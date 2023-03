Splashtop brengt MeeGo-gebaseerd Splashtop OS uit voor OEM's

Bedrijf steunt MeeGo voor een verdere verspreiding op de markt

15 februari 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, kondigde vandaag de release aan van een nieuwe versie van zijn Splashtop® OS gericht op OEM- en ODM-partners die het op MeeGo™ gebaseerde Splashtop naar de volgende generatie tablets en netbooks brengen. Het vlaggenschip OS-product van Splashtop is al op miljoenen notebooks en netbooks van toonaangevende OEM's geïnstalleerd, waaronder Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony.

"Als je een OEM bent, moet je een softwarepartner kiezen zoals je een echtgenoot zou kiezen," zei Mark Lee, CEO van Splashtop. "Het moet iemand zijn die je vertrouwt, iemand die begrijpt hoe je te werk gaat, en iemand die je kan helpen een mooi product in de wereld te zetten. Maar in de computerindustrie telt ervaring echt - hoe meer hoe beter. De Splashtop installed base van 60 miljoen laat zien dat we beproefde oplossingen bieden. Bovendien zijn we een geweldige partner voor de lange termijn."

"MeeGo's open en flexibele softwareplatform op Intel® architectuur geeft fabrikanten van mobiele apparaten zowel de vrijheid als de krachtige mogelijkheden om spannende gebruikerservaringen te leveren," aldus Ram Peddibhotla, marketingdirecteur systeemsoftware, Intel Corporation. "Intel verwelkomt Splashtop en andere softwareleveranciers in het MeeGo-ecosysteem om zijn diepgaande softwarekennis toe te passen om fabrikanten te helpen snel mobiele apparaten op de markt te brengen."

Het vlaggenschip van Splashtop is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers binnen enkele seconden na het aanzetten van hun pc online kunnen gaan, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten. De nieuwe op MeeGo gebaseerde versie van het product zal gekoppeld worden aan de Intel AppUpSM center application store, waardoor gebruikers een verscheidenheid aan softwaretoepassingen voor MeeGo kunnen kopen, downloaden en uitvoeren.

OEM's kunnen de gebruikerservaring van MeeGo verder uitbreiden door Splashtop Remote toe te voegen, een van de best verkopende remote desktop-applicaties. Hiermee kunnen gebruikers een MeeGo-, Android-, Windows- of iOS-apparaat met een pc of Mac verbinden om onderweg probleemloos toegang te krijgen tot toepassingen en inhoud op de computer.

Splashtop draagt actief bij aan en maakt promotie voor het MeeGo-project. De CEO en mede-oprichter van Splashtop, Mark Lee, is lid van de raad van bestuur van de Linux Foundation, die de ontwikkeling van MeeGo in goede banen leidt. Verder werken twee leidinggevenden van Splashtop rechtstreeks mee aan de promotie van MeeGo in naam van de stichting in Azië.

