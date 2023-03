Splashtop brengt Splashtop Pro voor bedrijven uit

Met Splashtop Pro kunnen IT en dienstverleners in 30 minuten een personeelsbestand mobiliseren

1 november 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van Splashtop Pro ontworpen voor zakelijke IT, serviceproviders en systeemintegratoren om een mobiel personeelsbestand met tablets mogelijk te maken. Vandaag worden de mobiele apps van Splashtop gebruikt door meer dan 5 miljoen tablet- en smartphonegebruikers om op afstand toegang te krijgen tot pc- en Mac-toepassingen en bestanden met volledige audio en high-definition video.

Met Splashtop Pro kan IT de apparaten veilig beheren en bewaken via een gebruiksvriendelijke cloud-gebaseerde webconsole. Nu kan IT beleid implementeren en instellen dat mobiele werknemers in staat stelt gebruik te maken van persoonlijke, private en/of publieke clouds, ongeacht of ze op een fysieke of virtuele machine draaien.

"Splashtop Pro is de snelste manier om mobiele werknemers in te schakelen. In 30 minuten is het personeel van een bedrijf aan de slag met mobiele tablets met volledige toegang tot hun apps en bestanden op hun computers," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zijn enthousiast om het gemak van consumentenapps naar de zakelijke IT-wereld te brengen, terwijl we IT ondersteunen om veilige connectiviteit tussen apparaten centraal te controleren en te beheren."

Met behulp van Splashtop Pro kan een IT-beheerder:

Eenvoudig tablets inzetten in een organisatie zonder veranderingen in de infrastructuur

Veilige toegang tot toepassingen, bestanden en inhoud op bedrijfscomputers mogelijk maken vanaf een mobiel apparaat

De connectiviteit van mobiele apparaten en computers centraal beheren via een eenvoudige webgebaseerde beheerconsole

Gebruikersrechten beheren

Computers groeperen voor gedeelde toegang

Verbindingen beheren op basis van beleid, zoals verbindingstype en tijd

Bewaak de verbindingsgeschiedenis

Updates beheren

Ontvang prioritaire ondersteuning

Met Splashtop Pro kunnen werknemers mobiel en productiever zijn door een tablet te gebruiken om de hardware- en softwarebronnen van een bedrijf te delen. Pro maakt het overzetten, converteren of synchroniseren van bestanden en multimedia tussen apparaten overbodig. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk, evenals video's, muziek en foto's voor presentaties.

Splashtop Pro is geschikt voor gebruik in uiteenlopende bedrijfsscenario's, bijvoorbeeld:

Verkopers in het veld die toegang nodig hebben tot het interne CRM-systeem van hun bedrijf of tot andere informatie over prijzen en voorraden.

Makelaars die hun schema's willen aanpassen zonder terug te gaan naar kantoor

Telewerkers die thuis werken en op afstand via VPN inloggen op de kantoorcomputer

Ontwerpers die bij hun presentatie indruk willen maken op hun klanten

Professionals in de gezondheidszorg die gemakkelijke toegang willen tot patiënt-EMR om bevindingen interactief uit te leggen • Eigenaars van franchises die marketing of andere nuttige informatie delen met kantoren

Restaurantmanagers die mobiele apparaten gebruiken voor het invoeren van bestellingen

IT-beheerders kunnen zich aanmelden voor een Splashtop Pro-account dat 5-25 gebruikers ondersteunt op www.splashtop.com/pro gratis, de eerste 30 dagen.

Over Splashtop

Splashtop Inc., de wereldleider op het gebied van cross-device computing, werd in 2006 opgericht met als doel mensen overal ter wereld snel toegang te geven tot inhoud en applicaties op verschillende apparaten en clouds. Het topproduct van Splashtop, Splashtop Externe Desktop, is een bestseller in de Apple App Store en Android Market, waardoor gebruikers kunnen genieten van een volledige computerervaring vanaf mobiele apparaten en pc's.

Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 70 miljoen pc's en mobiele apparaten van Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talloze prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze prijs 'Most Innovative Product' van PC World, de prijs 'Best of What's New' van Popular Science en de prijs 'Best of 2011 CES' van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

Perscontact:

Splashtop PR Team

Nuttige links:

Splashtop Home: https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/pro