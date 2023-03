Splashtop maakt remote control mogelijkheden van Syncro mogelijk

MSPs krijgen Splashtop nu gebundeld bij het Syncro-platform, waardoor ze vanaf elke locatie veilig toegang hebben tot beheerde apparaten en deze kunnen bedienen en hun klanten remote access kunnen bieden

SAN JOSE, Californië , 2 juni 2021—Splashtop, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor externe toegang, en SyncroMSP, het moderne platform voor Remote Monitoring & Management (RMM) en Professional Services Automation (PSA), breiden hun samenwerking uit om managed serviceproviders (MSPs) beheerde apparaten veilig en efficiënt te laten ondersteunen, waardoor de winstgevendheid en klanttevredenheid toenemen. MSPs hebben ook de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren door Splashtop voor hun klanten aan te bieden om ook na de coronacrisis werken op afstand en hybride werk mogelijk te maken.

In het verleden moesten Syncro-gebruikers een afzonderlijk Splashtop-abonnement kopen en hun computers en supportmedewerkers op twee consoles beheren. Na veel feedback van gebruikers, bundelt Syncro nu Splashtop bij zijn platform voor alle klanten, waardoor een volledig naadloze ervaring mogelijk wordt en de volgende functies mogelijk zijn:

Altijd en overal high-performance remote access tot beheerde computers, zelfs zonder dat een eindgebruiker aanwezig is

One-cllick remote access tot assets vanaf elke locatie binnen het Syncro-platform

In-sessiefuncties zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten en meer

De mogelijkheid om remote access te kopen en aan klanten door te verkopen

“De mogelijkheid om direct vanaf elke locatie toegang te krijgen tot een beheerd apparaat, problemen te vinden en direct op te lossen, is van cruciaal belang voor MSPs, waar het gaat om hun klanttevredenheid. We zijn verheugd dat Splashtop remote access MSPs helpt om niet alleen dat te garanderen, maar ook om op afstand voor hun klanten te kunnen werken via Syncro's alles-in-één geïntegreerde platform”, zegt Mark Lee, mede-oprichter en CEO van Splashtop.

“Splashtop is voor veel van onze klanten de favoriete remote control-oplossing en we zijn blij dat we het nu gebundeld bij Syncro kunnen aanbieden. Dankzij de eersteklas performance van Splashtop kunnen onze gebruikers productiever werken en krijgen ze een betere gebruikerservaring. Deze samenwerking is weer een nieuwe stap voorwaarts in het bouwen van de ultieme geïntegreerde tool om de winstgevendheid van MSPs te vergroten”, aldus Syncro CEO Robert Reichner.

“Onze technici gebruiken Syncro en Splashtop nu al vele maanden en het is geweldig! Met deze combinatie hebben we alle tools die we nodig hebben om hoogwaardige IT-services en support voor onze klanten te garanderen. Door Splashtop in Syncro te integreren, werkt alles naadloos", zegt Mark Bradshaw, managing director van SME IT Solutions Limited.

Bezoek splashtop.com/integraties/syncro voor meer informatie over de gecombineerde oplossing en de werking ervan.

Over SyncroMSP

Syncro leidt de beweging van next-gen MSP-platforms die alle oplossingen die MSP's nodig hebben combineren in één intuïtief platform. Syncro's unified MSP operations platform, automatiseert en vereenvoudigt de dienstverlening voor IT-professionals zodat zij hun bedrijf kunnen laten groeien. Bezoek syncromsp.com voor meer informatie.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert software en diensten op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek splashtop.com voor meer informatie.