Splashtop Presenter verandert een iPad in de ultieme presentatie-afstandsbediening

9 januari 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag de release aangekondigd van Presenter, een app die van een iPad de ultieme afstandsbediening voor presentaties maakt. Presenter maakt via Wifi verbinding met een pc of Mac, zodat een spreker kan presenteren en dia's kan annoteren, video's kan presenteren, vragen kan beantwoorden en interactie kan hebben met het publiek zonder aan de computer of het podium vast te zitten.

Presentator is ideaal voor:

Sales executives die een publiek willen overdonderen met speciale effecten en annotaties - zelfs als ze achterin de zaal werken.

Docenten in staat te stellen vragen direct op een iPad te beantwoorden - zonder naar de zaal te komen

Trainers die effectiever willen zijn door cursisten vanaf hun stoel te laten deelnemen aan de inhoud

"Presenter is de nieuwe productiviteitsvriend van een zakelijke professional. Nu is het eenvoudig om pizzazz toe te voegen aan presentaties om de aandacht van je publiek te trekken," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Als je je vrij door een zaal kunt bewegen en interactie kunt hebben met je deelnemers, hoe klein of groot die ook zijn, geeft dat extra impact aan je presentaties."

Presenter heeft een eenvoudig te gebruiken zwevende werkbalk op je iPad waarmee je kunt tekenen, markeren of schrijven over alle inhoud - zelfs Keynote, Adobe Flash en video. Een spreker kan verschillende kleuren en groottes pennen, markeerstiften en vormen gebruiken om details te benadrukken, vragen te beantwoorden, of om on the fly informatie toe te voegen.

Naast de annotatiefuncties zijn speciale tools inbegrepen. De Screen Shade biedt een presentator de mogelijkheid delen van zijn scherm te onthullen om bijvoorbeeld quizzen uit te voeren. De Spotlight kan worden verplaatst en vergroot om op belangrijke details te focussen. Volledig bewerkbare flip-overs met meerdere pagina's kunnen worden gemaakt voor weergave met een verscheidenheid aan achtergronden, ideaal voor zakelijke toepassingen die vervolgens via e-mail kunnen worden gedeeld met collega's of toehoorders.

Presenter bevat een virtueel toetsenbord en aanraakbewegingen om je muis te simuleren, de werkbalk te tonen of te verbergen, naar links-rechts te vegen in PowerPoint- of PDF-presentaties of door websites te navigeren.

Presenter is voor $19,99 USD te downloaden in de Apple App Store op https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8

Presenter ondersteunt zowel iPad 1 als 2 en vereist dat Splashtop Streamer is geïnstalleerd op een computer met Windows 7, Vista, XP of Mac OS X 10.6+.

Over Splashtop

Splashtop wil het leven van mensen beïnvloeden door de beste cross-device computerervaring in zijn klasse te bieden - door tablets, telefoons, computers en tv's te overbruggen. De producten van Splashtop zijn geleverd op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam en andere zijn top-selling apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog en Amazon Android App Store, en verblijden miljoenen mobiele gebruikers met krachtige, interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden, altijd en overal.

Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en cloudservices nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT- en serviceproviders in minder dan 30 minuten een personeelsbestand "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten terwijl ze voldoen aan de beveiligings- en nalevingsvereisten van het bedrijf.

Splashtop-producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen, zoals de award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en teams in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.

