen tablet- en smartphonegebruikers om op afstand toegang te krijgen tot pc- en Mac-toepassingen en bestanden met volledige audio en high-definition video.
Met Splashtop Pro kan IT de apparaten veilig beheren en bewaken via een gebruiksvriendelijke cloud-gebaseerde webconsole. Nu kan IT beleid implementeren en instellen dat mobiele werknemers in staat stelt gebruik te maken van persoonlijke, private en/of publieke clouds, ongeacht of ze op een fysieke of virtuele machine draaien.
"Splashtop Pro is de snelste manier om mobiele werknemers in te schakelen. In 30 minuten is het personeel van een bedrijf aan de slag met mobiele tablets met volledige toegang tot hun apps en bestanden op hun computers," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn enthousiast om het gemak van consumentenapps naar de zakelijke IT-wereld te brengen, terwijl we IT ondersteunen om veilige connectiviteit tussen apparaten centraal te controleren en te beheren."
De mogelijkheden van Splashtop Pro voor IT-beheerders:
Eenvoudig tablets inzetten in een organisatie zonder veranderingen in de infrastructuur
Veilige toegang tot toepassingen, bestanden en inhoud op bedrijfscomputers mogelijk maken vanaf een mobiel apparaat
De connectiviteit van mobiele apparaten en computers centraal beheren via een eenvoudige webgebaseerde beheerconsole
Gebruikersrechten beheren
Computers groeperen voor gedeelde toegang
Verbindingen beheren op basis van beleid, zoals verbindingstype en tijd
Bewaak de verbindingsgeschiedenis
Updates beheren
Ontvang prioritaire ondersteuning
Met Splashtop Pro kunnen werknemers mobiel en productiever zijn door een tablet te gebruiken om de hardware- en softwaremiddelen van een bedrijf te delen. Pro elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te dragen, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoorapplicaties, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk, evenals video's, muziek en foto's voor presentaties.
Splashtop Pro is geschikt voor gebruik in verschillende zakelijke scenario's, bijvoorbeeld:
Verkopers in het veld die toegang nodig hebben tot het interne CRM-systeem van hun bedrijf of tot andere informatie over prijzen en voorraden.
Makelaars die hun schema's willen aanpassen zonder terug te gaan naar kantoor
Telewerkers die thuis werken en op afstand via VPN inloggen op de kantoorcomputer
Ontwerpers die bij hun presentatie indruk willen maken op hun klanten
Professionals in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar gemakkelijke toegang tot het EPD van de patiënt om hun bevindingen interactief uit te leggen
Franchise-eigenaren delen marketing of andere nuttige informatie met filialen
Restaurantmanagers die mobiele apparaten gebruiken voor het invoeren van bestellingen
Over Splashtop
Splashtop Inc., de wereldleider op het gebied van cross-device computing, werd in 2006 opgericht met als doel mensen overal ter wereld snel toegang te geven tot inhoud en applicaties op verschillende apparaten en clouds. Het topproduct van Splashtop, Splashtop Externe Desktop, is een bestseller in de Apple App Store en Android Market, waardoor gebruikers kunnen genieten van een volledige computerervaring vanaf mobiele apparaten en pc's.
Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 70 miljoen pc's en mobiele apparaten van Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs 'Most Innovative Product' van PC World, de prijs 'Best of What's New' van Popular Science en de prijs 'Best of 2011 CES' van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.
Perscontact:
Het Splashtop PR-team
Nuttige links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop Pro: https://www.splashtop.com/pro